Zoom: Mýlili sme sa, zelený čaj funguje inak

10. nov 2021 o 9:38 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Denisa Koleničová, Kristína Janščová

Ľúbia predovšetkým sami seba. Narcizmus je síce porucha, no zdá sa, že v prípade kariéry môže ľuďom aj pomáhať. Zdá sa totiž, že v práci postupujú rýchlejšie, než ostatní. No ich taktiku by mohol využiť každý...

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme, čo spôsobuje narcizmus v práci, zistíme, ako státie na jednej nohe môže zlepšovať zdravie, a dozvieme, sa že látky v zelenom čaji fungujú úplne inak, ako sme sa domnievali.

Krátke správy z vedy

Zvláštny tvar stredu galaxie Andromeda môže vysvetľovať akési gravitačné nakopnutie. Takýto dôsledok stretu dvoch galaxií a ich supermasívnych čiernych dier môže vysvetľovať, prečo majú zhluky hviezd v centre Andromedy nepravidelné obežné dráhy.

Vedci vytvorili chemickú reakciu, ktorá môže urýchliť objavenie nových liekov. Pri liečivách je totiž kľúčová ich metabolická stabilita. Teraz sa podarilo vedcom dosiahnuť stabilnejšiu reakciu s väzbou uhlík-uhlík, ktorá nahradí takzvané amidové väzby.

Kamenné planéty v našom galaktickom okolí sú zrejme zvláštnejšie, ako sme sa domnievali. Nový výskum sa pozrel na hviezdnu kontamináciu bielych trpaslíkov, ktoré nesú stopy po planétach, ktoré zhltli. Ukázalo sa, že ich exoplanéty kedysi mali pestrejšie zloženie, než vnútorné planéty v našej slnečnej sústave.

Menší teleskop na obežnej dráhe Saturna by mohol vesmír skúmať lepšie, než veľké ďalekohľady neďaleko Zeme. Tvrdí to astronóm Michael Zemcov, ktorý vyrátal, že na špičkovú astronómiu tam stačilo aj malé niekoľkokilogramové zariadenie. To by k Saturnu mohla odniesť prakticky akákoľvek misia, ktorá tým smerom poletí.

