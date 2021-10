Klik: Vianočné technologické tipy na darčeky

Výber odporúčaných technologických produktov.

30. okt 2021 o 8:22 Dávid Tvrdoň, Matúš Paculík, Jana Maťková, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Vo svete stále pretrváva čipová kríza a jej vplyvom sú aj problémy s dodávkami tovarov. Ak chcete sebe alebo svojim blízkym zabezpečiť na Vianoce ako darček smartfón, počítač, smart hodinky alebo iné technologické produkty, odporúčame objednávať čím skôr, inak nemusia prísť načas.

Technologické tipy na vianočné darčeky

Slúchadlá

odporúčame si pozrieť aj tieto dva zoznamy top slúchadiel od NY Times Wirecutter alebo tento od magazínu Wired

Kategória: slúchadlá do uší

Najlepšie na trhu

Najlepšie do 100 Eur

Kategória: slúchadlá na uši

Kategória: slúchadlá pre hráčov

Logitech G733 – univerzálne pre PC aj konzoly (130 €)

Sony Pulse 3D – najlepšie slúchadlá pre PS5 (99 €)

SteelSeries Arctis 1 – lacné káblové, aj pre konzoly (49 €)

Smartfóny

Kategória: najlepšie na trhu

Kategória: do 500 Eur

Kategória: najlepšie do 300 Eur

Smart hodinky

Smart zariadenia

v Kliku sme síce sľubovali, že tento rok už bude rokom, keď smart zariadenia budú fungovať na jednotnom štandarde, ale nepodarilo sa

z veľkých hráčov v tejto kategórii sa oplatí brať zariadenia od Amazonu a Google, s tým, že Google poskytuje o niečo ľahšie ovládanie a zrozumiteľnejší ekosystém

Notebooky a tablety na doma

Tablety

Notebooky

Herné konzoly

TV

Predplatné služby (vrátane herných streamovacích)

Správičky

Spoločnosť Facebook sa premenovala na Meta a Mark Zuckerberg chce, aby ľudia začali Facebook vnímať ako metaverzovú spoločnosť. Najprv sa predpokladalo, že Zuckerberg sa stane šéfom novej materskej firmy a Facebooku ako sociálnej sieti bude šéfovať niekto iný, avšak toto vyvrátil. Neznamená to však, že sa to nemôže hoci aj v blízkej budúcnosti udiať. Zuckerberg na konferencii Facebook Connect predstavil víziu spoločnosti pre metaverzum, hovoril o ekonomike tvorcov, o otvorených štandardoch a interoperabilite. Realita týchto prísľubov je ešte roky vzdialená a hlavnou otázkou zostáva, či chceme, aby budúci internet tvorila spoločnosť, o ktorej si myslíme, že jej ide o zisk na úkor bezpečnosti používateľov. (SME Tech, Denník N)

Kvartálne výsledky

Alphabet (Google) : Spoločnosť vykázala štvrťročné zisky a výnosy lepšie, ako sa očakávalo. Z celkových 65 miliárd dolárov v tržbách, 53 miliárd tvorili tržby Google, 7 miliárd YouTube a 5 miliárd Google Cloud. (CNBC)

: Spoločnosť vykázala štvrťročné zisky a výnosy lepšie, ako sa očakávalo. Z celkových 65 miliárd dolárov v tržbách, 53 miliárd tvorili tržby Google, 7 miliárd YouTube a 5 miliárd Google Cloud. (CNBC) Amazon : Spoločnosť nedosiahla očakávané výsledky. (WSJ)

: Spoločnosť nedosiahla očakávané výsledky. (WSJ) Apple : Pre čipovú krízu a problémy s dodávkami spoločnosť nedosiahla očakávané výsledky, prepadli sa aj ceny akcií, vďaka čomu sa Microsoft stal najhodnotnejšou firmou a zosadil Apple. (CNBC)

: Pre čipovú krízu a problémy s dodávkami spoločnosť nedosiahla očakávané výsledky, prepadli sa aj ceny akcií, vďaka čomu sa Microsoft stal najhodnotnejšou firmou a zosadil Apple. (CNBC) Meta (Facebook) : Výsledky prekonali očakávania, zdá sa, že pokračujúce škandály na finančné výsledky spoločnosti vplyv nemajú. (CNBC)

: Výsledky prekonali očakávania, zdá sa, že pokračujúce škandály na finančné výsledky spoločnosti vplyv nemajú. (CNBC) Microsoft : Spoločnosť zaznamenala silné výnosy v oblasti cloudu, serverov a balíkov Office. (The Verge)

: Spoločnosť zaznamenala silné výnosy v oblasti cloudu, serverov a balíkov Office. (The Verge) Spotify: Spotify vykázalo slušné zárobky za tretí štvrťrok, príjmy z reklamy vyskočili o 75 % s rastúcim počtom podcastov. Streamovacia služba má 381 miliónov používateľov, z ktorých 172 miliónov sú predplatitelia služby Spotify Premium. (Variety)

Trhová hodnota Tesly stúpla nad bilión dolárov. Cena akcií automobilky sa zvýšila, keď sieť autopožičovní Hertz oznámila, že od Tesly kúpi 100-tisíc vozidiel. (SME Ekonomika)

Vyšli recenzie na nové MacBooky Pro s M1 Pro a Max čipmi. Viacerí recenzenti sa zhodujú na tom, že ide o jedny z najvýkonnejších počítačov na trhu, avšak sú drahé. Ak potrebujete veľmi výkonný počítač alebo notebook na špecifickú "pro" prácu, pravdepodobne nájdete lacnejší počítač a väčšine ľudí postačí MacBook Air M1 alebo minuloročný 13-palcový Pro s M1. Bez ohľadu na cenu však ide o špičkové notebooky, ktoré zvládajú bez problémov aj náročné úlohy. (The Verge, Ars Technica, Engadget)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ftU1HzBKd5Y

Recenzie na Google Pixel 6 telefóny sa zhodujú na tom, že spoločnosť urobila doteraz svoje najlepšie smartfóny. Avšak drobnosti ako pomalý skener odtlačkov prstov či kĺzavý tvar, ktorý nesedí dobre v rukách kazia podľa viacerých finálny dojem. No pri pohľade na cenu a výkon ide bezpochyby o veľmi dobré produkty. (The Verge, The Guardian)