Klik: Je čas rozmýšľať o tom, ako odísť z Facebooku

18. sep 2021 o 8:12 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová, Viktor Hlavatovič

Stromy menia farbu a Apple vydáva nový iPhone

Apple vydal nové iPhony, iPady a hodinky Apple Watch. Všetky zariadenia sú rýchlejšie a s väčšou výdržou batérie. Nová generácia iPhonov bude mať väčšiu baterku a lepšie foťáky. Do nového iPadu zas konečne dali dobrú webkameru na videohovory.

Dávid s Michalom o novinkách nahrali celý podcast . Pre bežného spotrebiteľa stačí zhrnutie vo videu. Pred nákupom si počkajte na recenzie, ktoré vyjdú približne o dva týždne.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Sq0iC-vsl2k

Facebook files

Ďalší deň, ďalšia správa o tom, že Facebook nie je dobrý správca digitálneho sveta ani vášho blaha. Pre poriadok - Facebook je korporácia a zmyslom jeho existencie je vyrábať zisk pre držiteľov jeho akcií. Nie je nič nesprávne na tom ,že firma chce zvyšovať svoj zisk.

Len by to možno mohla robiť spôsobom, ktorý priamo neškodí jej klientom. Wall Street Journal začal uverejňovať články, ktoré napísal na základe veľkého úniku interných dokumentov zo sociálnej siete.

Ukazujú okrem iného to, ako Facebook ignoroval varovania vlastných výskumníkov o tom, že používanie Instagramu škodí najmä mladým dievčatám. Firma sa tiež rozhodla, že ponechá zmeny zobrazovacieho algoritmu, ktoré v európskych krajinách vytiahli do popredia polarizujúce či nenávistné príspevky.

V princípe sa len kopia dôkazy o tom, že Facebook si pravdepodobne nezaslúži váš čas.

Ťažká časť debaty je o tom, ako a či vôbec sa dá z Facebooku odísť. Samozrejme sa to dá, ale sociálna sieť poskytuje veľa praktického úžitku a nie je jednoduché sa od nej úplne odpojiť. Najmä preto, že to znamená stratu kontaktného bodu s rodinou či kamarátmi. Je samozrejme možné kontakty preniesť, no skoordinovať sa s veľkou skupinou ľudí je náročné.

Praktickým riešením by bolo nastaviť si notifikácie mailom a Facebook proste prestať navštevovať, čo je náročné, lebo spolu s aktívnym účtom Facebook ostáva ako zlozvyk.

Ak sa vám zdá, že odseky vyššie opisujú viac parazita, ktorého je ťažké alebo bolestivé sa zbaviť. Pre Facebook nie je súčasný stav príjemný, no nikto nemôže tvrdiť, že parazity sú neúspešné organizmy.

Správičky

Ako identifikovať profesionálneho trolla a ako sa brániť. (SME Tech)

Profesor z Harvardu hovorí o čipovej kríze. V nedávnej epizóde podcastu Decoder bol hosťom Willy Shih, profesor manažérskych praktík na Harvard Business School. Popisuje počiatky globálnej čipovej krízy aj to, ako sa snažia USA a EÚ predísť niečomu takému do budúcna. (The Verge)

Ako Apple používa svoju službu TV+ na product placement. Apple produkty sú centrálnou šúčasťou mnohých scén v komendiálnom seriáli Ted Lasso aj ďalších seriálov na TV+ a ich umiestnenie nie je náhodné. (WSJ)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8xAvVfJ_xyI

SpaceX prvýkrát poslala do vesmíru posádku zloženú iba z civilistov. Loď vystúpi do výšky 575 kilometrov, posádka pobudne vo vesmíre tri dni. (SME Tech)

Intuit kupuje Mailchimp za 12 miliárd dolárov. Intuit je výrobca produktu populárneho softvéru pre daňové priznanie TurboTax a ďalší finančný softvér. Spoločnosť Mailchimp bola založená v Atlante v roku 2001 a má 13 miliónov používateľov a viac ako 800-tisíc platiacich zákazníkov. (CNN)