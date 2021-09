Veľké čísla a malé pravdepodobnosti sú veľký problém pre našu malú myseľ

O veľkostnom zanedbaní (extension neglect) a naturalistickom faule (naturalistic fallacy)

9. sep 2021 o 13:24 Jakub Betinský, Jaroslav Varchola

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=hg8hz-10d665d-pb&from=embed&square=1&share=1&download=1&skin=f6f6f6&btn-skin=3267a3&size=300

V dnešnej epizóde pokračujeme v predstavení ďalších dôležitých kognitívnych skreslení (cognitive biases). O čom hovorí tzv. veľkostné zanedbanie (extension neglect) a ako súvisí so súčasnou pandémiou? Prečo nevieme pracovať s veľmi veľkými číslami a veľmi malými pravdepodobnosťami? A prečo máme tendenciu nekriticky skonštatovať, že dobré je to, čo je prirodzené? Ako sa tento naturalistický faul (naturalistic fallacy) prejavuje v našich denných životoch a ako vedie k otázke nedefinovateľnosti dobra? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.



V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame:



⚪️ zoznam všetkých mentálnych skreslení, https://bit.ly/3mjVq1l

⚪️ extension neglect, https://bit.ly/3DZZ0US

⚪️ base rate fallacy, https://bit.ly/3nbJJdE

⚪️ naturalistic fallacy, https://stanford.io/3hdG8bi

Každá epizóda má bonusovú časť. Podpor našu tvoru sumou 3,14€/mesačne (= dve odrieknuté kávy) na Patreon.com/kvantumidei a všetky doterajšie aj budúce bonusy sú ti hneď k dispozícii ✌️… a tiež hneď odporúčame stiahnuť si apku Patreonu, cez ktorú si ich môžeš rýchlo a jednoducho vypočuť na smartfóne