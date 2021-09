Zoom: Vedci zisťovali, ako prežiť dobrý život

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

8. sep 2021 o 9:29 Tomáš Prokopčák, Monika Moravčíková, Renáta Zelná, Nikola Šuliková Bajánová, Kristína Janščová

Takých návodov je plný internet a potácajú sa niekde medzi úplným šarlatánstvom a komerčným podvodom. Ale na návod na dobrý život sa občas pozrú aj vedci.

A ako to už s vedcami býva, aj na jednoduché otázky dávajú zložité odpovede: napríklad, že dobrý život by mal byť nielen šťastný, ale aj naplnený a duševne bohatý.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na dobrý život, ktorý nemusí byť nevyhnutne iba príjemným, zistíme, prečo tardigrady kráčajú, aj keď nemusia, a dozvieme sa, čo všetko dokáže kel.

Krátke správy z vedy

V ľudskom genóme máme regióny, ktoré sa líšia od ostatných cicavcov. Nová štúdia naznačuje, že aspoň polovica z tisícok takýchto oblastí má úlohu vo vývoji našich mozgov. Patria tam pritom najrýchlejšie sa vyvíjajúce gény.

Čína by chcela postaviť vesmírnu loď, ktorá bude dlhá kilometer. Je to jeden z ambicióznych cieľov, ktorý by krajina mohla plánovať na najbližšie päťročnice. Zatiaľ je to ale len návrh, ktorý zvažujú lídri krajiny.

Ak sociálne izolujete myši a potom ich pustíte medzi ich druhov, budú hlučnejšie. Experiment ukázal, že samičky po takomto období osamelosti vykazovali silné nutkanie sa socializovať. Vedci chcú takto pochopiť, ako naše mozgy reagujú na izoláciu.

Až tretine divorastúcich druhov stromov hrozí vyhynutie. Naznačuje to nová správa, ktorá hovorí o kolapse ekosystémov zapríčinenom klimatickou zmenou a nadmerným intenzívnym využívaním pôdy na poľnohospodárstvo a chov dobytka.