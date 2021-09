Klik: Kto nahradí Jobsovho náhradníka na čele Apple?

Komentovaný prehľad technologických správ

4. sep 2021 o 1:07 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Kristína Janščová, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed/episode/5xZSgwvXNccFYmrMrTEZd3

Počúvajte cez: Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | RSS

10 rokov Tima Cooka na čele Apple, kto ho nahradí?

Tim Cook už je šéfom Apple 10 rokov, keď vystriedal na pozícii zakladateľa Steva Jobsa. Za ten čas narástli akcie spoločnosti o viac ako 1000% a trhové ohodnotenie nezadržateľne rastie a prekračuje rekordy.

Pri tomto výročí mnohí, aj my v podcaste, pripomenuli, že Cook ťaží z úspechu iPhonu, ktorý je Jobsov produkt. Síce sa mu podarilo vybudovať kategóriu smart príslušenstiev a dominovať v niektorých segmentoch ako sú napríklad inteligentné hodinky, ale za jeho éry Apple neprišlo z produktom, ktorý by ovplyvnil celosvetový technologický vývoj podobne ako iPhone.

Napriek tomu nemožno uprieť súčasnému šéfovi Apple úspech. Tie najväčšie zhrnul portál The Verge.

Magazín Bloomberg píše o roku 2025 ako prvom míľniku, pri ktorom by mohol Cook odísť z čela spoločnosti. Posledné roky sa špekuluje, kto ho nahradí.

Podľa reportéra Marka Gurmana, ktorý pravidelne prináša ako prvý mnohé informácie o spoločnosti, sú na post CEO štyria najväčí kandidáti:

Jeff Williams (prevádzkový riaditeľ, Tim Cook pred nástupom do čela spoločnosti zastával presne túto pozíciu)

Greg „Joz“ Joswiak (šéf marketingu, v podcaste omylom zaznelo, že šéfom marketingu je Craig Federighi, ten je šéfom vývoja softvéru)

Deirdre O'Brien (šéfka maloobchodu)

John Ternus (šéf hardvérového vývoja)

(Bloomberg, The Verge)

Jeff Williams a Tim Cook (zdroj: Reprofoto Macrumors)

Obmedzenia hier v Číne

Zo sesterského newslettra Herný update:

Čína pokračuje v tlaku na svoje herné odvetvie. Národný úrad tlače a vydavateľov (NPPA) prostredníctvom tlačovej agentúry Sin-chua oznámil, že drasticky obmedzí online hranie detí a mladistvých. Hráči a hráčky mladšie ako 18 rokov budú môcť v číne hrať online hry len jednu hodinu v medzi ôsmou a deviatou v piatok, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.

Obmedzenie sa má týkať všetkých online hier, vrátane mobíných. Čína už niekoľko týždňov zasahuje proti technologickým a internetovým firmám v krajine. Fakt, že sa komunistický režim pokúsi zasiahnuť aj prevdázkovateľov naznačovali skoršie vyjadrenia vo vládnych novinách, ktoré hry označili za ópium pre dušu. Čínske herné firmy sa pokúsili zásahu predísť tým, že oznámili vlnu samoregulácie, no vláde zjavne navrhované obmedzenia nestačili.

Ešte nie je jasné, ako presne budú firmy príkazy úradov vynucovať. V Číne už platia obmedzenie pre online hranie, no deti ich často odchádzajú tak, že sa prihlásia na účty dospelých rodičov. NPPA očakáva, že prevádzkovatelia hier budú vek hráčov kontrolovať dôslednejšie.

Krok môže priamo zasiahnuť čínsky herný biznis, pričom akcie veľkých čínskych firiem (aj ich akcionárov na Západe) na obmedzenia zareagovali poklesom. Zároveň môže obmedzenie úplne zdecimovať pridružené odvetvia. Čínska scéna ešportov bude musieť dostať výnimky, alebo úplne zanikne, keďže hráči nebudú môcť trénovať. Znamenalo by to rozvrat ekosystému profesionálneho ešportu najmä pre hry DOTA2 a čiastočne aj Overwatch. Najznámejší čínski hráči dnes majú viac ako 18 rokov, no trénovali od oveľa nižšieho veku. Konkurencieschopná generácia hráčov sa pri obmedzení hrania na tri hodiny do týždňa vypestovať nedá.

Obmedzenie zároveň môže časom zasiahnuť čínsku pracovnú silu v oblasti herného priemyslu. Programátori, dizajnéri či grafici si do herného biznisu nájdu cestu často cez čas strávený hraním. Ak toto hobby z krajiny zmizne, môžu sa v horizonte rokov či desaťročí vytratiť aj čínske herné štúdiá. No možno to je cieľom vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou

Konsolidácia doručovacích boxov

Eshop Alza.sk oznámil, že otvorí svoju sieť doručovacích boxov aj pre iné eshopy. Alza má na Slovensku a v Česku sieť približne 1000 automatických doručovacích miest, v ktorých môže kuriér nechať objednaný balíček. Zákazník si balík môže vyzdvihnúť a zaplatiť priamo pri boxe a nemusí sa stretávať s doručovateľom.

Systémy doručovacích boxov prevádzkuje niekoľko firiem, no pre jednotlivé eshopy je technicky náročné podporovať všetky riešenia. Vlastné doručovacie boxy prevádzkuje Slovenská pošta, Mall či firma Packeta. Alza sa teraz zapojila do integračnej platformy Lockres.ai, ktorá má za cieľ jednotlivé systémy boxov spojiť do jedného systému.

Vlastník a prevádzkovateľ boxu v princípe otvorí svoj box pre iné eshopy a ak ho využijú, dostane za to drobnú odmenu. Prepojený systém sľubuje lepšie využiť kapacitu už postavených boxov, keďže nebudú viazané len ja využitie jednou firmou. Zároveň by bol úplne prepojený systém pohodlnejší pre zákazníkov, keďže je väčšia šanca, že blízko ich domova či práce bude aspoň jeden doručovací box, ktorý dokáže zásielku prijať.

V princípe sa pozeráme na pokus spraviť z doručovacej kapacity bežnú komoditu. Ak by sa systém podarilo úplne integrovať (vstup veľkého hráča ako Alza môže byť kľúčovým momentom), časom by mohla vzniknúť univerzálna sieť doručovacích miest, ktorá bude ľahko dostupná pre predajcov a zákazníkov. V princípe by sa do podobnej siete mohli časom pripájať aj drobní prevádzkovatelia, pre ktorých by bolo prevádzkovanie boxu doplnkovým príjmom alebo aj verejnou službou.

Napríklad doručovateľský box v malej dedine, ktorý prevádzkuje obec, by sa mohol sám zaplatiť a byť aj užitočný pre obyvateľov. Dnes podobný box veľká firma nepostaví, lebo investíciu radšej využije na zahustenie siete v meste, kde je z boxu väčšia návratnosť. No ak by bola v budúcnosti integrácia nového hráča do systému ľahká, prevádzkovať vlastný box my mohlo chcieť prekvapivo veľa hráčov.

(Forbes.cz)

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME Ranný brífing SME: Prehľad najdôležitejších správ dňa každé ráno počas pracovného týždňa. Odoberať > Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať > Veci verejné Mikloša a Beblavého: Ivan Mikloš a Miroslava Beblavý striedavo komentujú spoločenské a politické dianie. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME.

Správičky

Apple umožní vývojárom tzv. “reader apps” (Netflix, Spotify, Kindle a ďalšie) nasmerovať používateľov mimo aplikácie, kde si môžu vytvoriť účet a zaplatiť predplatné. Doteraz totiž výrobca iPhonov takéto niečo nepovoľoval. Napríklad používatelia na aplikáciách od Netflixu alebo Spotify majú možnosť len prihlásiť sa, ale keďže ani jedna platforma nepoužíva Apple obchod na predaj predplatného (práve pre 30-percentnú províziu), nemohli podľa pravidiel Apple ani upozorniť na to, že predplatné si môžu používatelia kúpiť na webe, ani nemohli odkázať, kde presne. Dokonca nemohli ani povedať používateľom, že im to nemôžu pre pravidlá Apple povedať. Južná Kórea dokonca chystá nový zákon, ktorý zakazuje Apple aj Google používať v aplikáciách len vlastné platobné metódy. (NY Times)

Apple sa dohodol so štátmi Arizona a Georgia, že v novom systéme iOS 15 si budú môcť obyvatelia nahrať svoje vodičské a občianske preukazy do iPhonov. Spoločnosť tvrdí, že táto funkcia je bezpečná a nevyžaduje odovzdanie ani odomknutie telefónu, keďže budú súčasťou Apple digitálnej peňaženky. (TechCrunch)

Amazon aj Ikea plánujú zaviesť finančné služby ‘kúp teraz, zaplať neskôr’. Zákazníci budú môcť nakupovať a platiť postupne po splátkach. O ‘kúp teraz, zaplať neskôr’ startupoch sme sa rozprávali v Kliku 173. (Business Wire, Fast Company)

YouTube Music prekonalo 50 miliónov predplatiteľov. Spotify naposledy uviedlo, že má 165 miliónov predplatiteľov, zatiaľ čo Apple a Amazon mali podľa odhadov spoločnosti Midia na konci prvého štvrťroka 78 miliónov predplatiteľov a 63 miliónov predplatiteľov. (Financial Times)

WhatsApp dostal od Írskej komisie pre ochranu údajov rekordnú pokutu rekordných 225 miliónov eur za porušenie pravidiel EÚ o ochrane osobných údajov. Írsky regulátor uviedol, že WhatsApp nedokázal povedať Európanom, ako sa zhromažďujú a používajú ich osobné informácie, ani ako WhatsApp zdieľa údaje s Facebookom. WhatsApp musí podľa nariadenia rozšíriť svoje zásady ochrany osobných údajov. WhatsApp sa plánuje odvolať. (CNBC)

LinkedIn po vzore Twitteru ruší Stories formát. (LinkedIn)

Takmer 1500 ľudí už podpísalo petíciu za to, aby Disney+ prišlo do strednej a východnej Európy skôr ako v lete 2022. Za petíciou stojí dvojica iniciátorov z Česka a Slovenska. (Change.org)