Klik: Kúp teraz, zaplať neskôr je trend v Silicon Valley, pridáva sa aj Apple

Komentovaný prehľad technologických správ.

17. júl 2021 o 0:45 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Kúp dnes, zaplať neskôr, čoskoro aj cez Apple

Počas pandémie sa finančným technologickým (fintech) firmám a startupom podarilo zvýšiť záujem o pôžičky, konkrétne o spôsob kúp teraz, zaplať neskôr.

Medzi najznámejšie startupy s miliardovým trhovým ohodnotením patria Klarna zo Švédska, Afterpay, Affirm. A podľa posledných informácií sa k tomuto trendu pridá aj Apple s možnosťou Pay Later.

Kúp teraz, zaplať neskôr je preklad anglického buy now, pay later. Tento spôsob pôžičkového financovania sa označuje aj ako BNPL. Ak sa pýtate, v čom je rozdiel napríklad oproti kreditným kartám, tak napríklad v technológii alebo nižších poplatkoch.

BNPL služby sa používajú na platbu pri online nakupovaní čoraz viac. Ak si niečo kúpite cez ich služby, daná služba v podstate zaplatí celú sumu a vy jej to splácate. Čiže rovnaký princíp ako pri kreditných kartách, avšak na rozdiel od nich sa omeškania splácania neregistrujú napríklad do kreditného skóre.

Online obchody implementujú kúp teraz, zaplať neskôr technológie najmä preto, že im umožňujú predávať viac tovaru, keďže zákazníci môžu nakupovať, aj keď akurát nemajú peniaze. Tie, samozrejme, v určitej lehote musia potom uhradiť cez splátky.

Rovnako bude fungovať aj Apple Pay Later od výrobcu iPhonov, a nebude musieť používať Apple Card, no umožní pridanie platobnej karty od akejkoľvek banky. Používateľovi, ktorý bude spĺňať zatiaľ neznáme podmienky a bude mu služba aktivovaná, sa pri nákupe zobrazia možnosti okamžitej alebo neskoršej (Pay Later) platby.

Pri neskoršej platbe si bude môcť vybrať rozdelenie na 4 splátky bez nevýšenia ceny najmä pri nižších sumách. Pri vyšších sumách to budú mesačné splátky, pri ktorých už bude používateľ musieť platiť poplatky, no zatiaľ sa nevie koľko.

Apple zatiaľ nič oficiálne neoznámil.

Na celom je zaujímavé ako BNPL služby vytvárajú ďalšiu finančnú vrstvu nad bankovou, a keďže ponúkajú nižšie poplatky, vedia svoje technológie prispôsobovať zákazníkom, môžu tak brať zákazníkom bankám.

Samozrejme, veľmi pomáha, že kým bankový sektor patrí k najviac regulovaným, kúp teraz, zaplať neskôr služby sa môžu pohybovať dosť voľne. V zahraničí sa už ozývajú hlasy, aby bol aj BNPL sektor viac regulovaný, pretože ľudia sa vďaka nim dostávajú do finančných problémov.

Kúp teraz, zaplať neskôr službám však hrozí, že Apple a možno neskôr aj Google vstúpia na trh a ukroja si z neho veľkú časť, pretože majú už platobné údaje používateľov, ktorí si nemusia sťahovať ďalšiu aplikáciu alebo zakladať ďalší účet.

(BBC, TechCrunch, Bloomberg)

Ikea rám na obrazy so Sonos reproduktorom

Zdá sa, že spolupráca dvoch firiem na inteligentných reproduktoroch s dvojitým použitím Symfonisk je natoľko úspešná, že Ikea a Sonos, výrobca smart reproduktorov, prinášajú na trhu ďalšie spoločné produkty.

Prvým je druhá generácia stolnej lampy so Sonos reproduktorom, ktorej cena by sa nemala meniť.

Druhý produkt je však zaujímavejší, ide rám so vstavaným inteligentným reproduktorom Sonos, ktorý po vložení nejakého obrazu vôbec nevyzerá ako reproduktor. Tiež bude predávaný s označením Symfonisk a jeho cena v Spojených štátoch je 199 dolárov.

Ikea a Sonos Symfonisk rám na obrazy s inteligentnymi reproduktormi. (zdroj: Ikea)

Slovenská Ikea zatiaľ nemá produkt listovaný, no aj pri prvom uvedení produktovej línie Symfonisk trvalo niekoľko mesiacov, kým bola dostupná aj na Slovensku.

Samozrejme, nápad inteligentného rámu nie je nový. Napríklad spoločnosť Soundwall vyrába podobný produkt už niekoľko rokov. Avšak hlavná výhoda dvojice Ikea a Sonos bude cena, ktorá je výrazne nižšia ako najbližšia konkurencia. Obe firmy si to môžu vzhľadom na globálny charakter a silu značky dovoliť.

(Ikea, The Verge)

Vytvorte soundtrack pre svoje video na mieru s umelou inteligenciou

Nový startup Dynascore zjednodušuje výrobu podkladovej hudby. Za nápadom stoja bývalí zamestnanci Uberu, ktorých firma počas pandémie prepustila.

Dynascore sa od podobných služieb líši najmä v globálnej licencii za upravenú hudbu a stojí len 19 dolárov na mesiac.

Služba má len niekoľko mesiacov a produkt bol predstavený len nedávno, čiže má technicky ďaleko od dokonalosti. Avšak už teraz vie ukázať budúcnosť pre tvorcov napríklad YouTube videí alebo nízkorozpočtových video ukážok.

Celé funguje na jednoduchom princípe. Umelá inteligencia nevytvára hudbu z ničoho, ale pracuje s knižnicou Dynascore, v ktorej sú buď klasické piesne od tvorcov klasickej hudby (Bach, Mozart a ďalší) alebo generické melódie, ktoré dodali rôzni neznámi skladatelia.

Ak si vyberiete počiatočnú pieseň, v editore sa rozhodujete, či pridáte na určité miesto značku zmeny dynamiky alebo ticho. Takto viete meniť dynamicku skladby a prispôsobiť ju vášmu konkrétnemu videu alebo inému použitiu.

Zároveň viete ľahko vytvoriť pre jedno video niekoľko verzií podkladovej hudby (rock, pop, folk) a rozhodnúť sa, ktorá funguje lepšie.

Dynascore má pred sebou ešte veľa práce, aplikácia je mierne nestabilná a knižnica skladieb pomerne malá, no už teraz sa dá so službou eprimentovať a niektoré výsledky nie sú na zahodenie.

(Wired, Dynascore)

Správičky

Vybrali sme najlepšie 5G smartfóny. Kolega Matúš Paculík vybral 5G smartfómy, ktoré sa oplatí vybrať. (SME Tech)

Recenzia TCL 10 TAB Max: dobrý tablet pre nenáročných, dobrý tablet pre nenáročných. Nízka cena (219 €), veľký displej s 10,36-palcovou uhlopriečkou a slušná výbava. Od cenovo dostupného tabletu ale nečakajte vysoký výkon. Použitý čip MediaTek Helio P60 je presne taký, aký by sme čakali pri cenovo dostupnom tablete. V spojení so štyrmi gigabajtami operačnej pamäte má ale dostatok výkonu pre bežné úkony, ako sú aplikácie pre sociálne siete, pohodlne si budete na ňom prezerať webové stránky, komunikovať, počúvať a aj pozerať video a filmy. (SME Tech)

Nintento Switch dostane konkurenta . Spoločnosť Valve predstavila svoj najnovší herný hardvér: Steam Deck, vreckové zariadenie podobné Switchu, ktoré vám umožní hrať hry Steam na cestách. Valve je americká spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom počítačových hier a digitálnou distribúciou softvéru cez platformu Steam. Zariadenie sa bude predávať od 399 dolárov a spoločnosť tvrdí, že dodávky sa začnú v decembri. Steam Deck je poháňaný vlastným operačným systémom Linux, ale budete si na ňom môcť nainštalovať Windows. To znamená, že Steam Deck by mohol byť prenosným zariadením pre Xbox. (The Verge)

Fotografia z filmového festivalu v Cannes sa stala virálnym meme . Znázorňuje troch hercov Timothée Chalameta, Tildu Swinton, Billa Murrayho a režiséra Wesa Andersona, keď sa fotili pri premiére filmu. (Vulture)

Na YouTube sú tvorcovia, ktorí sa živia točením videí o softvéri od Microsoftu. Niektorí sú takí dobrí, že im Microsoft priamo platí. Ich videá majú často väčší dosah ako vlastné videá Microsoftu na overenom YouTube kanáli. Títo softvéroví youtuberi majú aj lepší cit pre funkcie, ktoré ľudia nepochopia a vyhľadávajú, a predstavujú aj novinky. (CNBC)

Twitter začiatkom augusta ukončí Fleets, svoju kópiu formátu Stories. Dôvod konca je pomerne neprekvapivý – funkciu využívalo málo používateľov. Namiesto toho pridá Twitter funkcionality editovania obrázkov z Fleets do príspevkov. (The Verge)

