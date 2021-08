Klik: Sex predáva či OnlyFans chce alebo nie

Komentovaný prehľad technologických správ.

28. aug 2021 o 7:43 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová, Kristína Janščová

OnlyFans vs. sex

Webstránka OnlyFans, na ktorej môžu ľudia ponúkať svoj obsah fanúšikom, a nechať si za to zaplatiť sa pokúsila zakázať sexuálne explicitný obsah (rozumejte amatérsku platenú pornografiu). Nedopadlo to dobre a po týždni stránka oznámila, že plánovaný zákaz explicitného obsahu nakoniec neuskutoční.

Tvorcovia obsahu si na OnlyFans budujú vlastné publikum, pre ktoré vytvárajú obsah. Veľmi často ide o videá, streamy či články a fotky. Veľká časť najpopulárnejších tvorcov na službe pre fanúšikov tvorila sexuálne explicitný obsah. Firme sa začala dariť v pandemickom roku, kedy počet jej používateľov prudko narástol. Podľa odhadov firma ročne utŕži viac ako miliardu dolárov a má 150 miliónov zaregistrovaných používateľov.

Jedno vysvetlenie vysvetlenie ponúkol satirický web The Onion. Ďalšia interpretácia je, že sa OnlyFans dostalo pod tlak bánk a firiem, ktoré spracúvajú platby od zákazníkov. Tie sa podľa vedenia OnlyFans vyhrážali, že firmu odrežú od platieb. Ako dôvod uvádzali fakt, že na OnlyFans sa objavoval aj nelegálny obsah, ktorý sieť nedostatočne moderovala.

Po tom, ako stránka ohlásila, že zakáže tvorcom zverejňovať sexuálne explicitný obsah ju začali kritizovať tvorcovia aj zákazníci. V princípe hovoria, že OnlyFans si vďaka tomu, že predával sexuálny obsah vybudoval značku a celú firmu a teraz nedokáže tvorcov a tvorkyne ochrániť pred tlakom zvonka. OnlyFans nakoniec oznámilo, že sa mu podarilo od finančných partnerov získať uistenia o tom, že platby budú bežať ďalej a sexuálny obsah tak zakázať nemusí.

Mnohé tvorkyne a tvorcovia ale medzičasom začali hľadať nové útočisko u konkurenčných služieb. Aj krátke zaváhanie mohlo otriasť dôverou tvorcov voči firme.

(The Verge)

Xbox v xboxe

Z nášho sesterského newslettra Hernýupdate.sk. Prihláste sa na odber herných noviniek.

Microsoft počul, že máte radi Xbox, a tak dal Xbox do vášho Xboxu, aby ste mohli xboxovať kým xboxujete. Firma oznámila, že pred koncom roka spustí službu Xbox Cloud Gaming aj na konzolách Xbox One a Xbox X/S. Služba bude dostupná pre ľudí s predplatným Game Pass Ultimate. Na streamovanie bude dostupná veľká časť katalógu Game Pass hier.

Služba dnes umožňuje streamovať hry na telefóny a osobné počítače. Hra beží v serverovni Microsoftu, takže ju nemusíte inštalovať ani updateovať.

Môže sa zdať zvláštne, že firma míňa peniaze (na zabezpečenie streamovania musí vybudovať infraštruktúru) na to, aby vám umožnila hrať hry na konzole, ktorá väčšinu z nich už dokáže spustiť.

No streamovanie priamo na konzole v skutočnosti pomôže prekonať jednu veľkú dieru v obchodnej stratégii firmy. Nezabudnite, Microsoft v skutočnosti buduje hernú obdobu Netflixu. Kľúčovou súčasťou stratégie je, že bude mať veľký katalóg hier, ktoré budú hráčov lákať na to aby platili predplatné Game Pass a hlavne aby predplatiteľmi ostali dlhodobo. Okrem iného bude riešiť aj problém s tým, ako už platiacim najaktívnejším hráčom (s veľkou pravdepodobnosťou sú už vlastníkmi konzoly) ľahko ukázať nové hry v katalógu. Ak pridáte za mesiac do ponuky desať hier a väčšina hráčov si nenainštaluje ani jednu, je to ako by v katalógu vôbec neboli.

Trenie, teda neochota ľudí využívať všetky možnosti služby, je veľký problém predplatiteľských služieb. Napríklad pred pár rokmi Netflix nameral, že ľudia v priemerne zvažujú spustenie konkrétneho titulu približne 1.8 sekundy. Ak si nevyberú do minúty a pol nič, proste službu zatvoria. Netflix chce, aby ste spotrebovali obsah, lebo vás to motivuje k tomu, aby ste si nechali bežať predplatné.

Microsoft chce, aby ľudia mali čo najmenej bariér pri spúšťaní hier. Dnes musíte aj pri veľmi rýchlom pripojení čakať aspoň zopár minút na inštaláciu väčšiny hier.

Fakt, že s cloudovým streamovaním si hráč na konzole môže hru spustiť takmer okamžite a začať hrať môže pomôcť ukázať hráčom viac zo svojho katalógu. Je to spôsob, ako zvýšiť dostupnosť Game Pass katalógu pre najvernejších zákazníkov. Firma má naviac vyriešené synchronizovanie uložených pozícií, čiže ak si hru vyskúšate v cloude a neskôr nainštalujete, budete môcť rovno pokračovať v hraní.

Ďalšou výhodou je, že budete môcť zriedkavo hrané hry hrať z cloudu a najobľúbenejšie mať nainštalované na konzole, čo znižuje tlak na miesto na disku. V neposlednom rade bude firma streamovanie využívať na to, aby majiteľom staršej generácie konzol doručila tituly, na ktoré ich konzola už nestačí, čo bude moment, ktorý bude s odstupom času nastávať čoraz častejšie a bude zaujímavé sledovať, ako sa Microsoft zachová pri pomyselnej next-gen generácie konzol budúcnosti.

Facebook chce, aby sa pracovné stretnutia presunuli do virtuálnej reality

Faebook minulý týždeň oznámil novinku Workrooms, virtuálnu zasadaciu miestnosť, v ktorej môžete mať s kolegami pracovné stretnutia vo virtuálnej realite (VR). Samozrejme, každý musí mať VR okuliare a príslušenstvo.

V podcaste sme diskutovali o tom, či naozaj niečo takéto teraz potrebujeme a či je podobné absolvovanie pracovných stretnutí o toľko efektívnejšie (spoiler: nemyslíme si to).

Avšak bezpochyby ide o technologický pokrok, ktorým sa môže sociálna sieť chváliť a najmä doručiť túto funkciu miliónom používateľov, ktorý vlastnia okuliare virtuálnej reality Oculus.

Správičky

Vyskúšali sme smartfón s rolovacím displejom . Konkrétne to bol náš kolega Matúš Paculík, ktorý mal prototyp v rukách. Oppo X 2021 sa pohybom prsta zmení zo smartfónu na tablet. Oppo využíva odlišný systém ako ten, ktorý sme už videli pri Samsungu, Huawei a Motorole. Neláme sa v strede, ale má ohybnú približne jednu tretinu displeja. Tá je v režime smartfónu schovaná v tele zariadenia a automaticky sa vysunie, keď pomaly prejdete palcom po bočnom tlačidle. Vtedy dvojica motorčekov pomaly rozšíri telo zariadenia a tým sa aj vysunie dovtedy schovaná časť displeja. Displej sa vysunutím z ľavej strany zväčší zo 6,7-palcového na 7,4-palcový. Nenechajte sa pomýliť malým číslom, kvôli zmene pomeru strán je zobrazená plocha skutočne veľká. (SME Tech)

Hrali sme sa Skyward Sword HD, vynovenú klasiku od Nintenda. Zhrnutie: Aj pod desiatich rokoch je Skyward Sword vynikajúcou hrou, ktorá sa určite nestratí v záplave noviniek. Má dobrý príbeh, dobre sa na ňu pozerá, zabaví vás skvelými hádankami a pokiaľ nepodceníte tréning, tak si budete užívať súboje aj na cestách s pripojenými JoyCon ovládačmi. (SME Tech)

Najväčší výrobca čipov na svete zvyšuje ceny až o 20%. Taiwanský výrobca TSMC plánuje zvýšiť ceny svojich najpokročilejších čipov zhruba o 10%, zatiaľ čo menej pokročilé čipy používané zákazníkmi, ako sú výrobcovia automobilov, budú stáť o 20% viac. Tento krok by mohol viesť k tomu, že spotrebitelia zaplatia za elektroniku viac. Vyššie ceny začnú platiť koncom tohto alebo budúceho roka. K zvýšeniu cien dochádza v dôsledku globálneho nedostatku polovodičov, ktorý postihol spoločnosť Apple a väčšinu výrobcov automobilov vrátane spoločností General Motors a Toyota. (Wall Street Journal)

Netflix testuje prvé hry vo svojej Android aplikácii v Poľsku. Ide o dve predtým existujúce Stranger Things hry. Hru si používateľ musí nainštalovať cez Google Play obchod s aplikáciami, a prístup k nej má potom cez aplikáciu Netflixu. (CNET)

Dopyt po smarthodinkách rastie, globálne dodávky sa zvýšili o 27% oproti minulému roku. Používateľská základňa Apple Watch prekračuje 100 miliónov a Apple zostáva lídrom v segmente. Na druhom mieste je Huawei a nasleduje Samsung. (Counterpoint Research)

