Vyskúšali sme smartfón s rolovacím displejom

Najskôr to boli len technologické koncepty, no teraz sa už dostali do bežnej ponuky. Displeje smartfónov konečne prekonali svoje dlhoročné limity a pokojne ich môžete zložiť na polovicu, alebo najnovšie aj zrolovať.

Samsung svoje modely skladacích smartfónov tento rok povýšil na skutočné vlajkové lode a hoci sa stále hľadá v ich skutočnom využití, nový Galaxy Z Fold3 je viac, než len lákavým technologickým demom.

Oppo ponúka odlišný pohľad na využitie moderných OLED displejov, keďže časť dokáže zrolovať a schovať do vnútra zariadenia. Vyskúšali sme prototyp futuristického smartfónu, ktorý sa vám v ruke zmení na tablet.

Stotisíc krát

Oppo X 2021 využíva odlišný systém ako ten, ktorý sme už videli pri Samsungu, Huawei a Motorole. Neláme sa v strede, ale má ohybnú približne jednu tretinu displeja.

Tá je v režime smartfónu schovaná v tele zariadenia a automaticky sa vysunie, keď pomaly prejdete palcom po bočnom tlačidle. Vtedy dvojica motorčekov pomaly rozšíri telo zariadenia a tým sa aj vysunie dovtedy schovaná časť displeja.