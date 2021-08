Zoom: Ľudstvo má už iba štyri roky, prídu problémy

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

25. aug 2021 o 9:45 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Michaela Nagyová, Kristína Janščová

Máme extrémne málo času. Unikla totiž ďalšia klimatická správa, ktorú mali publikovať až na budúci rok. A tá tvrdí, že ak vrchol vypúšťaných emisií skleníkových plynov nedosiahneme do roku 2025, čakajú nás najhoršie scenáre vývoja.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na ďalšiu uniknutú správu o stave našej planéty, zistíme, ako doplniť živiny a kedy i či orechy treba pred konzumáciou namáčať, alebo nie.

Krátke správy z vedy

Výskumníci tvrdia, že sa im podarilo dosiahnuť míľnik vo fúzii, výsledkom čo bolo veľké množstvo energie. Ak by sa nám takáto fúzia podarila, bol by to skvelý zdroj čistej energie.

Vedci potvrdili, že stradivárky mali svoje tajomstvo a týmto tajomstvom boli chemikálie, ktoré nástrojom dávali unikátny zvuk. Niektoré z týchto chemikálii dokonca výskumníci identifikovali vôbec po prvý raz.

Saturn vytvára zo svojich prstencov vlastné vlny. Dôvodom sú záchvevy planéty, ktoré vychádzajú z oscilácii v jadre planéty. Vedci by tak mohli vďaka zvlneniam v prstencoch skúmať jadro samotného plynného giganta.

Ak chceme zastaviť budúcu pandémiu, musíme investovať viac do prírody. Medzinárodný tím výskumníkov v novej správe tvrdí, že ak chceme zabrániť budúcej pandémii, musíme najskôr prekaziť prenos patogénov zo zvierat na človeka.