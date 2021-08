Ako myseľ skresľuje realitu

O konfirmačnom skreslení (confirmation bias).

19. aug 2021 o 9:46 Jakub Betinský, Jaroslav Varchola

Čo je to tzv. konfirmačné skreslenie (ang. confirmation bias) a ako sa kontrétne prejavuje napríklad pri vytváraní bublín na sociálnych sieťach alebo šírení fake news a dezinfomácií? Je táto mentálna stratky vždy zlá alebo je naopak pre naše myslenie nevynutná, len si musíme dať pozor na to, kedy ju neaplikovať? A čo má s konfirmačným skreslením Immanuel Kant, Edmund Burke a konzervativizmus či dokonca Aristotles? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub.



