Klik: Ako chce Google poraziť iPhone a vyrobiť najlepší mobil na svete

7. aug 2021 o 1:13 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Viktor Hlavatovič, Denisa Žilová

Google Pixel 6

Google sa budúcou generáciou svojich telefónov značky Pixel pokúsi preraziť medzi špičku a konkurovať najdrahším Samsungom a iPhonom. Firma napoly predstavila podobu telefónov, ktoré by sa mali začať predávať na jeseň tohto roka.

Nepoznáme cenu ani detailné technické parametre, no vieme, že telefóny bude poháňať špeciálny čip (presnejšie celý 'system on a chip') s názvom Tensor. Google tak po vzore Apple vytvára vlastné čipy pre svoje prémiové zariadenia.

Architektúra Tensoru bude odvodená od čipov, ktoré Google už dnes používa vo svojich výpočtových centrách a má mimoriadne dobre zvládať úlohy súvisiace so strojovým učením a umelou inteligenciou.

Zatiaľ vieme, že pre telefóny to bude znamenať viac sily pri spracovaní a vylepšovaní obrázkov. Google musí najmä pri videu dobehnúť konkurenciu, ktorá mu posledných niekoľko rokov ušla. Ďalšie možnosti čipu uvidíme pravdepodobne pri plnom oznámení telefónov na jeseň tohoto roka.

(Google, The Verge)

YouTube Premium Lite - bez reklamy za menej peňazí

Google začal vo vybraných krajinách západnej Európy testovať lacnejšiu verziu plateného YouTube. Za necelých sedem eur mesačne si môžete nechať vypnúť reklamy na YouTube.

Prestanú sa zobrazovať v apkách na telefónoch, televízoroch aj v prehliadači. Lacnejšia verzia predplatného nezahŕňa hudobnú službu YouTube Music ani niektoré funkcie plnej prémiovej verzie. Rieši však hlavný problém služby - veľké množstvo reklám.

Je zaujímavé, že svoju ponuku predplatného na YouTube kúskuje na menšie časti, pričom trend u konkurencie je presne opačný. Veľké internetové firmy sa na predplatné pokúšajú nabaliť ďalšie služby a postupne zvyšovať cenu.

Jedno z vysvetlení toho, prečo Google kúskuje službu je, že ju bude chcieť inak zabaliť. Firma sa snaží rozbehnúť centrálne predplatné pod značkou Google One. To zatiaľ ponúka len navýšenie online úložiska a zopár drobných výhod.

Ak chce Google vyrobiť balíček predplatného naprieč svojou produktovou radou, pravdepodobne ho zabalí do Google One. Je tak možné, že lacnejší YouTube bez reklám je len testom toho, čo a za koľko má Google pribaliť do budúceho veľkého predplatného.

(The Verge)

Produktové recenzie

iMac M1 (Dávid)

Apple v apríli predstavil novú verziu stolového počítača iMac s vlastným M1 čipom namiesto procesoru od Intelu. Po dvoch mesiacoch testovania môžem počítač odporúčať, ale nie je pre každého.

Po dlhých rokoch práce na MacBooku, ktorý som si pripájal k externej obrazovke a používal externú klávesnicu a myš (a často pracoval len na MacBooku samotnom), je aj pre pandémiu a prácu z domu veľmi príjemné mať stolový počítač, ktorý nezaberá veľa miesta.

Dizajn iMacu M1 je kontroverzný. Počítač pozostáva klasicky s obrazovky v ktorej je umiestnený aj počítač a vedie z neho jeden napájací kábel, plus klávesnica a myš. Apple tento koncept spopularizoval prvými iMacmi, dnes už nájdeme rôzne variácie tejto myšlienky aj u iných výrobcov počítačov.

Nový iMac je kontroverzný pre svoju hrúbku, je tenší než MacBooky a len o niečo hrubší ako iPhone či iPad. Celá výpočtová jednotka je schovaná v "brade" monitora a displej má biely rám (mimochodom oveľa príjemnejší než klasický čierny).

Nechcem sa podrobne venovať hardvéru, ide o výkonný a tichý počítač na každodennú prácu. Ľudia s nárokmi na výpočtový výkon by si však mali počkať na Pro verziu, ktorá by mala na trh prísť neskôr tento rok.

Obrazovka, reproduktory, mikrofóny aj vstavaná kamera poskytujú ideálnu kombináciu na celodenné používanie vhodné aj bez slúchadiel.

Podcenenou novinkou, ktorú som ocenil, až keď som ho začal používať je senzor Touch ID na odtlačok prsta na novej klávesnici, ktorý nahrádza napríklad vypĺňanie hesiel. Inú klávesnicu ako bez tohto senzora už v živote asi nechcem.

Prekvapilo ma aj ako je počítač prenosný. Za čas používania som ho niekoľkokrát prenášal po celej krajine, keď sme boli navštíviť rodinu na dlhšie obdobie. A mať takú veľkú obrazovku (24 palcov) so sebou aj mimo domu je viac než príjemné. Zapojenie je rýchle, na prenos používam originálnu krabicu.

Samozrejme, keby cestujem autobusom alebo vlakom, tak ho so sebou nezoberiem. Celkovo však môžem tento koncept odporúčať. Uvidíme, či nezmením po pandémii názor, keď začnem viac cestovať, zatiaľ však stále mám aj MacBook.

Iné recenzie iMacu M1: The Verge, CNET, MKBHD

Lenovo Chromebook Duet (Ondrej)

Chromebook Duet je malý desaťpalcový tablet s klávesnicou, stojanom a podvýživeným procesorom. Dá sa ale kúpiť za necelých 250 eur, aj keď na Slovensku sa zháňa trochu ťažšie.

Je to Chromebook, čo znamená, že na ňom vlastne beží len prehliadač Chrome a zopár androidových aplikácií. Batéria ale vydrží ľahší pracovný deň na stretnutiach a zmestí sa aj na najmenšieho batohu.

Ak sa zmierite s tým, že nemáte najrýchlejšie zariadenie na svete a vnímate jeho obmedzenia, môže dobre poslúžiť ako doplnkové zariadenie, alebo nástroj pre rozlietaného študenta.

Je to ukážkový príklad zariadenia, ktorého hodnota je v jeho cene.

Správičky

Finančná spoločnosť Square Jacka Dorseyho (Twitter) chce získať ‘kúp teraz, zaplať neskôr’ firmu Afterpay za 29 miliárd dolárov. Vznikol by tak transakčný obor, ktorý bude súperiť s bankmi a inými technologickými firmami v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom odvetví finančného sektora. Odvetvie ‘kúp teraz, zaplať neskôr’ zaznamenal v minulom roku prudký nárast, pretože zákazníci ho počas pandémie využívali na požičiavanie a míňanie online. Minulý mesiac unikli správy, že aj Apple sa chystá vlastnú ‘kúp teraz, zaplať neskôr’ službu (riešili sme to aj v Kliku 173). (Reuters)

Apple začal klávesnicu s Touch ID predávať aj samostatne. Produkt pribudol už aj na slovenských e-shopoch. (MacRumours)

Apple chce filtrovaním fotiek zamedziť šíreniu detskej pornografie . Spoločnosť predstavila podrobnosti o tom, akým spôsobom chce bojovať proti šíreniu detskej pornografie na svojich platformách. Pomôcť má nový filter, ktorý bude vyhodnocovať potenciálne problematické fotografie pred uložením snímok na úložisku iCloud. Do aplikácie Messages pribudnú aj varovné hlášky pred zobrazením explicitného obsahu. Obavu na sociálnych sieťach voči tomuto kroku vyjadrilo viacero odborníkov na internetovú bezpečnosť a aktivistov, aby sa technológia postupne nerozšírila na skenovanie obsahu naprieč všetkými aplikáciami a celým mobilným telefónom. Mohli by to potom zneužiť napríklad autoritárske vlády k špehovaniu svojich občanov. (CNN Prima News)

Rozhovor so šéfom produktu YouTube, v ktorom hovorí o Shorts, YouTube TV a rivalovi TikTok. (The Verge)

Xiaomi predbehlo Samsung v dodávkach smartfónov v druhom kvartáli a stalo sa tak najväčším predajcom smartfónov v Európe . Podľa výskumnej agentúry Strategy Analytics dodalo rekordných 12,7 miliónov kusov smartfónov. Vysoký dopyt bol najmä v Rusku, na Ukrajine, v Španielsku a Taliansku. Predaje Samsungu sa v 2. štvrťroku 2021 medziročne znížili o 7% na 12 miliónov kusov v Európe. Apple zaznamenal tiež silný kvartál, s medziročnným nárastom o 16% a dodaním približne 9,6 miliónov telefónov iPhone v Európe. Xiaomi v počte predaných smartfónov v júni celosvetovo predbehol Samsung aj Apple. (Strategy Analytics)

Používatelia, ktorým Facebook zrušil alebo zablokoval z rôznych príčin účet prišli na to, ako to obísť a svoj účet znova aktivovať. Pre takýchto používateľov je väčšinou takmer nemožné svoj účet obnoviť alebo to trvá veľmi dlho. Avšak tým, že Facebook naviazal účet na aktiváciu a používanie svojich okuliarov virtuálnej reality Oculus, stačí ak si ich zakúpia (stoja 299 dolárov) a ozvú sa na zákaznickú linku Oculusu, kde im ho obnovia. (NPR)

Aj HBO Max chce podcasty, ale musíte mať v aplikácii zapnutú obrazovku, aby ste ich mohli počúvať. WarnerMedia je ďalšou spoločnosťou, ktorá chce mať vo svojej aplikácii (HBO Max) okrem videa aj originálne audio. HBO už má na konte niekoľko podcastov, tie však sprevádzali populárne seriály ako napríklad Černobyl. Prvým originálnym podcastom bude Batman: The Audio Adventures, v ktorej sa predstavia Jeffrey Wright ako Batman a Rosario Dawson ako Batwoman. Premiéru bude mať na jeseň tohto roku, presný dátum ešte nebol stanovený. Originálne podcasty bude mať v aplikácii aj Netflix, plány oznámil ešte pred niekoľkými mesiacmi a najal bývalých manažérov Apple, aby riadili podcastovú divíziu. (The Verge)

