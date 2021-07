Zoom: Našli spôsob, ako spomaliť Parkinsona

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

28. júl 2021 o 8:05 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Michaela Nagyová, Jana Maťková, Kristína Janščová

O živote vieme stále relatívne málo. Jednak, nevieme sa dohodnúť, čo to život vlastne je, a ešte aj s tou inteligenciou či rozhodovaním sa je to podľa všetkého zložitejšie. Vedci, napríklad, teraz objavili istý druh slizu, ktorý aj keď nemá mozog, robí premyslené rozhodnutia.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme do sveta jednobunkovcov, ako by sa dala spomaliť Parkinsonova choroba a zistíme, prečo niektorých ľudí privádza prežúvanie a mľaskanie do šialenstva.

Krátke správy z vedy

Zdravotné dopady lockdownov nie sú horšie, ako keď v regióne prepukne epidémia covidu. Nový výskum sa pozrel na následky protipandemických opatrení a porovnal ich s dôsledkami nákazy. Aj keď lockdowny so sebou prinášajú negatívne dopady na naše zdravie, nie sú horšie ako koronavírus.

Dáta zo satelitov naznačujú, že mraky by mohli urýchľovať globálne otepľovanie. Výpočty tiež ukazujú, že oteplenie planéty bude zrejme vyššie, prinajmenšom o stupeň v priemere.

Paradajky vysielajú akési elektrické varovanie zvyšku rastliny, čím ju upozorňujú na útok hmyzu. Môžu tak napríklad zdieľať informácie o príchode húseníc a pripraviť na ne zvyšok rastliny.

Káva vám nemusí zvyšovať pulz, dokonca môže vaše srdce upokojiť. Nový výskum naznačuje, že kofeín nezvyšuje riziko u ľudí s arytmiami, naopak, každá šálka kávy podľa vedcov znižovala riziko arytmie o tri percentá v priemere.