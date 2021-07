Oppo Reno5 5G je viac než len pekný 5G smartfón

Nabijete ho za necelých 40 minút.

21. júl 2021 o 15:33 Matúš Paculík

Ak ste ešte o značke Oppo veľmi nepočuli, nevadí. Je síce na trhu so smartfónmi už vyše päť rokov, no na ten náš lokálny prichádza až toto leto. Nie je teda úplným nováčikom a rovno to skúša aj cez mobilných operátorov.

Skúseností má dostatok. S bohatou históriou desiatok predávaných modelov a občasným umiestňovaním sa v prvej päťke najväčšíh výrobcov smartfónov na svete je teda málo pravdepodobné, že by prvý model oficiálne predávaný na Slovensku bol nepodarkom.

Predpoklady na úspech má pomerne silné či už z pohľadu podareného dizajnu, podpory mobilných sietí piatej generácie, dobrého výkonu, alebo extrémne rýchleho nabíjania. Nechce byť len ďalším lacným výrobcom, za svoju výbavu si od vás bude pýtať aj adekvátnu sumu peňazí.

S konkurenciou si ho nepomýlite

Je príjemné po dlhej dobe v rukách držať opäť aspoň trochu kompaktný smartfón. Modely s displejmi atakujúcimi 7-palcovú hranicu sú síce skvelými spoločníkmi pre zábavu, no pre bežné použitie by časti zákazníkov stačili aj kompaktnejšie modely.

Oppo Reno5 5G je so 6,43-palcovým displejom síce bežným smartfónom, no vďaka tenkým rámom okolo displeja, hrúbke len 7,9 milimetra a hmotnosti 172 gramov pôsobí nečakane ľahko a kompaktne.

V ruke sa drží veľmi príjemne, za čo môže nielen spomínaná malá hrúbka, ale hlavne špeciálny povrch zadnej strany. Namiesto obľúbeného, ale nevhodného lesklého povrchu, je celá zadná strana mierne drsná. Nezanecháva na sebe odtlačky a smartfón sa vám nebude šmýkať ani v mokrých rukách.

Pri používaní v jednej ruke sme bez problémov ovládli skoro dve tretiny obrazovky. Bezproblémové je aj odomykanie zariadenia, keďže okrem klasického PIN čísla je dostupné zabezpečenie tvárou a odtlačkom prsta.

Snímač je umiestnený v displeji, presnejšie v jeho spodnej časti. Odomykanie je veľmi rýchle, presné, avšak ocenili by sme, ak by bol snímač viac vzdialený od spodného okraja displeja. Odomykanie tvárou funguje dobre aj v noci, keď si smartfón pomáha svetlom z displeja.

Hardvérové tlačidlá sú len tri, čakali sme však aj štvrté, využiteľné napríklad pre hlasového asistenta Google. Túto funkciu zastupuje tlačidlo vypnutia, ktoré treba podržať pol sekundy pre aktiváciu asistenta.

Majiteľov kvalitných káblových slúchadiel poteší analógový konektor, najväčšie prekvapenie skrýva USB C konektor či presnejšie systém nabíjania.

Vďaka dodávanej 65 wattovej nabíjačke vám bude stačiť necelých 40 minút na plné nabitie batérie. Tá má kapacitu 4300 mAh, čo je dostatočná hodnota pre celodenné používanie.

Vynikajúci AMOLED displej má 90 Hz obnovovaciu frekvenciu pre plynulejšie zobrazenie. (zdroj: Matúš Paculík)

Dobrý výkon a 5G k tomu

Oppo Reno5 5G patrí do segmentu strednej triedy smartfónov, čomu zodpovedá jeho cena a aj hardvérová výbava. Snapdragon 765G 5G je aktuálne obľúbený čip pri cenovo dostupných smartfónoch, ktoré chcú zákazníkovi ponúknuť čo najviac zábavy pri normálnej cene.

Tento čip má procesorové jadrá rozdelené do dvoch častí, jednu so šiestimi energeticky efektívnymi jadrami a druhú s dvojicou výkonných jadier. Grafická časť Adreno 620 má v porovnaní s verziou čipu Snapdragon 765 mierne vyšší výkon a podporuje aj niektoré doplnkové funkcie.

Modem pre mobilné siete piatej generácie s označením X52 je integrovaný priamo v čipe, pričom nechýba ani rýchla Wi-Fi a moderný Bluetooth vo verzii 5.1 s aptX HD pre vyššiu kvalitu prenášaného zvuku.

Zvyšná hardvérová výbava je adekvátna súčasnej dobe, presnejšie s 8 gigabajtami operačnej pamäte a dátovým úložiskom s kapacitou 128 gigabajtov. Slot pre pamäťovú kartu tu nenájdete, takže si budete musieť vystačiť s tým, čo smartfón ponúka v základe.