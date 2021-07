Klik: Internet sme nechali vyhniť

Komentovaný prehľad technologických správ.

3. júl 2021 o 0:25 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Microsoft sa učí využívať Windows

Nová verzia Windows od Microsoftu ukazuje, že firma nanovo rozmýšľa o svojom ekosystéme.

Bezplatná aktualizácia, ktorú vydajú pred koncom tohto roka zmení nielen grafickú podobu systému, ale aj spôsob, akým Microsoft prepája svoje služby.

Firma napríklad využije Windows 11 na to, aby do operačného systému vstavala chatovú aplikáciu. Tá v skutočnosti pobeží na platforme Teams, ktorá je súčasťou kancelárskeho balíčka spoločnosti. Teoreticky sa tak každý počítač s operačným systémom stane vstupnou bránou do širšieho ekosystému firmy.

Microsoft zároveň mení stratégiu okolo svojho obchodu s aplikáciami. Výrazne uľahčí vývojárom jeho využitie, a zároveň otvorí pravidlá tak, že tvorcovai aplikácií budú môcť do obchodu umiestniť vlastný aplikáciu bez toho, aby museli firme platiť akékoľvek percento tržieb.

Ak sa rozhodnú využívať platobné brány Microsoftu, firma si nechá 15% z tržby, čo je výhodnejšia ponuka akú majú obchody s aplikáciami Applu či Googlu.

Viac o stratégii okolo Windows 11 a o tom, ako veľmi sa situácia Microsoftu podobá na Apple spred dvoch desaťročí napísal na svojom webe analytik Ben Thompson.

Portál The Verge urobil veľký rozhovor so šéfom Microsoftu.

Umelá inteligencia začína aj programovať

Organizácia Open AI v spolupráci s Microsoftom využije umelú inteligenciu na to, aby pomomáhala programátorom doplňať kusy počítačového kódu uloženého v službe GitHub.

Služba bude programátorom pri písaní kódu navrhovať ďalšie riadky kódu a časom bude doplňať kód sama. Umelá inteligencia sa naučila programovať tým, že čítala kód, ktorý je už dostupný na GitHube.

Nateraz je služba s názvom Copilot len odporúčacia, a návrh kódu vždy odobruje programátor, no s tým, ako bude systém zbierať dáta sa môže priblížiť k úplne automatizácii jednoduchých úloh. (CNBC)

Internet hnije

Ukazuje sa, že internet je dobrým nástrojom na šírenie informácií, ale mizerným prostriedkom na ich uchovanie.

Právnik Jonathan Zittrain vo veľkej eseji pre The Atlantic vysvetľuje, že veľká časť informácií uložených na internete sa jednoducho neuchová ani len niekoľko rokov. Ľudstvo tak môže stratiť podstatnú časť svojej zaznamenanej histórie.

Napríklad viac ako štvrtina odkazov na pôvodné zdroje na webe NY Times už nefunguje a viac ako polovica akademických článkov vydaných medzi rokmi 1994 a 2001 má v sebe nefunkčné odkazy.

Internet je decentralizovaný, čo znamená, že je otvorený, ale zároveň náchylný k tomu, aby nenávratne strácal informácie.

Obsah internetu sa pokúšajú archivovať viaceré organizácie, no aj keď uchovajú samotné dáta, nebudú vedieť uchovať ich dostupnosť a ich kontext.

Za niekoľko desaťročí sa historici skúmajúci našu dobu môžu ocitnúť v situácií, kedy sa nevedia dostať ani k základným správam či dokumentom, ktoré opisujú našu každodennú realitu.

Správičky

Vynálezca webu Tim Berners-Lee predal pôvodný zdrojový kód pre web ako NFT za 5,4 miliónov dolárov. Pre porovnanie, zakladateľ Twitteru Jack Dorsey predal ako NFT prvý Tweet za 2,9 milióna dolárov. (BBC News)

Spoločenské hry pre deti, ktoré zabavia aj poučia. Pozrite si výber zaujímavých edukačných hier pre všetky vekové kategórie. (SME Tech)

Česko má prvého jednorožca. Český internetový obchod s potravinami Rohlik.cz dosiahol po poslednej investícii trhové ohodnotenie 1,2 miliardy dolárov. (CzechCrunch, TechCrunch)

Šéf Instagramu oznámil veľké zmeny a video ako prioritu. Jednou z najväčších zmien má byť zobrazovanie videí vo feede v plnom formáte, nie orezané ako doteraz. Adam Mosseri tiež oznámil, že za najväčšiu konkurenciu považuje YouTube a TikTok, aj preto dostane video prioritu. Okrem toho testuje sociálna sieť možnosť zdieľať odkazy pre každého v stories a testuje aj možnosť exkluzívnych príspevkov pre prispievateľov. To znamená, že používatelia Instagramu by si mohli pýtať mesačný poplatok za obsah navyše, niečo podobné spustil nedávno Twitter v USA pod názvom Super Follows. (CNBC, The Verge)

Už aj Facebook dosiahol trhové ohodnotenie 1 bilión dolárov. Stalo sa tak potom, čo Federálny okresný súd vo Washingtone rozhodol v prospech Facebooku v dvoch súdnych sporoch podaných Federálnou obchodnou komisiou (FTC) o protimonopolnom správaní Facebooku pri akvizícii Instagramu a WhatsAppu. Podľa sudcu Boasberga FTC nepredložilo dostatok dôkazov o tom, že sociálna sieť má monopolnú silu na trhu s osobnými sociálnymi sieťami. FTC už plánuje predložiť upravenú žalobu. (CNBC, Forbes.sk)

Facebook predstavil vlastnú verziu newslettrovej platformy nazvanej Bulletin. V podstate ide o kópiu Revue z Holandska, ktoré nedávno kúpil Twitter, či platformy Substack. Tvorcovia budú môcť písať zamknuté blogy a posielať ich e-mailom svojim predplatiteľom. Bulletin môžu používať len tvorcovia vybraní Facebookom a ten od nich za používanie služby nebude požadovať spočiatku poplatky. Podľa informácií portálu Vox zaplatil Zuckerberg za doménu bulletin.com 6 miliónov dolárov. (The Verge)

Apple dramaticky zvýšil množstvo dát používateľov, ktoré ukladá v cloude Googlu. Až tak, že Apple sa stal ďaleko najväčším korporátnym klientom Googlu, interne dostal výrobca iPhonov od zamestnancov prezývku Bigfoot. Medzi ďalších veľkých zákazníkov Google cloudu patria napríklaad ByteDance, majiteľ TikToku, alebo Spotify. Apple stále využíva aj Amazon cloud, ale v roku 2017 znížil obsah jeho využívania, pretože vybudoval vlastné datacentrá. Zvýšené využívanie cloudu Google naznačuje, že Apple sa rozrástol tak rýchlo, že nestíha budovať vlastné datacentrá. (The Information)

