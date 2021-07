Spoločenské hry pre deti, ktoré zabavia aj poučia

Prečítajte si krátke recenzie.

2. júl 2021 o 12:25 Jana Husárová

Rozvíjať logiku či matematické zručnosti detí môžete aj prostredníctvom spoločenských hier. Testovali sme za vás tie najzaujímavejšie.

Blíži sa leto a s ním čas zábavy a oddychu. Ak chcete, aby sa vaše deti zabávali zmysluplne a zároveň sa i čo-to naučili, ponúkame vám výber zaujímavých edukačných hier pre všetky vekové kategórie.

Hry pre najmenších

Baby Memoria Mix

Odporúčaný vek: 1-4

Počet hráčov: 1

Herná doba: 5+ min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Piatnik.

Pre úplne najmenšie deti je určená zábavná hra Baby Memoria Mix, v ktorej deti spájaním dvojdielnych dielikov vytvárajú obrázky zvieracích mláďat. Hra funguje ako jednoduché puzzle, avšak dieliky majú tvar pol vajíčka, takže sa ľahšie k sebe prikladajú. Baby Memoria Mix rozvíja fantáziu jemnú motoriku a pomáha spoznávať zvieratká. Hru možno pojať aj vtipne, kombináciou dielikov rozličných zvierat môžu vzniknúť rôzne čudesné stvorenia.

Motýlik – Tvary a farby

Odporúčaný vek: 1-4

Počet hráčov: 1

Herná doba: 15+ min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Piatnik.

Ak má vaše dieťa problémy s rozpoznávaním farieb, dobrou pomôckou mu bude hra Motýlik – Tvary a farby. Hru tvorí veľké 24 dielové puzzle s ústredným motívom motýľa. Okolo neho sa nachádza lúka plná hmyzu a drobných živočíchov, ktoré je potrebné do obrázku povkladať. Popri skladaní sa deti naučia okrem farieb a tvarov i názvy zvierat, ktoré žijú na lúke a pochopia, ako sa pohybujú. Hra Motýlik – Tvary a farby má skutočne široké využitie a určite sa nestratí v rodinách s malými zvedavcami.

Motýlik. (zdroj: )

Moje prvé emócie

Odporúčaný vek: 1-4r.

Počet hráčov: 1

Herná doba: 15+ min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Piatnik.

Na rozvoj emocionálnej inteligencie detí sa dlho vôbec nekládol dôraz. No jej dôležitú úlohu vo vývoji netreba zanedbávať a je dobré sa jej začať venovať už od útleho detstva. Výbornou pomôckou je hra Moje prvé emócie, v ktorej deti ku konkrétnej životnej situácii priraďujú emóciu, akú práve pociťuje postava, ktorá sa v danej situácii ocitla. Karty sa k sebe prikladajú ako puzzle, čiže dieťa si zároveň trénuje jemnú motoriku. Rodič má široký priestor prebrať jednotlivé situácie, diskutovať o nich s dieťaťom, o tom, či a kedy sa ono ocitlo v podobnej situácii a ako sa cítilo. Takáto forma hry môže priaznivo vplývať i na prehĺbenie vzťahu dieťaťa a rodiča a vzájomnej dôvery.

Emócie. (zdroj: )

Hry pre predškolákov

The brain train

Odporúčaný vek: 4+

Počet hráčov: 1+

Herná doba: 5+ min.

Hru do recenzie poskytol predajca logiclane.sk

Trénovanie logiky a matematiky zároveň je výzva, ktorej musia čeliť malí hráči v hre The brain train. Zdanlivo jednoduchá detská hra s koľajnicami v tvare puzzle a vláčikom skrýva rafinovanú hru s rébusmi, nad ktorými sa zapotia i starší žiaci. Hra obsahuje až 40 zadaní rozdelených do 4 stupňov náročností. Úlohou hráčov je podľa zadania vybrať vopred daný počet dielikov s koľajnicami tak, aby súčet (alebo rozdiel) číselných hodnôt zobrazených na každom dieliku predstavoval konečné číslo uvedené v konkrétnom zadaní. Nie každý súčet je správnym riešením. Skúšku správnosti môžu deti urobiť spustením vláčika na zapojené koľajnice, ak vláčik nevybočil z trate, rébus je vyriešený, ak trať nie je postavená správne, vláčik z nej zíde a je potrebné nájsť inú kombináciu čísel, ktoré vytvoria rovnaký výsledok.

Hra The Brain Train je výborná nielen tým, že učí deti rozkladať čísla a následne sčitovať či odčitovať, ale poskytuje tiež základy kombinatoriky. Využiteľná je ako hra pre celú rodinu, vzhľadom na to, že má viac úrovní náročností.

Brain Train (zdroj: )

Logicross

Odporúčaný vek: 5+

Počet hráčov: 1

Herná doba: 20 min.

Vydavateľstvo: Piatnik

Na tréning logiky je zameraná i ďalšia hra pre deti predškolského a školského veku s názvom Logicross. V nej je úlohou hráčov previesť všetkých 16 zvierat cez rieku v správnom poradí tak, aby žiadne zviera nepreskočilo iné zviera v poradí a po sebe nasledovali len zvieratá rovnakej farby alebo živočíšneho druhu. Hra obsahuje 60 hádaniek, ktoré musia hráči rozlúsknuť a čo oceňujeme je, že všetky figúrky sú vyrobené z dreva.

LogiCross (zdroj: )

Logiktown

Odporúčaný vek: 5+

Počet hráčov: 1

Herná doba: 20 min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľtvo Piatnik.

Hra, ktorú si mnohí z nás pamätajú ako slovnú úlohu z hodiny matematiky na základnej škole, to je Logiktown. Jej podstatou je na základe indícií s využitím logiky rozmiestniť rôzne farebných panáčikov reprezentujúcich ľudí a zvieratá do makiet domov tak, aby boli splnené všetky podmienky stanovené v indiíciach. Logiktown obsahuje celkovo 70 zadaní, ktorých náročnosť sa stupňuje. Najskôr umiesťnujete iba postavy ľudí do troch domov, neskôr sa pridávajú zvieratá, zvyšuje sa počet domov a napokon sa ešte umiestňujú i farebné strechy. Najjednoduchšie zadania zvládnu bez problémov i predškoláci, tie najzložitejšie potrápia i dospelých, takže sa nemusíte báť, že keď vám deti podrastú, hra by bola nevyužitá.

Logiktown (zdroj: )

Hry pre školákov

Triolet

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 30 min.

Hru do recenzie posyktlo vydavateľstvo Albi.

Tiež ste podľahli kúzlu scrabble, no vaše deti vám naň pripadajú príliš malé na to, aby boli adekvátnymi súpermi? Vyskúšajte hru Triolet. Ide v podstate o scrabble s číslami. A ako funguje? Hráči namiesto písmen dokladajú na hrací plán čísla, ktorých súčet nesmie presiahnuť 15. Každé číslo má v pravom dolnom rohu umiestnenú informáciu o svojej bodovej hodnote, ktorá sa hráčovi pripočíta za jeho umiestnenie. Na hracom pláne sa nachádzajú aj špeciálne označené políčka, ktoré poskytujú hráčom určité výhody. Za umiestnenie čísla na takéto políčko môžete získať dvojnásobný či trojnásobný počet bodov, alebo dokonca ťah navyše. Hra končí v momente, keď sa v doberacom miešku minú všetky hracie kamene a následne niektorý z hráčov položí na hrací plán svoj posledný kameň. Hráč s najväčším skóre je víťazom hry.

Hra Triolet je výbornou pomôckou na opakovanie sčitovania či násobenia, navyše podporuje logické myslenie a matematické myslenie tak dôležité a opomínané.

Triolet. (zdroj: )

The Genius Square

Odporúčaný vek: 6+

Počet hráčov: 1-2

Herná doba: 5+ min.

Hru do recenzie poskytol predajca logiclane.sk.

Či už máte chuť na sólo hru alebo závod, hra The Genius Square je použiteľná oboma spôsobmi. Jej pricípom je umiestňovanie farebných tvarov na hraciu dosku rozdelenú na 6x6 štvorcov. Na začiatku hráč hodí siedmimi kockami, ktoré určia umiestnenie blokátorov, teda miest, kde nebude možné tvary položiť a následne môže začať výzva. Kto ako prvý umiestni všetky svoje tvary vyhráva.

Hra má jednoduché pravidlá, no nájsť správne riešenie, navyše v časovom strese, to už je väčší oriešok. Keďže umiestnenie blokátorov závisí od hodu kockami, hra je každým hodom iná a odpadá študovanie zadaní z brožúr.

Genius Square (zdroj: )

Zooligans

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1+

Herná doba: 5+ min.

Hru do recenzie poskytol predajca logiclane.sk.

Premýšľali ste už niekedy nad tým, čo sa deje v ZOO, keď sa zatvoria jej brány? Predstavte si, že si súkromným detektívom, ktorý bol poverený riaditeľom ZOO odhaliť výtržníkov z radu obyvateľov ZOO, ktorí každý deň po záverečnej vyvedú nejakú neplechu.

V hre Zooligans hráči čelia 60 výzvam v siedmich úrovniach náročnosti. Jednotlivé výzvy sú zakreslené na kartách pričom úlohou detektíva, čiže hráča je podľa symbolov na karte zistiť, kto je výtržníkom, kde a kedy „úradoval“ a čo vlastne vyviedol. Počiatočné výzvy sú vcelku jednoduché, no náročnosť sa z kola na kolo stupňuje.

Zooligans. (zdroj: )

Spoznaj vlajky

Odporúčaný vek: 10 +

Počet hráčov: 2-6

Herná doba: 20 min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo DINO toys.

Z oblasti logických a matematických hier si na chvíľu odskočíme k zemepisu. V kartovej hre Spoznaj vlajky si vyskúšate, koľko si toho ešte pamätáte o krajinách sveta. Hod kockou určí, na ktorú zo šiestich kategórií budete odpovedať. Tešiť sa môžete na určovanie názvu štátu, hlavného mesta, kontinentu, na ktorom štát leží, počet susediacich krajín, úradný jazyk a menu. V hre je celkovo 72 kariet a každá reprezentuje jednu krajinu, pričom z rubovej strany je vždy označená vlajkou danej krajiny. Lícová strana slúži na overenie správnej odpovede, po tom, ako zaznejú tipy hráčov. Kartu krajiny získava ten hráč, ktorý ako prvý vyslovil správnu odpoveď. O víťazovi hry rozhoduje počet získaných kariet v závere hry.

Hru odporúčame nielen pre rodičov, ale aj pre učiteľov žiakov druhého stupňa základných škôl na hravé opakovanie základov zemepisu, ktoré bude určite príjemnejšie ako písomka.

Spoznaj vlajky. (zdroj: )

Suited

Odporúčaný vek: 8 +

Počet hráčov: 2-6

Herná doba: 15 min.

Hru do recenzie poskytol predajca logiclane.sk.

Pri kartových hrách ešte ostaneme s hrou Suited. Veľmi šikovne sa v nej miesi kombinácia taktizovania a škodenia súperovi. Každý hráč v nej hrá s dvanástimi kartami. Šesť kariet slúži ako karty „výzvy“ a šesť ako karty „odpovedí na výzvu“. Úlohou hráčov je nájsť vo svojich kartách vhodnú kartu na splnenie výzvy súpera a zároveň predvídať, akú výzvu dať súperovi, aby ste mu čo najviac uškodili, teda, aby nevedel výzvu splniť. Cieľom hry je totiž zbaviť sa ako prvý všetkých hracích kariet. Čiže čím dlhšie udržíte súpera s plnou rukou kariet, tým je vaša šanca na výhru väčšia.

Suited. (zdroj: )

30 Cubed

Odporúčaný vek: 5+, 8+

Počet hráčov: 1+

Herná doba: 10 – 30 min.

Hru do recenzie poskytol predajca logiclane.sk.

Ak kupujete logickú hru, často sa stáva, že z nej deti rýchlo „vyrastú“. Je úžasné sledovať, ako detská logika napreduje, no ak dáte nemalé peniaze za kvalitnú hru, je fajn, aby sa s ňou deti hrali čo najdlhšie. Veľkú výhodu preto majú hry s viacerými úrovňami náročnosti, ako napríklad hra 30 Cubed. V základnej verzii je vhodná pre deti predškolského veku, zložitejšie zadania zasa potrápia staršie deti či dospelých. Hra ponúka široké spektrum úloh či spôsobov hrania, takže každá veková skupina si príde na svoje. Podstatou hry je skladanie rôzne farebných kociek, na ktorých sú znázornené farebné časti čiary. Hráči potom podľa druhu zadania spájajú kocky sebe. V najľahšej úrovni stačí spojiť čiary na rovnako farebnom podklade, no pri stupňujúcej sa náročnosti sa sťažujú i zadania. Azda najťažším kúskom je zostaviť 3D kocku, na ktorej každá strana bude inej farby a každá čiara bude vytvorená z jednej farby od začiatku až po koniec.

30 cubed. (zdroj: )

Rodinné hry

Activity Knock Out

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 4+

Herná doba: 30 min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Piatnik.

Asi nie je hráča, ktorý by nepoznal hru Activity. Jej najnovšou verziou je Activity Knock Out, v ktorej dva tímy súťažia proti sebe v dvojkolových výzvach. V prvom kole musia tímy podľa toho, aké písmená padli na farebných kockách vymyslieť slová, v ktorých sa konkrétne písmená nachádzajú, avšak na presne určenom mieste, podľa nákresu na hracej karte tímu. A to čím skôr, pretože čas je im odpočítavaný časomierou – presýpacími hodinami. Čím skôr hráči vymyslia slová, tým viac času im ostane do druhého kola, v ktorom, tak ako je to už u Activity zvykom, nastáva hádanie slov. Nie však slov, ktoré tím vymyslel, ale slov zo súperovej karty. Jeden z hráčov vždy napovedá, zvyšní sa snažia v rámci zostávajúceho času uhádnuť čo najviac súperových slov. Hra končí v momente, keď niektorý tím prekročí panáčikom na bodovacej karte cieľovú pásku. Ak by sa to podarilo dvom tímom súčasne, vyhráva ten, ktorý nazbieral v cieli viac bodov.

Activity Knock Out je hra, ktorú výborne využijete v rodinnom kruhu, na party či dovolenke. Slúži predovšetkým na odreagovanie, no popri tom rozširuje slovnú zásobu a cvičí rýchle reagovanie na podnety.

Activity Knockout (zdroj: )

Rummikub

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 20 min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Piatnik.

Mnoho z nás spája spomienky na detstvo a prázdniny s hraním žolíka. A práve žolík je hra, ktorú nám Rummikub pripomína, avšak vo viac sofistikovanejšej, dizajnovo krajšej a miestami celkom prísnej verzii.

Rummikub je rovnako ako Activity už pojmom vo svete stoloviek. Aktuálne sa navyše môže pýšiť lákavým novým šatom vo forme špeciálnej edície. Celá hra je väčšia, stojany sú pevnejšie a stabilnejšie a upravené sú i hracie kamene. Preto, ak ešte hru nevlastníte, odporúčame pozrieť na Rummikub Special Edition, bude pýchou vašej hernej knižnice.

Princípom hry je umiestňovanie kameňov s číslami na hraciu plochu do postupiek a rovnakých číselných skupín tak, aby ste sa zbavili čo najväčšieho počtu hracích kameňov na svojom stojane. Počas hry môžete nielen kamene vykladať, ale ich tiež preskupovať, vždy však musí byť počet vyložených kameňov pred preskupovaním nižší, ako po preskupovaní. Pokiaľ sa hráč nevie zbaviť žiadneho kameňa, ktorý vlastní, musí si vybrať nejaký kameň zo spoločnej zásoby. Hra končí v momente, keď sa niektorý z hráčov zbaví všetkých kameňov. V takomto prípade je dôležité, aby ste ako súper mali vo svojom stojane kamene s čo najnižšou hodnotou, pretože všetky neminuté kamene sa počítajú ako mínusové body a naopak víťazovi prinášajú plusové body.

Ak sa vám obyčajný žolík zunoval, no radi by ste si zahrali niečo na podobnom princípe s väčšou možnosťou kombinovania, Rummikub rozhodne nesklame.

Rummikub. (zdroj: )

Triominos

Odporúčaný vek: 6+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 20 min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Piatnik.

Ak máte doma prváka či drobca, s ktorým chcete zábavnou formou trénovať základné počítanie do 10, Triominos je výbornou voľbou. Pravidlá sú jednoduché a dĺžku hry viete prispôsobiť veku hráča odobratím hracích kameňov.

V hre Triominos spájate k sebe trojuholníkové hracie kamene vždy tou stranou, na ktorej sa nachádzajú rovnaké čísla, ako na kameni už vyloženom. Súčet hodnoty troch čísel na priloženom kameni potom určí bodový zisk za daný ťah. Okrem týchto bodov možno získať i bonusové body, napríklad za vytvorenie špeciálnych útvarov znázornených v pravidlách.

Úlohou hráčov je nielen získavať body, no predovšetkým snažiť sa zbaviť čo najväčšieho počtu kameňov. Hra končí v momente, keď sa prvý hráč zbaví všetkých kameňov. Za tento ťah získa ešte bonusové body a následne nastáva spočítanie bodov, aby bolo možné určiť víťaza.

Triominos. (zdroj: )

Mariposas

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2-5

Herná doba: 45+ min.

Hru do recenzie poskytlo vydavateľstvo Albi.

Chcete zažiť fascinujúcu cestu putovania babôčok smradľavých z Mexika do východnej polovice Severnej Ameriky a späť? V tom prípade je pre vás rodinná hra Mariposas ideálnou. Hravou formou priblíži detskému i dospelému hráčovi životný cyklus motýľov. Herný mechanizmus kopíruje skutočný pohyb motýľov počas troch ročných období – jar, leto, jeseň. Vašou úlohou je dostať sa počas jari čo najďalej na sever a na jeseň sa vrátiť úspešne späť na juh. Pohyb hráčov určujú karty pohybu, vďaka ktorým posúvate svoje motýle po hernom pláne. Motýle sa však môžu (a musia) rozmnožovať, aby prežili a zabrali, čo najväčšie územie. Po ceste zbierate nielen žetóny kvetín, ktoré sú dôležité práve pre rozmnožovanie motýľov na ďalšie generácie, ale i karty životného cyklu. Každé ročné obdobie so sebou prináša aj konkrétne ciele, ktoré sa hráči snažia splniť. Víťazom hry sa stáva ten hráč, ktorý získal v priebehu všetkých ročných období najviac víťazných bodov.