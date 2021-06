Klik: Microsoft hrá s Xboxom vabank

Komentovaný prehľad technologických správ.

19. jún 2021 o 1:18 Ondrej Podstupka, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová

Veľká herná stávka Microsoftu

Po konci videohernej výstavy E3 je jasných niekoľko vecí. Herný biznis sa vracia do normálnejších koľají a Microsoft vsadil všetko na stratégiu okolo predplatného Game Pass.

Oba fakty sme vedeli z náznakov odčítať už skôr, no E3 ich potvrdila definitívne. Vydavatelia postupne vstrebávajú zmeny, ktoré im pri vývoji hier nanútila pandémia a vývoj naberá po rozpačitom roku tempo. Na E3 oznámili desiatky hier a najmä budúci rok bude na nové hry mimoriadne bohatý. V sesterskom newslettri Herný update sme pripravili prehľad najzaujímavejších hier a trailerov.

Druhá vec, ktorú konferencia ukázala bolo ako veľmi Microsoft vsadil na stratégiu okolo predplatného Game Pass. Výrobca konzoly Xbox chystá každú hru od svojich štúdií zaradiť už v deň vydania pod predplatné, ktoré stojí necelých 13 eur na mesiac. Predplatné bolo v centre prezentácie Microsoftu, a takmer každá hra zdôrazňovala, že bude jeho súčasťou.

Pre Microsoft ide teraz už o nezvratnú zmenu ich herného biznisu. Firma investovala miliardy dolárov, aby doplnila herné štúdiá, ktoré budú v ďalších rokoch budovať katalóg predplatného. Zároveň bude takmer nemožné zobrať predplatiteľom benefit nových hier v predplatnom ak by sa ukázalo, že sa nepodarí nazbierať dostatok predplatiteľov na to, aby sa tento obchodný model uživili.

Microsoft sa pozerá na dve krivky. Príjmová krivka je rastúca a ukazuje nárast príjmov z predplatného Game Pass (v apríli malo 23 miliónov predplatiteľov). Druhá nákladová krivka narastá tiež s tým, ako firma skupuje nových vývojárov, ktorí budú tvoriť pre predplatné obsah a ako narastajú náklady spojené so streamovacou odnožou predplatného.

Budúcnosť hier v Microsofte je postavená na tom, že príjmová krivka do niekoľkých rokov predbehne nákladovú, prípadne aspoň ukáže jasný trend toho, že je možné ju predbehnúť.

Aby bola celá situácia ešte komplikovanejšia, treba zvažovať aj fakt, že vytvorenie katalógu hier je veľmi odlišné od toho, ak vytvárate katalóg povedzme písaného obsahu (spravodajské weby) alebo filmov (Netflix, Disney).

Hry totiž zastarávajú iným tempom ako filmy. Niektoré hry v katalógu zostarnú technologicky a budú potrebovať údržbu, aby vôbec fungovali na nových generáciách konzol. Ďalšie hry zastarajú mechanickou hrateľnosťou. Znamená to, že časť katalógu zostarne rýchlejšie ako by zostarli napríklad filmy. Na druhú stranu je možné vytvoriť jednoduchú hru s pomerne malým rozpočtom, ktorá udrží hráčov desiatky alebo stovky hodín, s čím môžu konkurovať len najpopulárnejšie seriály.

Microsoft bude musieť zvládnuť plánovanie a nastavenie knižnice hier tak, aby obslúžil čo najväčšiu skupinu hráčov a zároveň im ponúkol dostatok minút zábavy, no časť knižnice bude rýchlo starnúť. Jej plánovanie bude rovnako náročné ako prerobenie obchodného modelu.

(Protocol)

Google upratuje

Komunikačné, chatové a kancelárske aplikácie Googlu boli roky v hroznom chaose. Teraz sa zdá, že ich Google uprace do uchopiteľnej a jednotnej podoby, no proces je škaredý. Dokonca tak škaredý, že si to všimne aj koncový spotrebiteľ.

Google v priebehu niekoľkých týždňov mení označenia veľkých komunikačných aplikácií. Prechodne bude neporiadok v tom, kto čo uvidí, ale konečný výsledok by mal vyzerať (pri našom najlepšom vedomí) takto:

Všetky nástroje na komunikáciu, vrátane Gmailu, a kancelársky balík sa zjednotia pod značku Google Workspace. Tá bude pre firmu ekvivalentom Office 365 od Microsoftu.

Komunikačné aplikácie sa upracú pod dve hlavné značky. Google Chat , ktorý bude slúžiť najmä na priamu komunikáciu a jednoduché skupinové komunikácie. Google Spaces , veľké skupinové konverzácie úzko prepojené so zbytkom kancelárskeho balíka. Majú slúžiť najmä na komunikáciu v pracovnom prostredí.

Pomedzi tieto značky prežije aj videochat Google Meet , ktorý sa postupne mení na konkurenta Zoomu, ale firma ho integruje do všetkých ostatných nástrojov.

, ktorý sa postupne mení na konkurenta Zoomu, ale firma ho integruje do všetkých ostatných nástrojov. Ak by sme mali špekulovať, Google časom zabije všetky ostatné chatové aplikácie.

Celý proces je škaredý, lebo sa za pochodu mení značka aj názvy niekoľkých častí Google balíka naraz. Pred koncom roka ale môžeme skončiť s pomerne jasnou a upratanou verziou komunikačných nástrojov. Bude to prvý raz od zatvorenia Google Talk.

Správičky

TCL TS8111 je liek na slabý zvuk vášho televízora. Soundbary sú šikovnou náhradou za roky obľúbené priestorové zvukové systémy domáceho kina. Soundbar je vlastne reproduktor podlhovastého tvaru, v ktorom sa nachádza hneď niekoľko meničov. Tie sú umiestnené rôznymi smermi tak, aby sa zvuk čo najlepšie dostal ku každému poslucháčovi v izbe. Kolega Matúš Paculík testoval novinku od TCL, napísal k nej toto: Rozdiel v kvalite zvuku pri porovnaní s tým, čo ponúka bežný televízor, je priepastný a dokonca aj tie lepšie televízory s integrovaným basovým reproduktorom sa k dobrým soundbarom neodkážu priblížiť. Testovaný model od TCL môžeme cenou zaradiť k tým lacnejším, s oficiálnou cenou 219 eur je dostupný aj pri menšom rozpočte (v akcii ho kúpite už pod aj za menej ako 200 eur). Navyše vďaka absencii samostatného basového reproduktora budete výrazne menej problémov pri jeho umiestnení. Výhrady nemáme ani k dizajnu, ten sa skutočne podaril. Škoda len lacno pôsobiaceho diaľkového ovládača, ktorý nepasuje k inak podarenému konceptu. (SME Tech)

Vyskúšali sme smartfón s klávesnicou: Unihertz Titan Pocket . Matúšovi vyšla aj ďalšia recenzia, svoje dojmy zhrnul takto: Jedinečný smartfón s hardvérovou qwerty klávesnicou. Vynikajúci na prácu, nie veľmi vhodný pre zábavu a krátenie si voľných chvíľ. Veľmi dobrý dojem kazia len zle optimalizované aplikácie a slabý fotoaparát. (SME Tech)

Unikol Windows 11, veľa prekvapení sa konať nebude . Kto videl niektoré návrhy Windows 10X, tak mnohé z toho ako štart v strede dolného menu a oblejšie tvary sa nachádzajú aj na 11-ke. Microsoft tiež zmenil úvodný zvuk pri štarte. (The Verge)

Podcasty prídu na Facebook už 22. júna. Sociálna sieť pridá funkciu, ktorá poslucháčom umožní vytvárať klipy z ich obľúbených podcastov. Podľa e-mailu zaslaného vlastníkom stránok podcastov si môžu tvorcovia prepojiť RSS podcastu s Facebook stránkou. Tá potom automaticky vygeneruje príspevky pre všetky uverejnené epizódy, ktoré sa zobrazia na záložke "Podcasty". Zatiaľ nie je isté, či pôjde o globálne spustenie, alebo sa funkcia bude zapínať postupne, ako znela pôvodná informácia. (The Verge)

Facebook tiež začína testovať reklamy v zariadeniach Oculus pre virtuálnu realitu. Prvé reakcie na seba nenechali dlho čakať, používatelia nie sú nadšení. Sociálna sieť hovorí, že chce tvorcom hier a aplikácií pre virtuálnu realitu umožniť aj takto zarábať peniaze. (Oculus blog)

Netflix chce byť ako Disney. Magazín Bloomberg sa pozrel na to, ako sa stratégia streamovacej služby mení - spustili eshop s oblečením a doplnkami, kupujú vývojárov hier, chcú vyrábať vo veľkom podcasty a manažéri Netflixu sa vážne zamýšľajú nad zmenou stratégie vydávania seriálových dielov po týždňoch namiesto naraz. (Bloomberg)

