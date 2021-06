Test: TCL TS8111 je liek na slabý zvuk vášho televízora

Pre dobrý zvuk nepotrebujete veľa miesta.

18. jún 2021 o 18:08 Matúš Paculík

Hodnotenie 8 / 10 TCL TS8111 Páči sa nám: Dolby Atmos priestorový zvuk dobrá kvalita zvuku pre väčšinu žánrov rozmery Nepáči sa nám: lacno pôsobiace diaľkové ovládanie obmedzené nastavenia zvuku KÚPIŤ NA HEJ.SK ZA 199 €

Produkt na test poskytla spoločnosť TCL

Nájsť dobrý a cenovo dostupný televízor nie je zložité. Aktuálna ponuka je bohatá v prakticky akejkoľvek uhlopriečke a pre dobrú zábavu vám stačí skutočne len niekoľko stoviek eur. No pri výbere, kde sa väčšina zákazníkov zameriava hlavne na obraz, sa dá jednoducho prehliadnuť nemej dôležitý zvuk.

Pokojne si tak môžete domov doniesť vynikajúci a veľký televízor so skvelým obrazom za zaujímavú cenu, ktorý vás však nepoteší svojim nevýrazným a slabým zvukom.

Riešení je hneď niekoľko, od drahých a rozmerovo objemných priestorových zvukových systémov až po kompaktné soundbary, ktoré umiestnite pred alebo pod váš televízor. My sme vyskúšali jeden z tých, ktorý k svojmu fungovaniu nepotrebuje ani samostatný basový reproduktor.

Zapojíte ho jednoducho

Soundbary sú šikovnou náhradou za roky obľúbené priestorové zvukové systémy domáceho kina. Tie svoju slávu začali s nástupom plochých CRT televízorov a DVD prehrávačov, súčasný trh ich odsunul do úzadia a zaujímavé sú hlavne pre náročnejšieho diváka.

Pre bežnú obývaciu izbu tak vznikol technologický kompromis, spájajúci v sebe kvalitný zvuk a kompaktné rozmery. Je určený pre všetky televízory, kde výrobcovia pri zvuku šetrili na výkone a kvalite.

Soundbar je vlastne reproduktor podlhovastého tvaru, v ktorom sa nachádza hneď niekoľko meničov. Tie sú umiestnené rôznymi smermi tak, aby sa zvuk čo najlepšie dostal ku každému poslucháčovi v izbe.

V obchodoch môžete nájsť dve najrozšírenejšie riešenia - so samostatným basovým reproduktorom, alebo bez neho. To prvé riešenie býva spravila aj automatickou voľbou, veď pri akčných a hudobných scénach by sme mali radi poriadnu dynamiku.

Nami testovaný soundbar od spoločnosti TCL patrí do tej druhej skupiny, teda by ste v krabici zbytočne hľadali veľký samostatný reproduktor pre nízke tóny. Výrobca všetko ukryl do jedného zariadenia, ktoré si môžete umiestniť na stolík pred, alebo na stenu pod televízor.

V balení nájdete všetko potrebné, vrátane konzoly pre uchytenie na stenu so skrutkami a HDMI kábel. Možnosti prenosu zvuku sú bohaté a neobmedzujú vás len na klasickú kombináciu optického vstupu, HDMI s ARC a bezdrôtový Bluetooth.

Na zariadení dokonca nájdete aj analógový zvukový vstup a klasický USB konektor. Vďaka tejto kombinácii môžete využiť prakticky akýkoľvek zdroj signálu, od starého MP3 prehrávača až po zabudnutý kazetový prehrávač.

Konektorov je dostatok. (zdroj: Matúš Paculík)

Vzhľadom zaujme

Namiesto bežných plastov tmavá látka, decentne splývajúce ovládacie prvky a biely LCD displej. TCL môže svojim vzhľadom pokojne súperiť s výrazne drahšou konkurenciou, aj keď jemná priezvučná tkanina so sebou prináša drobný problém.

Tým je prach, ktorý je na tmavej farbe viditeľný, ľahko sa na ňom zachytí a navyše ho jednoducho neodstránite. Preto ak bývate v prašnom prostredí, pripravte sa na náročnejšie a častejšie čistenie.

Na vrchnej časti zariadenia je celkovo päť ovládacích prvkov. Jedným ho zapnete / vypnete, ďalším zmeníte vstup, tretím ovládnete bezdrôtový Bluetooth a poslednou dvojicou upravíte hlasitosť.

Prístup ku konektorom je bezproblémový a ani plné zapojenie vám nebude komplikovať uchytenie soundbaru na stenu pod televízor.

Škoda, že diaľkový ovládač nepôsobí rovnako luxusne, ako reproduktor. Je až nezvyčajne ľahký, vyrobený z bežného plastu a dizajnovo úplne nevýrazný. Zbytočne veľa funkcií má vlastné tlačidlá, čo ho robí neprehľadným.

Tu by si výrobca mohol brať príklad z konkurencie, hlavne v prípade zariadenia, ktoré zvyčajne nastavujete len výnimočne. Samsung si pri svojich soundbaroch vystačí s 13 tlačidlami, TCL ich má o 9 viac.

Tlačidiel je zbytočne veľa. (zdroj: Matúš Paculík)

Subwoofer nepotrebuje

Predsudky so soundbarom bez samostatného basového reproduktora sme úprimne mali aj my. Radi totiž pozeráme akčné filmy a pravidelne sa hráme hry na hernej konzole.

Pre porovnanie sme si preto zobrali cenovo mierne drahší model so samostatným subwooferom od známeho výrobcu a porovnali zvuk pri pozeraní akčných filmov, hraní hier a počúvaní rôznych hudobných žánrov.

Prvé minúty boli milým prekvapením, dynamika, čistota zvuku a dokonca aj základné nastavenie bolo veľmi dobré. Naše očakávania boli výrazne nižšie ako to, čo soundbar ponúkol ešte pred dodatočným nastavením.

Pri ňom sú úpravy obmedzené na basy a výšky, žiadny detailný ekvalizér na vás nečaká, čo je problém pri väčšine súčasných soundbarov. Toto zariadenie ale nie je určené pre náročného poslucháča, ten si rád priplatí za inú kategóriu produktov.

Pri pokuse o priestorový dojem sa soundbaru darí veľmi dobre. Nepôsobí umelo a ani prehnane, dokonca ani základná stereo reprodukcia nie je úplne plochá. Pri náročných žánroch ale zázraky nečakajte, najlepšie si rozumie s popovou a elektronickou hudbou.

Pekný dizajn a látka, na ktorej sa zachytáva prach. (zdroj: Matúš Paculík)

Dobrý zvuk za rozumnú cenu

Rozdiel v kvalite zvuku pri porovnaní s tým, čo ponúka bežný televízor, je priepastný a dokonca aj tie lepšie televízory s integrovaným basovým reproduktorom sa k dobrým soundbarom neodkážu priblížiť.

Testovaný model od TCL môžeme cenou zaradiť k tým lacnejším, s oficiálnou cenou 219 eur je dostupný aj pri menšom rozpočte (v akcii ho kúpite už pod aj za menej ako 200 eur). Navyše vďaka absencii samostatného basového reproduktora budete výrazne menej problémov pri jeho umiestnení.

Výhrady nemáme ani k dizajnu, ten sa skutočne podaril. Škoda len lacno pôsobiaceho diaľkového ovládača, ktorý nepasuje k inak podarenému konceptu.

Pri zvuku treba brať do úvahy cieľovú skupinu a cenovú hladinu. Pri tomto modeli je jednoznačné určenie do bežnej obývačky v bytovke alebo rodinnom dome, primárne k televízoru a hernej konzole, kde oceníte aj veľmi dobré podanie priestorového zvuku.

Reprodukciou hudby osloví skôr nenáročných poslucháčov, pre náročnejšie hudobné žánre treba siahnuť po výrazne drahšej konkurencii, alebo úplne odlišnom zvukovom systéme.

Parametre

Počet kanálov: 2.1

Priestorový systém: Dolby Atmos, 5.1.2 virtuálny systém

Konektivita: HDMI 2.0, HDMI 2.1 eARC, Bluetooth 4.2, optický, 3,5 mm

Maximálny zvykový výkon: 260 W

Maximálna spotreba: 60 W

Spotreba v pohotovostnom režime: 2,5 W

Rozmery: 100 x 6,6 x 13 cm

Hmotnosť: 3 kg