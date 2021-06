Zoom: Obrovské more kedysi siahalo aj na Slovensko

Podcastový prehľad noviniek z vedy.

16. jún 2021 o 9:07 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Michaela Nagyová, Kristína Janščová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/podcastzoom/embed/episodes/Obrovsk-more-kedysi-siahalo-aj-na-Slovensko-e12q5jo/a-a5ss25q

Naša planéta sa mení. Dobre, táto správa je banalita, no banalitou nie je zisťovať, ako sa vlastne menila. Napríklad, na území dnešného Slovenska bolo kedysi more aj obrovské jazero. Síce zmizlo, no nie všade a jeho pozostatky vieme pozorovať aj dnes.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme na výlet do minulosti nášho regiónu, pozrieme sa, ako v prírode funguje incest a zistíme, aké je tajomstvo dlhého zdravia bolívijských domorodých kmeňov.

Krátke správy z vedy

Medzinárodný vedecký tím oznámil, že dokončil úplné sekvenovanie ľudského genómu - a to aj vrátane častí, ktoré sa dosiaľ nepodarilo sekvenovať. Pomohli nové technológie. Genetici teraz už hovoria o začiatku ovej éry, v ktorej bude dostupná každá oblasť ľudského genómu.

Vedci predĺžili myšiam život, a to dokonca metódou, ktorá by mohla zabrať aj u ľudí. Hlodavce prežívali zhruba o tridsať percent dlhšie, kľúčom bolo posilnenie proteínu sirtuínu , ktorého prítomnosť v organizme s narastajúcim vekom ubúda.

Výskum naznačuje, že jestvuje spojitosť medzi demenciou a znečistením vzduchu. Za nárastom kognitívnych problémov v posledných dvoch desaťročiach podľa vedcov nie je len starnutie obyvateľstva a predlžovanie života, ale aj znečistenie prostredia či alkohol.

Holuby sa dokážu správať nezištne, ak sú ohrozované predátorom. Sledovanie holubov ukázalo, že namiesto toho, aby sa v kŕdli snažili zaujať najbezpečnejšiu pozíciu, chovajú sa skôr tak, aby mal útočník problém vybrať si jedinú obeť.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.