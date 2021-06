Zoom: Ukázali, čo všetko dokáže hudba

Podcastový prehľad noviniek z vedy.

9. jún 2021 o 11:11 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Kristína Janščová

Všetci spíme. To nie je žiadne prekvapivé zistenie: prekvapivé možno ale pre vás bude, že my dodnes poriadne nevieme, prečo vlastne spíme. A prečo sa vyvinulo takéto správanie, ktoré vlastne nedáva poriadny zmysel. No teraz sa zdá, že spánok je starší ako mozog.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na fungovanie spánku, dozvieme sa niečo o dávnej vojne v povodí Nílu a zistíme, na čo všetko je nám dobrá hudba.

Krátke správy z vedy

Naša slnečná sústava nemusí byť vôbec výnimočná. Prvé výsledky dlhodobého pozorovanie exoplanetárnych systémov okolo viac ako sedemsto hviezd napríklad naznačujú, že veľké planéty sa zvyknú nachádzať zhruba v takej vzdialenosti od hviezd, ako Jupiter a Saturn.

Čína by chcela vyslať trojicu taikonautov na svoju novú vesmírnu stanicu už v júni. Ich misia potrvá tri mesiace, vykonávať budú aj vedecké experimenty a vyberú sa na prechádzku do otvoreného kozmu.

Dávna vulkanická erupcia zničila ozónovú vrstvu našej planéty. Výbuch supervulkánu Toba mohol tak napomôcť k tomu, že niekedy pred 60- až stotisíc rokmi sa takmer zrútila populácia našich predkov.

Vitamín D zrejme neposkytuje zvýšenú ochranu proti ochoreniu Covid-19. Nový výskum sledoval ľudí s predispozíciou k vyšším hodnotám vitamínu D a nezistil žiadnu koreláciu s nižšou hospitalizáciou. Naznačuje teda, že zvyšovať hladiny vitamínu D nemusí mať priaznivé dopady.

