Klik: EÚ hovorí, že jej digitálna peňaženka nám ušetrí miliardy

Komentovaný prehľad technologických správ.

5. jún 2021 o 7:33 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://embed.podcasts.apple.com/us/podcast/klik-167-digit%C3%A1lna-pe%C5%88a%C5%BEenka-e%C3%BA-apple-vs-ekonomika/id1348382304?i=1000524288918&itsct=podcast_box_player&itscg=30200&theme=dark

Počúvajte cez: Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | RSS

Európska únia chystá jednotnú digitálnu identitu

Všetci občania Európskej únie by mali mať možnosť spojiť svoje digitálne identity pod jednu univerzálnu aplikáciu. Tá by mala fungovať vo všetkých krajinách, kde dokáže preukázať vašu totožnosť, vodičské oprávnenie, či rezerváciu hotelovej izby či letenky. Brusel chce postaviť univerzálny štandard, ktorý by mali podporovať všetky národné štáty, no bude otvorený aj pre firmy.

Aplikácia by mala zabezpečovať lepšiu ochranu súkromia ako riešenia veľkých technologických firiem. Podľa prvého návrhu sa zdá, že riešenie budú nakoniec aj tak zavádzať jednotlivé členské štáty, no v tento moment nie sú jasné presné podmienky fungovania celého systému. Európska komisia bude do roku 2022 zbierať pripomienky a chystať podklady.

Bude veľmi záležať na tom, čo všetko bude nakoniec systém vyžadovať od digitalizovaných systémov národných vlád. V princípe by nás Brusel mohol donútiť scivilizovať a upratať neporiadok v digitalizácii, čo ale bude pravdepodobne politicky nepriechodné nie len pre slovenských politikov.

(Európska komisia, Reuters, AP)

Únia podľa nepotvrdených správ uvažuje o tom, že odmietne fúziu firiem Nvidia a Arm. V pozadí rozhodnutia má byť obava, že v prípade rozpadu transatlantických vzťahov by Európa mohla ostať bez prístupu k výkonným čipom.

(Politico)

Pred samitom Bidenovej administratívy v Bruseli sa oživil škandál odpočúvania EÚ lídrov americkou tajnou službou z roku 2013. Dánska verejnoprávna TV a rozhlas v spolupráci s ďalšími európskymi médiami uverejnila informáciu, že NSA vtedy pomáhala s odpočúvaním aj dánska tajná služba. Ako priamy následok tejto kauzy bol napríklad zrušený Privacy Shield, čo bola dohoda o výmene a bezpečnom uchovávaní dát medzi blokmi USA a EÚ. Napríklad to znamenalo, že dáta EÚ občanov mohli byť na amerických serveroch, avšak toto už neplatí. Práve Bidenova administratíva chce podobnú spoluprácu obnoviť. Na obnovu tlačia aj rôzne medzinárodné korporácie, pre ktoré sú aktuálne pravidlá pridanou byrokraciou. Avšak EÚ chce od USA väčšie záväzky a aj sprísnenie federálnych zákonov, inými slovami EÚ hovorí: poďte na náš level ochrany súkromia a môžeme sa baviť. Samozrejme, pripomenutie kauzy odpočúvania nedlho pred samitom dôvere pred rokovaniami nepridáva.

(Politico)

NFT bublina praskla

Bublina predaja certifikátov jedinečnosti pre digitálny obsah postavená na blokchaine praskla.

Trh s takzvanými NFT, čo sú zjednodušene virtuálne žetóny, ktoré preukazujú vlastníctvo digitálneho kusu umenia, sa od vrcholu na začiatku mája prepadol o takmer 90%. Aktivita naviazaná na nárast hodnoty kryptomien spôsobila, že sa začiatkom mája trhom premleli transakcie v dennej hodnote približne 100 miliónov dolárov. Za uplynulý týždeň sa na celom trhu uskutočnili transakcie za necelých 20 miliónov dolárov.

Znižujú sa objemy obchodov aj počet predávajúcich a nakupujúcich. Pravdepodobne sa obe vrátia, keď sa pozviecha celý trh s kryptomenami.

(Protos)

Ustrážte si príval herných noviniek

V júni veľké vydavateľstvá a firmy ohlásia najviac herných noviniek za posledné mesiace. V sesterskom newslettri Herný update sme nachystali prehľad plánovaných veľkých oznámení.

9. júna - EA a Dice chystajú na odhalenie novej Battlefield hry.

- EA a Dice chystajú na odhalenie novej Battlefield hry. 10. júna - Summer Games Fest Keynote, na ktorej tradične predstavia niekoľko veľkých titulov.

- Summer Games Fest Keynote, na ktorej tradične predstavia niekoľko veľkých titulov. 11. júna - Netflix Geeked Week. Netflix oznamuje nové tituly založené na hrách a komixoch. Pravdepodobne uvidíme zabery z titulov Witcher, Cuphead, Resident Evil a Cowboy Bebop.

- Netflix Geeked Week. Netflix oznamuje nové tituly založené na hrách a komixoch. Pravdepodobne uvidíme zabery z titulov Witcher, Cuphead, Resident Evil a Cowboy Bebop. 12. júna - Ubisoft Forward.

- Ubisoft Forward. 12. júna - IGN Expo. Zatiaľ bližšie neurčené nové oznámenia.

- IGN Expo. Zatiaľ bližšie neurčené nové oznámenia. 13. júna - Xbox a Bethesda oznámili spoločnú konferenciu “Xbox & Bethesda Games Showcase”, na ktorej v rámci 90 minút predstavia nové tituly.

- Xbox a Bethesda oznámili spoločnú konferenciu “Xbox & Bethesda Games Showcase”, na ktorej v rámci 90 minút predstavia nové tituly. 13. júna - PC Gaming Show - oznámenia hier pre PC.

- PC Gaming Show - oznámenia hier pre PC. 15. júna - Nintendo Dicrect s chystanými hrami pre Nintendo Switch.

- Nintendo Dicrect s chystanými hrami pre Nintendo Switch. 16. júna - Začína Steam Next Fest, počas ktorého sprístupnia stovky hrateľných verzií nadchádzajúcich hier.

Herné novinky podrobne rozoberieme v nadchádzajúcich vydaniach newslettra, ktorý chodí každý štvrtok ráno. Môžete sa prihlásiť na jeho odber.

Ako bude aj ekonomika tvorcov tlačiť na Apple a Google

Na konci filmu 300 kráľ Leonidas hodí oštepom a tesne minie Xerxesa, avšak oštep mu natrhne líce a krváca. 300 Sparťanov ukázalo, že aj boh (za ktorého sa Xerxes považoval) dokáže krvácať. A keď to uvidia ďalší, pridajú sa k odboju. Niečo podobné predviedol Epic voči Apple a už vidíme pridávať sa ďalších povstalcov.

Ku koncu súdneho procesu Epic vs. Apple sa začali ozývať rôzni analytici a upozornili, že tzv. ekonomika tvorcov (creator economy) by mohla byť niekoľkonásobne väčšia, keby neboli digitálne poplatky Apple a Googlu také vysoké, najmä sa však spomína Apple.

Jedným z moderných prísľubov internetu je, že ktokoľvek môže začať dostávať za svoju tvorbu zaplatené, ak osloví správne publikum a technologickí giganti aj startupy vytvárajú pre túto rastúcu ekonomiku nástroje. Avšak 30% poplatok z transakcie, ktorý si berú Apple s Googlom výrazne spomalujú rast ekonomiky tvorcov.

Dobrým príkladom je dávnejšie rozpočítanie tržby 5 dolárov, ktoré môže utŕžiť tvorca na Twitteri (zatiaľ dostupné len v USA). Pri udelení prepitného 5 dolárov dostane tvorca reálne len $2,80. To je 56%. 30% si berú Apple alebo Google ($1,50), Twitter a poplatky za transakčné služby tvoria 14% ($0,70).

Napríklad Facebook toto “zdanenie” rieši priamo na strane fanúšikov. Tí si kupujú hviezdičky (1 stojí približne $0,021, teda 2 centy), ktoré potom udeľujú tvorcom (najmä pri gamingu). Sociálna sieť vyplatí tvorcovi $0,01 za jednu hviezdičku. Facebook si teda necháva 48%, 30% ide Apple/Google, približne 3% na poplatky a 15% zostane sociálnej sieti.

Je dobré si touto matematikou prejsť najmä vo svete, keď tvorcami alebo influencermi chce byť ktokoľvek a dopredu si vypočítať, aké poplatky človeka čakajú. A netreba zabudnúť potom ešte aj na zdanenie na strane štátu. Výsledkom tak môže byť, že z celkovej tržby zostane tvorcovi necelých 40%.

(Means of creation, Ben Thompson)

Článok pokračuje pod video reklamou

Správičky

Prečo chcú Intel a TSMC stavať fabriky na čipy v jednom z najsuchších štátov USA? Aktuálne sa najväčšie továrne na tvorbu polovodičov nachádzajú najmä v Ázií, USA to chce zmeniť, podobne ako EÚ. Avšak pri ich tvorbe sa spotrebováva veľmi veľa vody, jednoducho taký je proces. Z pohľadu budovania novej továrne by teda dávalo zmysel byť pri väčšom zdroj než má Arizona, kde najväčší výrobca čipov na svete TSMC už začal budovať základy a Intel sa chystá čoskoro. Ide o domovský štát Intelu a nachádza sa tam kvalifikovaná pracovná sila. Intel v pláne tvrdí, že vodu chce odchytávať a znova využívať, a ešte financuje 15 projektov obnovy vody. (CNBC)

Na najväčšiu svetovú spoločnosť na spracovanie mäsa (JBS) bol zameraný sofistikovaný kybernetický útok. Počítačové siete v JBS boli napadnuté hackermi a dočasne ukončili niektoré operácie v Austrálii, Kanade a USA, pričom boli postihnuté tisíce pracovníkov. Spoločnosť je presvedčená, že útok ransomvéru vznikol od zločineckej skupiny, ktorá pravdepodobne sídli v Rusku, uviedol Biely dom. Útok by mohol viesť k nedostatku mäsa alebo k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov. (BBC)

Spoločná firma po fúzii Discovery a WarnerMedia (domov HBO) sa bude volať Warner Bros. Discovery. (The Verge)

Americký Pentagon v najbližších dňoch zverejní správu o svojich zisteniach týkajúcich sa fenoménu UFO. Verejnosti tiež azda prvý raz potvrdí rozsiahlu dokumentáciu, ktorú u jednotlivým pozorovaní vedie. Existujú teda neidentifikované lietajúce objekty, zaberajú sa nimi štáty a čo to vlastne je? Tomáš Prokopčák sa pýtal v piatkovom vydaní podcastu Dobré ráno Ondreja Podstupku. (Dobré ráno)

TCL 20 Pro 5G chce konkurenciu poraziť dizajnom . Náš kolega Matúš Paculík recenzoval druhú generáciu prémiového smartfónu od čínskej TCL. Ide o posun oproti prvej generácii, no má vyššiu cenu, než čakal. (SME Tech)

Podporte podcast Klik

Objednať hrnček podcastu Klik za 9,99 € >>

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.