TCL 20 Pro 5G chce konkurenciu poraziť dizajnom

Hodnotenie 7 TCL 20 Pro 5G Páči sa nám: pekný dizajn AMOLED displej dobrý výkon softvérová nadstavba veľmi dobrý fotoaparát Nepáči sa nám: čakali sme nižšiu cenu len 60 Hz displej pomalé nabíjanie nemá teleobjektív KÚPIŤ NA ALZA.SK ZA 549 €

Produkt na test poskytla spoločnosť TCL

Nie je veľmi obvyklé, aby úplne nový výrobca v segmente smartfónov dokázal na prvý pokus priniesť dizajnovo a funkčne dobre odladený produkt. Čínsky TCL to minulý rok dokázal, aj keď mal veľkú výhodu v podobe dlhoročných skúseností pri spotrebnej elektronike.

Druhá generácia jeho prémiového smartfónu by teda mala byť výrazne lepšia, zaujímavejšia a krajšia. Dúfali sme, že nebude zároveň aj drahšia, aj keď tých 100 eur navyše môže byť v prípade dobre vybaveného smartfónu ospravedlniteľných.

TCL 20 Pro 5G sa snaží odstrániť väčšinu nedostatkov svojho predchodcu, vrátane slabej nočnej fotografie, absencie podpory mobilných sietí piatej generácie či papierovo slabého výkonu. Zároveň obchádza niektoré moderné trendy, videné aj pri cenovo lacnejšej konkurencii.

Sivá farba je nudná

Minuloročný model bol v smaragdovozelenej farbe neprehliadnuteľným lákadlom pre oči, s kvalitnou konštrukciou v podobe skleneného sendviču s kovovým rámom. Novinka pokračuje v tomto trende, akurát aj tu platí, že klasická tmavá farba pôsobí o čosi nudnejšie.

Výrobca nový model ponúka v dvoch farbách, tmavej sivej a morskej modrej, po ktorej by sme siahli aj my. Sivá, ktorú môžete vidieť na našich fotografiách, je nevýrazná a zbytočne nudná, navyše pri nej nevynikne čistota dizajnu.

Chápeme, že v ponuke by mala vždy byť aj neutrálna farebná verzia, no do budúcna by výrobca mohol ponúknuť aj viac ako len dve verzie. Veď aj Samsung už pochopil, že prémiové a štýlové modely potrebujú zaujať nielen papierovými parametrami.

Navyše je to práve dizajn, ktorý je jednou z najsilnejších stránok tohto smartfónu a práve vďaka nemu má šancu zaujať v silnej konkurencii parametrovo lepšie vybavených modelov. Na zadnej strane vás totiž nebude obmedzovať mohutný fotoaparát, štvorica objektívov je zapustená priamo v tele.

Oproti bežným smartfónom nájdete na ľavej strane navyše jedno hardvérové tlačidlo, ktorého funkciu si môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv. Šikovné riešenie, ktoré vás ale nasilu netlačí do žiadnych vlastných služieb, ako to bývalo v prípade Samsungu.