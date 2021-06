Zoom: Ukázali, aby by sa kyslík mohol podávať cez konečník

Týždenný prehľad noviniek z vedy.

2. jún 2021 o 9:57 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Renáta Zelná

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/podcastzoom/embed/episodes/Vedci-stvorili-umel-udsk-minisrdcia-e11vmfe

Je to zvláštne, no stále poriadne nevieme, ako funguje ľudské srdce. Alebo teda presnejšie, stále jestvuje mnoho mechanizmov, ktoré by sme chceli lepšie pochopiť – lenže na to potrebujeme experimenty. No a teraz sa výskumníkom podarilo vytvoriť minisrdcia, ktoré by nám mohli priniesť niektoré odpovede.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na minisrdcia z laboratória, zistíme, ako riasy dokážu čiastočne vrátiť zrak nevidiacim a dozvieme sa, ako by sa alternatívne dal pacientom podávať kyslík.

Krátke správy z vedy

Pravdepodobnosť oteplenia o 1,5 stupňa do piatich rokov sa zvýšila. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie dnes jestvuje 40-percentná pravdepodobnosť, že oteplenie, ktoré mala planéty dosiahnuť do konca storočia, dosiahne v priebehu najbližších rokov.

Vedci zrejme zistili, čo spôsobuje tajomné otrasy v hlbinách našej planéty. Zemetrasenia v hĺbke až sedemsto kilometrov sú zrejme možné vďaka vode a ďalším kvapalinám, ktorá sa tam môžu nachádzať.

Mestá majú svoju špecifickú mikroflóru. Nový výskum ukazuje, že rôzne mestá majú svoju vlastnú, špecifickú mikrobiálnu stopu. Ukázalo to porovnanie mikróbov z viac ako 60 miest po celom svete.

Astronómovia získali dosiaľ najjasnejší obraz stredu našej vlastnej galaxie. Nové zábery zároveň naznačujú dosiaľ neznáme galaktické mechanizmy v tomto regióne, ktoré vplývajú na pohyb jadra i na celkovú evolúciu Mliečnej cesty.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.