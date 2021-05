Vyskúšali sme 108-megapixelový smartfón za tri stovky

Hodnotenie 8 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Páči sa nám: pekný dizajn 120 Hz AMOLED displej fotoaparát dobrá hardvérová výbava cena Nepáči sa nám: občas neprehľadná softvérová nadstavba systém vibrácií bez podpory 5G chýba optická stabilizácia KÚPIŤ NA ALZA.SK OD 279 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Xiaomi

Za posledné obdobie sa nám v redakcii ocitlo hneď niekoľko smartfónov, ktoré sa pri nízkej cene snažia ponúknuť to najlepšie. Výrobcovia sa svojich zákazníkov nepokúšajú lákať na plané sľuby a aj preto je súčasná ponuka smartfónov v nižšom strednom segmente (okolo 300 eur) tak zaujímavá.

Čínsky výrobca Xiaomi má v tomto už mnoho skúseností, veď sa roky snaží budovať meno cenovo dostupnej ale zároveň spoľahlivej značky. Vo väčšine prípadov sa to aj darí, smartfóny sú u nás obľúbené, fitness náramok je jeden z najdostupnejších a v ponuke nájdete robotické vysávače, zubné kefky či inteligentné lampy.

Redmi Note 10 Pro je jedným z najnovších modelov smartfónov, je naplnený množstvom technológií a funkcií, ktoré by sme čakali skôr pri drahších modeloch.

Škaredé smartfóny vymreli

Redmi Note 10 Pro sme mali v redakcii v rovnaký čas, ako najnovší model od OnePlus . Pre porovnanie s výrazne drahšou konkurenciou sme si na stôl položili aj najnovší Samsung a iPhone.

Výsledok pre spomínané značky asi nebude úplne uspokojivý, keďže Xiaomi na prvý pohľad nepôsobí výrazne horšie. Dokonca aj po tom, čo sa vám ocitne v rukách, dokáže hneď zaujať sklenenou zadnou časťou a úspešne maskuje lacnejšie pôsobiaci plastový rám.

Tmavé farby veľmi radi nemáme, no Onyx Gray je v podaní Xiaomi aj vďaka zaobleným bokom plná zaujímavých odrazov. Nevadil nám ani pomerne mohutný štvoritý fotoaparát s jedinečným dizajnom a dokonca sme si rýchlo zvykli aj na snímač odtlačkov umiestnený na boku.

Jeho presnosť a rýchlosť je lepšia, ako by sme pri tak lacnom zariadení čakali. Čítačka integrovaná v displeji by bola určite lákavejšia, no buď by zbytočne zvýšila náklady, alebo by pre zachovanie nízkej ceny bola menej presná a rýchla.