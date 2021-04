Test: OnePlus 9 Pro je smartfón, ktorý nabijete za polhodinu

Hodnotenie 8 OnePlus 9 Pro Páči sa nám: špičkový dizajn 120 Hz AMOLED displej rýchle nabíjanie vysoký výkon moderné technológie Nepáči sa nám: nekonzistentný fotoaparát priemerná výdrž batérie Zhrnutie: Vynikajúci smartfón s podareným dizajnom a množstvom funkcií. Má vysoký výkon, jeden z najlepších displejov na trhu a nabijete ho už za 30 minút. Výrobca ale musí popracovať na odstránení softvérových chýb. Cena: od 929 € dd

Produkt na test poskytla spoločnosť OnePlus

Ak ste doteraz pristupovali k OnePlus ako k ďalšiemu zo zástupu čínskych výrobcov, tak vám najnovší model s označením OnePlus 9 Pro pravdepodobne zmení pohľad na skupinu najlepších smartfónov na trhu.

Má totiž všetko, čo dnes čakáme pri telefóne za tisícku – luxusný vzhľad, výkon bez obmedzení, najmodernejšie technológie, podporuje mobilné siete piatej generácie a sľubuje, že s ním spravíte dokonalé fotografie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Neprehliadnuteľný dizajn

iPhone vyzerá vždy niekoľko generácií úplne rovnako, Samsung sa experimentov bojí a niekdajší priekopník vo farbách, Huawei, rieši ako prežiť bez Google služieb. OnePlus je vo svete nudných smartfónov miernym spestrením, aj keď len v rámci toho, čo nám ponúka súčasný koncept s displejom natiahnutým od okraja po okraj.

Klasická kombinácia kovového rámu a skleneného sendviča je spracovaná bezchybne, z pevných a príjemných materiálov nielen na pohľad, ale aj na dotyk. Sklo typu Gorilla Glass 5, by malo vydržať aj menej šetrné zaobchádzanie, no pokojne siahnite po jednom z dostupných originálnych puzdier.

Aj v prípade tohto smartfónu by sme akékoľvek puzdro radšej oželeli, keďže zadná strana je jednoducho krásna. Či už v striebornej, čiernej alebo zelenej, OnePlus 9 Pro je subjektívne jeden z najkrajších smartfónov súčasnosti.

Rušivo nepôsobí ani mierne vyčnievajúca časť s fotoaparátom. Hardvérové ovládacie prvky sú tri – spojené tlačidlo pre úpravu hlasitosti, klasické tlačidlo blokovania displeja a nakoniec doplnkové, ktoré by sme prijali aj pri konkurencii.

Prečítajte si:

Prečítajte si: Aký dobrý je lacný 5G smartfón? Test OnePlus Nord N10 5G Čítajte

Môžete ho nastaviť do troch polôh, pričom tým ovládate oznámenia. Aj vo vrecku nohavíc si môžete upraviť vyzváňanie na hlasné, vibračné, alebo na úplne tiché. Teda vylepšený systém, aký už roky poznáme z iPhonov.

Displej je natiahnutý od okraja po okraj, s veľmi tenkými rámčekmi. Po bokoch je mierne zahnutý, nie je to extrém ako pri starších Samsungoch a prémiových modeloch od Huawei, no aj tak je to len dizajnová záležitosť bez reálneho prínosu.

Jeho 6,7-palcová uhlopriečka fanúšikov kompaktných modelov nenadchne, no to je problém prakticky každého lepšieho smartfónu. O malé modely zjavne nie je dostatočný záujem, čo môže potvrdiť aj Apple.

Aj napriek tomu sa nový OnePlus 9 Pro ovláda veľmi pohodlne a väčšinu základných akcií zvládnete jednou rukou. Sklenená zadná časť so zaoblenými bokmi v ruke sedí dobre, aj keď nám chýbal pocit bezpečia a smartfón sme celý čas používali radšej v puzdre.

Nový OnePlus 9 Pro odlíšite od konkurencie vďaka dvojici veľkých objektívov. (zdroj: Matúš Paculík)

S bezkonkurenčným výkonom

Nový OnePlus 9 Pro je na papieri jedným z najvýkonnejších smartfónov súčasnosti. Použitý čip Snapdragon 888 je vyrobený modernou 5 nm technológiou, má osem výpočtových jadier v troch konfiguráciách a výkonnú grafickú časť Adreno 660.