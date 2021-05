Zoom: Zistili, či je covid nebezpečný pre malé deti

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

12. máj 2021 o 8:53 Tomáš Prokopčák, Michaela Nagyová, Renáta Zelná, Kristína Janščová

Vypočujte si podcast

Leto by mohlo trvať aj pol roka. No len si to predstavte... a teraz svoju predstavu upravte, pretože to vôbec nie je dobrá správa. Ani pre ľudí a pre prírodu už tým dupľom nie, keďže so sebou táto zmena ponesie mnohé negatívne dôsledky.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, čo by mohla klimatická zmena spraviť s letami a zimami, dozvieme sa, či konzumácia húb má nejaký vplyv na riziko rakoviny, a ukážeme si, či a ako je covid nebezpečný pre malé deti.

Krátke správy z vedy

Astronómovia načúvali nášmu galaktickému jadru, či tam náhodou nenatrafia na stopy mimozemských civilizácií. Na žiadne zaujímavé rádiové signály však projekt Breakthrough Listen nenarazil.

V Spojených arabských emirátoch testujú nový spôsob, ako umelo vyvolať dážď. Drony na oblohe smerujú elektrický výboj k oblakom, čím molekulám vody dávajú podnet na vytváranie kvapiek, ktoré by následne mali spadnúť ako dážď.

Vesmírna sonda Parker narazila na prirodzený rádiový signál v atmosfére Venuše. Merania tiež ukázali, že atmosféra planéty sa mení, a táto zmena súvisí s pravidelným solárnym cyklom.

Väčšie čmeliaky začínajú lietať a pracovať skôr. Nový výskum zistil, že najšikovnejšie a najúspešnejšie jedince opúšťajú hniezda ešte za tmy, pričom tým ako hmyz vidiaci zle v slabom svetle podstupujú zvýšené riziko.

