Zoom: V Egypte objavili stratené staroveké mesto

Týždenný podcastový prehľad noviniek z vedy.

21. apr 2021 o 10:27 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Renáta Zelná

Hovorí sa, že naša minulosť je ako kniha. Problémom tejto knihy ale je, že niektoré jej strany sú dokopy zlepené, niektoré kapitoly úplne chýbajú a ďalšie sa ktosi snažil prepísať.

Egypt to zažil už v starovekej dobe, keď sa Achnaton najskôr pokúsil zmeniť charakter ríše a po jeho smrti sa zase jeho samého pokúsili z dejín vymazať. Vedci však teraz objavili stratené mesto, ktoré bolo v centre tohto diania – a je to možno najväčší egyptologický objav od čias objavu hrobky Tutanchamóna.

Tento týždeň pôjdeme v podcaste Zoom na výlet do starovekého Egypta, zistíme, prečo vakcína AstraZeneca môže v extrémne výnimočných prípadoch spôsobovať krvné zrazeniny, a zistíme, čo sa deje vo Fukušime.

Krátke správy z vedy

Až 97 percent našej planéty sa dotkla činnosť človeka. Nový výskum tvrdí, že len dve až tri percentá povrchu našej planéty môžeme považovať za ekologicky nedotknuté. Vedci pritom predtým odhadovali, že to je 20 až 40 percent.

Nový výskum varuje pred falošnou pozitivitou pri hľadaní života na iných planétach v kozme. Výskum opisuje prípady, v ktorých by inak mŕtve kozmické telesá mohli obsahovať kyslík vo svojej atmosfére. Astronómovia tiež navrhujú, že nová generácia ďalekohľadov by im mohla pomôcť vyhnúť sa takýmto omylom.

Jupiter by mohol byť hypoteticky dobrým detektorom na hľadanie tmavej hmoty. Tmavá hmota by sa mohla nachádzať vo vnútri takýchto hmotných objektov: a my by sme mohli byť schopní detekovať stopy po prípadnej anihilácií častíc, ktoré ju tvoria.

Vedci pochopili mechanizmus, akým experimentálne antibiotikum darobaktín dokáže zabíjať aj rezistentné baktérie. V princípe pripomína kľúč zalomený v zámke: látka sa naviaže na membránu mikróbu, zablokuje ju a tak zahatá kritickú transportnú cestu vo vonkajšej schránke baktérie, ktorá následne umiera.

