Klik: Apple začalo lepiť zariadenia pre obývačku

Komentovaný prehľad technologických správ.

17. apr 2021 o 7:38 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4bJFjTxfLUwZGsucnlwzPD

Apple si (znova) spomenulo na obývačky

V Apple sa začal vývoj nového zariadenia do obývačky. Malo by v sebe spojiť televíznu platformu Apple TV, inteligentný reproduktor a kameru. Výsledkom bude krabička, ktorú pripojíte k televízoru a premení vám obývačku na pomerne pohodlnú konferenčnú miestnosť.

Apple neočakáva, že zariadenie budete využívať na prácu. Jeho využitie by malo skôr kopírovať zariadenia Facebook Portal. Tie Facebook predáva ako rodinné zariadenia, ktoré umožňujú prehrávať hudbu, ale najmä ľahko a pohodlne začať videohovor s rodinou.

Najzaujímavejšie na tomto celom je, ako neskoro sa veľké technologické firmy nápadu chytili. Takmer v každej obývačke je dnes pomerne veľká obrazovka a pripojenie na internet. Stačí doplniť kameru a dobrý komunikačný softvér - teda ekosystém, ktorý ľahko sprostredkuje hovor a máte zariadenie, ktoré mení komunikačnú dynamiku celej rodiny.

Ak viete bez rozmýšľania vytočiť na video kohokoľvek iného z vašej rodiny, z televízora sa stáva priezor do spriaznenej domácnosti. Pokojne môže byť otvorený hodiny a nahradiť televíziu bežiacu na pozadí.

Zariadenia od Facebooku takto fungujú, no majú problém, sú od Facebooku. A pre firmu Marka Zuckerberga nie je ľahké žiadať od ľudí, aby si do obývačky dali kameru, ktorou ich môže kedykoľvek snímať. Naopak Apple, ktorý časť svojej identity stavia na ochrane súkromia, by niečo podobné zvládnuť mohol.

Podľa anonymných zdrojov sú zariadenia v skorej fáze vývoja.

Fakt, že Microsoft mal pred rokmi milióny kamier aj výpočtových zariadení už v obývačkách nainštalovaných vďaka platforme Kinect a Xboxom, a potom potenciál premrhal príliš agresívnym prechodom na novú generáciu až bolí pripomínať, ale ukazuje, že preraziť od obývačiek je mimoriadne ťažké.

(Bloomberg)

Budúcnosť predstavení

Kým budete čítať ďalej, naozaj si pozrite tieto dve videá.

Herečka vystupujúca pod menom Technician a jej virtuálna postava CodeMiko (zdroj: twitch.tv/codemiko)

Pozeráte sa na ženu, ktorá vystupuje pod pesudonymom Technicican - v preklade Technička. Živí sa tým, že vystupuje na streamovacej platforme Twitch.

Jej vystúpenie je postavené okolo virtuálnej postavy CodeMiko, ktorú ovláda pomocou obleku na motiocapture a nástrojov na snímanie tváre. Pohyby aj mimika herečky sa v reálnom čase prenášajú na jej virtuálnu postavu. Tá vystupuje pred kamerou, robí rozhovory alebo sa hrá hry.

CodeMiko ukazuje, že technológie dnes umožňujú hercom odohrať živé predstavenie vo virtuálnom priestore. Ešte si neuvedomujeme, ako veľmi táto technológia zmení umenie, ale mať možnosť previazať živé vystúpenie hercov s neobmedzenými možnosťami virtuálneho priestoru úplne zmení naše predstavy o tom, čo môže dokázať napríklad divadlo.

Prepojenie virtuálneho prostredia s živou reakciou na publikum najmä nebude na herca klásť technické nároky a premení spôsob, akým rozmýšľame o živej zábave. CodeMiko je prvá priekopníčka.

Nvidia umožní prenájom svojich superpočítačov

Nvidia oznámila kopec noviniek na svojej konferencii, na videu nižšie nájdete ich zhrnutie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/YbEbEpiiIes

Spoločnosť predstavila novú generáciu svojho superpočítača DGX SuperPOD. Ide o stanicu obsahujúcu 20 alebo viac DGX A100. Na novom superpočítači umožňuje bezpečný prístup viacerým používateľom a IT tímom, táto funkcia (Base Command) bude k dispozícii v 2. štvrťroku.

Nvidia tiež oznámila novú možnosť predplatného pre DGX Station A100, čo je vlastne stolný model počítača s umelou inteligenciou. Nová ponuka by mala firmám, rôznym organizáciám alebo vedeckým inštitúciám uľahčiť prácu na vývoji umelej inteligencie mimo dátového centra.

Predplatné sa začína za katalógovú cenu 9 000 dolárov mesačne a Nvidia hovorí, že tým jej ide o demokratizáciu prístupu k vývoju umelej inteligencie. Ak by ste si chceli DGX Station A100 kúpiť, vyšlo by vás to na 149-tisíc dolárov. Celý DGX SuperPOD začne Nvidia predávať od 7 miliónov EUR.

Superpočítače od Nvidie využívajú napríklad spoločnosť ako BMW, Sony alebo americká firma Schrödinger, ktorá sa špecializuje na výpočtovú chémiu, v podstate vývoj liekov cez počítače.

(VentureBeat, ZDNet)

Správičky

Amazon Prime má viac ako 200 miliónov predplatiteľov. V najnovšom liste akcionárom to napísal Jeff Bezos. Je to o 50 miliónov viac než na začiatku roka 2020. Bezos tiež poznamenal, že čistý zisk spoločnosti v roku 2020 bol 21,3 miliárd dolárov. Bezos odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa Amazonu ešte tento rok, zostáva však vo funkcii výkonného predsedu predstavenstva Amazonu. (CNET)

Manažéri spoločností Intel, Nvidia a TSMC hovoria, že nedostatok čipov by mohol trvať do roku 2023. Nedostatok čipov vo svete trvá už niekoľko mesiacov, zasiahnutí boli takmer všetci výrobcovia v rôznych odvetviach (automobilky, výrobcovia videoherných konzol, a ďalší). Rok 2023 odhadol nový generálny riaditeľ spoločnosti Intel Pat Gelsinger v rozhovore pre denník The Washington Post na základe toho, že až vtedy bude mať jeho spoločnosť vybudované kapacity na riešenie nedostatku dodávok spôsobené aj kremíkovým suchom. Aj generálny riaditeľ TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), najväčšieho zmluvného výrobcu procesorových čipov na svete, C.C. Wei povedal investorom, že taiwanská spoločnosť predpokladá až v roku 2023 uspokojenie maloobchodného a výrobného dopytu, tiež po navýšení kapacít. (Ars Technica)

Google Earth má novú trojrozmernú časozbernú funkciu . Umožní sledovať, ako sa Zem zmenila od roku 1984 do roku 2020, ukazuje napríklad klimatické zmeny. Prístup k funkcii je pomocou aplikácie Google Earth. V rámci nového časozberu môžete vyhľadať zaujímavé miesto alebo sa pozrieť na jednu z piatich prehliadok od Google, ktoré sú zamerané na zmeny lesov, rast miest, teploty otepľovania, ťažbu a obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosť vydala 800 časozberných videí z rôznych oblastí po celej planéte ako súbory na stiahnutie zadarmo. Google chce, aby ich využívali učitelia, neziskové organizácie, a ďalší. (The Verge)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5W-zPqrGQWA

Test smartfónu Samsung Galaxy A72. Náš kolega Matúš Paculík nový telefón od Smasungu hodnotí takto: Veľmi dobrý a cenovo dostupný smartfón, ktorý to ale nemá v súčasnej konkurencii veľmi jednoduché. Trh je totiž presýtený zaujímavými modelmi v cene do 500 eur. (SME Tech)

