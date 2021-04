Test Samsung Galaxy A72: byť dobrý niekedy nestačí

Dobrý smartfón, pri ktorom mohol Samsung trochu pridať.

16. apr 2021 o 15:32 Matúš Paculík

Hodnotenie 7 Samsung Galaxy A72 Páči sa nám: pekný dizajn 90 Hz AMOLED displej dobrý fotoaparát s teleobjektívom 5000 mAh batéria Nepáči sa nám: len priemerný hrubý výkon bez 5G Zhrnutie: Veľmi dobrý a cenovo dostupný smartfón, ktorý to ale nemá v súčasnej konkurencii veľmi jednoduché. Trh je totiž presýtený zaujímavými modelmi v cene do 500 eur. KÚPIŤ NA MALL.SK OD 449 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Prémiová séria smartfónov od Samsungu je výkonná, krásna, robí dokonalé fotografie, ale je aj poriadne drahá. S obmedzeným rozpočtom si nový Galaxy 21 Ultra nekúpite, no aj s tretinovým rozpočtom môžete odísť domov s dobrým smartfónom.

Galaxy A72 je nový cenovo dostupný smartfón strednej triedy, ktorý sa vzhľadom a funkciami podobá na výrazne drahšie modely. Je pekný, má vynikajúci displej a robí aj veľmi dobré fotografie.

Pre náročného hráča možno nemá dostatok výkonu a technologickému nadšencovi môže chýbať podpora mobilných sietí piatej generácie. Vyskúšali sme, či novinke Galaxy A72 chýbajú len drobnosti a je tak skutočne dobrým smartfónom s rozumnou cenou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrý veľký smartfón

Tohtoročná ponuka Samsungu je po dizajnovej stránke skoro dokonalá, ale v tomto smere sa snaží aj konkurencia a je v podstate ťažké nájsť podpriemerne pôsobiaci smartfón. Samsung vsadil na jednotný vzhľad naprieč celou ponukou a preto sa testovaný Galaxy A72 od drahších modelov až tak veľmi nelíši.

Kovový základný rám je doplnený o odolný plast s matnou povrchovou úpravou. Vzhľadovo pekné a na dotyk veľmi príjemné riešenie, vďaka ktorému smartfón pôsobí veľmi elegantne. Výrobca ho ponúka v štyroch farbách, pastelovej modrej, fialovej, bielej a nami testovanej čiernej.

Prečítajte si:

Prečítajte si: Vyskúšali sme lacný 5G smartfón od Samsungu Čítajte

Časť s fotoaparátom mierne vystupuje do priestoru, no ak smartfón dáte do obalu alebo puzdra (určite to odporúčame), tak sa hneď stratí. K dizajnu inak žiadne výhrady nemáme, je to dobre odvedená práca.

Trojicu hardvérových tlačidiel nájdete na obvyklej pravej strane, dole je USB C konektor (len vo verzii 2.0) a analógový zvukový konektor, ktorý poteší majiteľov káblových slúchadiel. Jediným rušivým elementom je tak predný fotoaparát, presnejšie jeho jasne viditeľná optika.

Pri ergonómii majte na pamäti veľkosť displeja. Je síce natiahnutý od okraja po okraj s tenkým rámčekom, no jeho 6,7-palcová uhlopriečka trochu komplikuje používanie v jednej ruke.

Galaxy A72 našťastie nemá nezvykne z ruky vypadnúť a softvérová úprava myslí aj na situácie, keď máte k dispozícii len jednu ruku. Môžete si pritiahnuť klávesnicu k jednému kraju a potiahnutím palca po obrazovke zobrazíte panel oznámení.

Smartfón je dostupný v štyroch farbách. (zdroj: Samsung)

Vynikajúci displej a výkon, ktorý stačí

Po týždni života so smartfónom sme nenarazili na žiadnu jeho vyslovene slabú stránku. Nemá síce úplne ten najvýkonnejší čip, no zážitok z používania je na veľmi dobrej úrovni, v mnohých smeroch porovnateľnej s výrazne drahšími modelmi.