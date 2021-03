Zoom: Neandertálci počuli podobne ako ľudia

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

10. mar 2021 o 8:59 Tomáš Prokopčák, Michaela Nagyová, Renáta Zelná

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2NiJOW3HZBd0wWWPeedHcc

Článok pokračuje pod video reklamou

Tak v prvom rade, nie sú to žiadni naši vzdialení príbuzní. Dnes už vieme, že neandertálci boli aspoň čiastočne našimi priamymi predkami, keďže v Európe dodnes nesieme niektoré ich gény.

Vieme tiež, že zrejme mali kultúru, používali nástroje, zvládli umenie. A nový výskum teraz naznačuje, že možno používali aj sofistikovanejšiu reč, keďže svet okolo seba počuli podobne ako my.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme za neandertálcami, pozrieme sa na experimentálnu liečbu paralýz a zistíme, ako sa darí mäsu zo skúmavky.

Krátke správy z vedy

Archeológovia objavili neďaleko Pompejí vzácny obradný koč. Vyrobený bol zo železa, dreva, bronzu a z cínu a našiel sa pri stajni starej vily. Je to prvý z takýchto ceremoniálnych kočov, ktorý sa v oblasti dávneho mesta našiel.

Európska vesmírna agentúra už pracuje na misii, ktorá by sa mohla vydať do jaskýň na Mesiaci. Takéto lávové jaskyne by totiž mohli pomôcť pri budovaní budúcej mesačnej základne: tieto útvary však najskôr potrebujeme poriadne preskúmať.

Nové modely naznačujú, že globálne otepľovanie pravdepodobne prinesie extrémne dažde aj búrky. V Británii by sa tak mohlo diať v lete, vedci preto odporúčajú chystať sa na prívalové dažde a záplavy.

Drastické obmedzenia mobility a lockdown spôsobili, že výrazne kleslo znečistenie ovzdušia. Vedci v Rakúsku zistili, že ak do svojich analýz zarátali aj vplyv počasia, výrazne pokleslo napríklad množstvo oxidu uhličitého.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.