Klik: Prečo si Google zrazu spomenul na súkromie

Komentovaný prehľad technologických správ.

6. mar 2021 o 0:20 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu

Google mení spôsob, akým sa pozerá na naše súkromie

Zmierte sa s tým, že realita práce bude virtuálna

Tom Cruise, ešte falošnejší ako býva zvykom

Google miluje súkromie

Čo firma musí, to rada spraví. Google oznámil, že sa nepokúsi nahradiť technológiu sledovacích cookies. To sú drobné súbory, ktoré si weby uložia do vášho prehliadača a sledujú pomocou nich vašu aktivitu. Vďaka nim vás po webe prenasledujú reklamy na veci, ktoré ste hľadali alebo si prezerali.

Proti používaniu cookies technicky zasahuje napríklad Apple, či prehliadač Firefox. Objavuje sa tiež čoraz viac zákonov, ktoré obmedzujú ich používanie. Google teraz hovorí, že keď sa cookies podarí vytlačiť, nepokúsi sa postaviť podobnú technológiu, vďaka ktorej by vedel identifikovať jednotlivého používateľa a presne cieliť reklamu na jeho záujmy - čo je dnes základ obchodného modelu firmy.

Namiesto toho chce vyhľadávač ľudí začleniť do veľkej kohorty roztriedenej podľa záujmov či preferencií. Zadávatelia reklamy budú môcť naďalej cieliť svoju inzerciu na tieto kohorty, ale na úroveň jednotlivca už dáta siahať nebudú.

Google v princípe robí len to, k čomu ho dotlačili okolnosti. Firma zároveň nestráca konkurenčnú výhodu. Zrušenie sledovacích cookies zasiahne všetky reklamné systémy rovnako.

Google má však vo svojom vlastnom ekosystéme takmer tri miliardy ľudí (naprieč službami Gmail, YouTube a operačným systémom Android). Na zbieranie ich dát nepotrebuje cookies. Stačí mu sledovať, ako využívajú služby firmy.

Konkurencia k podobnému dátovému bohatstvu prístup bude budovať len ťažko a príde o cookies, ktoré mohli priepasť aspoň čiastočne dorovnávať.

Veľmi zjednodušene. Google musel zatvoriť svoju zlatú baňu. Ostala mu len strieborná, ale všetci konkurenti budú vedieť ťažiť len meď.

(9to5google, Verge)

Zmiešaná realita od Microsoftu

Helma a okuliare dnes stoja viac ako tri tisíc dolárov, ale Microsoft je presvedčený, že technológia zmiešanej reality sa stane bežnou súčasťou pracovného dňa. Na vývojárskej konferencii Ignite firma ukázala, ako chce okuliare HoloLens včleniť do svojho balíka komunikačných a kancelárskych nástrojov.

HoloLens sú okuliare pre takzvanú zmiešanú realitu. Predstaviť si ich môžete ako veľké slnečné okuliare. Ak si ich nasadíte, naďalej vnímate svet okolo seba, no okuliare sú schopné do priestoru vsadiť virtuálne predmety alebo postavy.

Microsoft verí, že tieto zmiešané prostredia umožnia na diaľku efektívnejšie pracovať aj ľuďom, ktorí potrebujú riešiť napríklad komplikované technické problémy.

Projekt Mesh má slúžiť na to, aby vývojári dokázali zmiešanú realitu začleniť do bežných pracovných procesov.

Veľa konceptov z videa nižšie je ešte niekoľko rokov vzdialených, ale po prvý raz lepšie vidieť, ako technológia raz môže fungovať v praxi. Ako prvý problém ostáva, samozrejme, cena zariadenia.

(Bloomberg)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Jd2GK0qDtRg

Deep Cruise

Fakt, že nová technológia sa stáva mainstreamom spoznáte podľa toho, že sa z pornografického priemyslu presunie do Hollywoodu. Erotický priemysel rýchlo prešiel na VHS kazety, internetový predaj aj streamovanie. Ak dačo prerazí v porne, za niekoľko rokov sa ten nápad objaví vo filmovom a televíznom biznise.

Podľa tejto poučky sa do mainstreamu dostali aj takzvané deepfake videá. Tie využívajú strojové učenie a umelú inteligenciu na to, aby nahradili tvár herca vo videu akoukoľvek inou tvárou, pričom nový obraz preberie grimasy a výrazy pôvodného herca.

Pôvodne sa využívali na to, aby do erotických scén vsadili tváre známych herečiek.

Nová séria videí, v ktorých niekto veľmi uveriteľne vsadil tvár Toma Cruisea na človeka v nevinných videách na TikToku ukazuje, že za pár rokov už nebudete môcť veriť žiadnemu videu.

(The Verge)

Správičky

Deepfake technológia oživuje staré fotografie ako z Harryho Pottera . Spoločnosť MyHeritage poskytuje automatické vylepšenia fotografií pomocou umelej inteligencie. Teraz ponúka novú službu, ktorá dokáže animovať ľudí na starých fotografiách. Vytvorí krátke video, ktoré vyzerá, akoby bolo zaznamenané, keď ľudia pózovali a pripravovali sa na fotenie. Ide o funkciu pripomínajúcu Live Photos v systémoch iOS a iPadOS, kde sa zaznamenávajú a ukladajú videozáznamy trvajúce niekoľko sekúnd pred a po stlačení spúšte aplikácie fotoaparátu. (Gizmodo)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/RtB1EDusuO4

Aplikácia Amazonu mala chvíľu nové logo, ktoré ľuďom pripomínalo podobizeň Hitlera. (BBC)

Nový Mario vás zabaví na desiatky hodín . Náš kolega Matúš Paculík testoval novú hru od Nintenda a v recenzii píše: Skvelá hra pre každého, kto dokáže ovládnuť Nintendo Switch. Od hráča nevyžaduje znalosť anglického jazyka, nemusí vedieť ani len čítať, takže si ju užije aj skutočne malý hráč. Pre tých náročných obsahuje dostatok poriadnych výziev. (SME Tech)

Twitter rozširuje svoju konkurenčnú platformu pre Clubhouse nazvanú Spaces aj pre používateľov s Android telefónmi. Zatiaľ nemôžu Spaces vytvárať, ale môžu počúvať ak iný používať spustí miestnosť. (The Verge)

Netflix spúšťa vlastný TikTok. Funkcia Fast Laughs vytvorí zoznam krátkych a vtipných videí z ponuky filmov, seriálov a stand up comedy na Netflixe a prezeranie jednotlivých videí funguje ako na TikToku. (Variety)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5tUkGGIQhn0

Gaučový hráč alebo ašpirant na dráhu profesionála? Počas hrania hier môžete čeliť celej hromade neočakávaných problémov. Ako pred nimi zabezpečiť vaše účty, ako hrať online hry bezpečne? (Bezpečnenanete.sk)

