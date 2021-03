Zoom: Vedci dokázali komunikovať v snoch

Týždenný podcastový prehľad noviniek z vedy.

3. mar 2021 o 9:36 Tomáš Prokopčák, Michaela Nagyová, Renáta Zelná

Vypočujte si podcast

Na konci našej slnečnej sústavy sa deje čosi zvláštne. Natoľko zvláštne, že aj rešpektovaní astronómovia špekulujú, že kdesi tam, za Neptúnom, môže krúžiť Deviata planéta. Lenže teraz nový výskum naznačuje, že možno sme len chybne čítali dáta. A že možno, kto vie, sa majú veci inak.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme do diaľav našej slnečnej sústavy, zistíme, ako sa da preniknúť a komunikovať v cudzích snoch a dozvieme sa o veľkom úniku ropy, ktorý zasiahol izraelské pláže.

Krátke správy z vedy

Predbežné výsledky z očkovania naznačujú, že vakcíny proti covidu sú naozaj účinné. Dáta z Izraela, z Veľkej Británie aj zo Spojených štátov hovoria, že už po prvej dávke sa riziko nákazy koronavírusom aj počet hospitalizácií značne znižujú.

Ľudia sa viac ako žralokov boja medúz. To sú výsledky menšej štúdie, počas ktorej sa vedci pýtali dobrovoľníkov, aké sú dôvody, keď sa boja v mori kúpať. Výsledky ukazujú, že viac ako žralokov sa ľudia obávajú utopenia a zo zvierat medúz, krabov či dokonca rají.

Vedci zrejme vyriešili záhadu mesiacov Marsu. Tiet sú totiž príliš malé, no na zachytené planétky majú zase príliš pravidelnú kruhovú obežnú dráhu. Phobos a Deimos majú zrejme spoločný pôvod a boli jedným telesom, do ktorého čosi narazilo. Dnešné mesiace sú pozostatkom po tejto zrážke.

Vedci začínajú budovať digitálne dvojča Zeme. Projekt štartuje tento rok a mal by trvať desať rokov. Výsledkom by mala byť simulácia, ktorá by bola digitálnym modelom našej planéty. Pomáhal by skúmať komplexné systémy, napríklad klimatickú zmenu.

