Zoom: Našli slabinu rakoviny

18. feb 2021 o 18:42 Tomáš Prokopčák, Michaela Nagyová, Renáta Zelná

Klimatická kríza, znie to ako nejaký ďaleký abstraktný strašiak. Že niekde v budúcnosti bude teplejšie, že počasie môže byť zvláštne. Akurát... nie je to pravda. Klimatická zmena má reálne dopady, a to dnes. Dokonca sa zdá, že klimatická zmena mohla zohrať kľúčovú úlohu pri prepuknutí pandémie koronavírusu.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom dozvieme, aký mala klimatická zmena vplyv na pandémiu, ako by novoobjavená slabina rakovinových buniek mohla viesť k liečbe i sa vyberiem za prvkom einsteiniom.

Krátke správy z vedy

Kde by mala na Marse pristáť budúca misia s astronautmi? Vedci odporúčajú nasledovať vodu: voda je totiž dôležitá nielen na podporu života, ale aj na získavanie raketového paliva. Nový výskum ukazuje, kde sú na severnej hemisfére červenej planéty najpravdepodobnejšie zásoby takéhoto vodného ľadu.

Alergie sú v posledných rokoch naozaj horšie a dôvodom je klimatická zmena. Nový výskum naznačuje, že peľové sezóny začínajú o 20 dní skôr ako v roku 1990 a obsahujú o 21 percent viac peľových zrniečok.

Nový výskum známej hviezdy Betelgeuse tvrdí, že dokáže vysvetliť jej zvláštne zmeny jasnosti. Astronómovia tvrdia, že hviezda je menej hmotná a menšia, než sa myslelo, ale je zároveň bližšie k našej Zemi. Hovoria tiež, že za jej domnelým

Bunky, podobne ako ľudia, sa zrejme rozhodujú spoločne. Nový výskum ukázal, ako bunky získavajú informácie na rýchlejšie a lepšie kolektívne rozhodnutia - ak má byť výsledkom rast nových ciev.

