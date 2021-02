Klik: Ako môžu veľké tech firmy prehrať? Na drobnostiach

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. feb 2021 o 2:43 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Prežije Clubhouse po pandémii?

Ako poraziť technologických gigantov

Už žijeme v cyberpunkovej budúcnosti

Clubhouse je funkcia, nie produkt

Vlastný klon audio sociálnej siete Clubhouse už buduje aj Facebook. Clubhouse umožňuje používateľom vytvoriť chatovaciu miestnosť, v ktorej sa môžu navzájom rozprávať.

Miestnosť sa dá ľahko moderovať a je možné dať slovo poslucháčovi. Startup mal dobrý štart a podarilo sa mu prilákať prominentných rečníkov - na sieti sa už mihol Elon Muska či Mark Zuckerberg.

Dnes je už jasné, že podobnú funkciu veľké sociálne siete skopírujú. Clubhouse tak môže mať osud ako funkcia "Stories". Teda tie guličky, ktoré sú na vrchu každej jednej aplikácie a zobrazujú "škaredé miznúce príspevky a videá" (poznámka od Dávida: Ondrejove slová). Z nápadu sa časom asi stane len bežná funkcia pre sociálne siete.

Pre firmu to nemusí znamenať koniec a dokonca ani krízu. Ak si udrží divákov a vymyslí obchodný model, môže naďalej fungovať a raz aj zarábať peniaze. Bude sa to musieť naučiť zvládať v konkurencii Facebooku a Twitteru.

Kto každý stavia konkurenciu: Twitter Spaces (TechCrunch), Fireside - Mark Cuban (The Verge), Facebook (NY Times), a ďalší v Silicon Valley (The Information)

Ako konkurovať velikánom

Často hovoríme, že veľké technologické firmy nemôžu mať konkurenciu. Čo nekúpia, to skopírujú. Táto poučka ale platí najmä pre sociálne siete, ktoré čerpajú zo sieťového efektu alebo vyhľadávače, ktoré sú zas postavené na množstve dát od používateľov a zindexovaných webov.

Ak staviate startup, kde ponúkate službu koncovému zákazníkovi v konečnom dôsledku za peniaze, konkurovať môžete. Napríklad služby ako Canva a Figma dokázali naštrbiť monolitnú nadvládu Adobe nad softvérom pre grafický dizajn.

Canva ponúka zákazníkom, ktorí si chcú vytvoriť pohľadnicu či jednoduchý leták predrobené vzory a výrazne jednoduchšie používateľské rozhranie.

Figma sa zas zamerala na užšie publikum dizajnérov webov a aplikácií, ktorí nepotrebujú vytvoriť celú grafiku, ale len hrubý interaktívny prototyp.

Obe funkcie viete vytvoriť so softvérom od Adobe a ak ho dobre zlvádate, spravíte veci lepšie, krajšie a rýchlejšie. Problém je, že sa musíte naučiť využívať pomerne komplikované funckie.

Canva vám zoberie možnosti, ale pridáva jednoduchosť a pre mnohých zákazníkov je to dobrý kompromis.

(Kwokchain)

Žijeme Cyberpunk

Predstavte si, že bezcitná umelá inteligencia pošliape práva občianskeho aktivistu, ktorý sa pokúšal odhaliť skorumpovaného policajta. Algoritmus ho zbaví práva, ktoré mu garantuje ústava, no nemôže sa brániť, lebo megakorporácia prevádzkujúca robota je tak veľká, že si problém ani len nevšimne. Znie to trochu ako premisa pre dystopické sci-fi. Stalo sa to minulý týždeň.

Občiansky aktivista v USA si začal natáčať policajta na telefón a video rovno streamoval na sociálne siete. Keď si to policajt všimol, vytiahol z vrecka telefón a veľmi hlasno si pustil pesničku od kapely Sublime. Vkus mu uprieť nemožno, no pieseň nezačal streamovať preto, že potreboval zlepšiť náladu.

Policajt sa spoliehal na to, že keď v živom prenose zaznie pieseň chránená autorskými právami, roboty prenos zrušia. Veľké sociálne siete dnes už celkom efektívne monitorujú všetky živé prenosy a ak si všimnú, že niekto vysiela obsah bez licencie, stream často zrušia, alebo aspoň schovajú tak, aby ho nikto nenašiel.

Dvaja ľudia sa pokúsili na seba poštvať algoritmy. Aktivista chcel použiť robota, ktorý rozonáva virálny obsah a vyvinúť tlak na policajta. Ten sa bránil zneužitím umelej inteligencie, ktorá nepretržite monitoruje verejný digitálny priestor aby chránila ekonomické záujmy držiteľov práv na prehrávanie hudby (mimochodom tiež veľké nadnárodné korporácie).

Žijeme vo svete Blade Runnera, len sme si to nestihli všimnúť.

(Vice)

