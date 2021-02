Pandy sa šmýkali po snehu. Ukázali milé video zo Zoo

1. feb 2021 o 14:14 Renáta Zelná

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/dGc-noRqmPU

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Pandy v Smithsonovskej národnej zoologickej záhrade sa potešili nedávnej snehovej nádielke vo Washingtone. Opatrovatelia na video zachytili, ako sa čierno-biele zvieratá šmýkajú a robia kotrmelce na zasneženom briežku.

Pandy na záberoch sú samica Mej Siang a samec Tchien-Tchien.

Páru sa pred piatimi mesiacmi narodilo mláďa - samček Siao Čchi Ťi. Trio môžete sledovať aj cez webkamery.

Pre pandy nie je sneh nepríjemnosťou. V Číne často obývajú vysoké nadmorské výšky. Čierno-biely kožuch im dokonca pomáha maskovať sa v zasnežených aj tienistých častiach prírody. V teple ich udržiava hrubá srsť.

Mej Siang a Tchien-Tchien žijú vo Washingtonskej Zoo od roku 2000. Sú zapožičané od čínskej vlády do roku 2023, keď sa vrátia späť do svojej domovskej krajiny aj so svojím mláďatkom.