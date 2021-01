Klik: Už aj akciové trhy sú virál. Vitajte v roku 2021

Komentovaný prehľad technologických správ.

30. jan 2021

Snažíme sa vysvetliť shortovanie

Čo je Clubhouse a prečo je len na iPhony?

Microsoft sa zas premotivoval so štartom konzol

Čo sa to udialo s akciami GameStopu?

Akcie firmy GameStop, ktorá v USA prevádzkuje sieť obchodov s videohrami sa prakticky cez noc stali jedným z najhorúcejších artiklov na akciových trhoch. S firmou sa nestalo nič prevratné. Nemá nový produkt, nemá skvelé výsledky ani zázračný plán na oživenie stagnujúceho biznisu.

Proste sa ocitla v strede vojny medzi veľkými hedžovými fondami, ktoré mali rozbehnuté akciové stávky na pokles ceny akcií a skupinou drobných akcionárov, ktorí vďaka sociálnej sieti Reddit špekulatívne stávky odchytili a podarilo sa im využiť investičné pozície investorov na to, aby vyhnali cenu akcií prudko hore, pričom neskôr sa k nim pravdepodobne pridali ďalší veľkí investori.

Ak chcete vedieť, ako presne funguje mechanizmus shortovania, odporúčame text magazínu Index.

Technologicky sú na celej veci zaujímavé dve veci:

1. Vďaka sociálnej sieti sa podarilo zorganizovať malých investorov do cielenej akcie, aká na akciových trhoch dostupná len pre organizácie s veľkým množstvom voľných peňazí. Dokázali sa zorganizovať vďaka tomu, že správy a odporúčania o tom, ako investovať sa dokázali virálne šíriť. Virálne šírený obsah začal na webe obrázkami mačiek a zle nakreslenými komiksami. Za približne dvadsať rokov to dotiahol tak ďaleko, že virálne môžu byť aj opcie na nákup akcií.

Treba dookola pripomínať, že investičné operácie nemajú takmer nič spoločného s ekonomickým základom firmy. To, že sa obchodujú na základe odporúčaní z TikToku je len posledným krokom ich odtrhnutia od reality.

2. Znova sa ukázala moc držiteľov platforiem. Drobní investori akcie nakupujú cez aplikácie ako Robinhood, ktoré umožňujú bezplatné obchodovanie s akciami aj pri malých preinvestovaných investovaných sumách. Keď sa situácia okolo akcií GameStopu začala zhoršovať, Robinhood vedel v kritických chvíľach zastaviť obchodovanie. Ľudia tak nemohli pohnúť svojim portfóliom v najkritickejšom čase.

Apke podobné kroky umožňujú robiť veľmi jednostranné pravidlá používania, s ktorými pri inštalácii aplikácie súhlasí každý používateľ. Ten text, čo nikdy nečítate, ale ak cez aplikáciu obchodujete s portfóliom v desiatkach či stovkách tisíc dolárov, asi by ste mali. Robinhood tvrdí, že obchodovanie obmedzil aby ochránil používateľov, no spravil tak vo chvíli, ktorá najviac vyhovovala veľkým investorom.

Clubhouse

Sociálna sieť Clubhouse sa rozbieha aj na Slovensku a v Česku. Používatelia si cez ňu môžu vytvoriť drobné virtuálne miestnosti, v ktorých sa môžete rozprávať.

Najčastejšie majú niekoľko známejších rečníkov či špecialistov v konkrétnom odbore a zopár desiatok poslucháčov. Výsledkom je komunitné počúvanie, aj keď kvalita obsahu je nateraz prinajlepšom nevyvážená.

Clubhouse sa pravdepodobne chce stať Twitchom pre dospelákov. Teda platformou, na ktorej sa dá tráviť voľný čas - akurát bude používateľom tvrdiť, že ho tam nezabíjajú, ale že si budujú nové znalosti alebo kariérne kontakty.

(Denník N, The Fix)

Q1 výsledky

Veľké technologické firmy začali hlásiť kvartálne výsledky za posledný kvartál minulého roka.

Apple

Apple ukončil rok 2020 (i keď spoločnosť má fiškálny rok nastavený inak a ráta to ako prvý kvartál 2021) s kvartálnym výsledkom na úrovni 111,4 miliárd dolárov.

Je to prvýkrát, čo Apple prekročil symbolickú hranicu 100 miliárd dolárov v jednom štvrťroku. Tržby sa medziročne zvýšili o 21%, za každú kategóriu výrobkov sa zvýšili o dvojciferné percentuálne body.

(CNBC)

Facebook

Facebook ukončil rok 2020 kvartálnymi tržbami vo výsške 28 miliárd dolárov a hovorí, že v portfóliu svojich služieb má 3,3 miliardy používateľov.

V Spojených štátoch a Kanade sa počet denne aktívnych používateľov už druhý kvartál po sebe prepadol.

(CNBC)

Microsoft

Microsoft oznámil tiež lepšie než odhadované výsledky, tržby za posledný kvartál minulého roka boli 43 miliárd.

Najviac rástol Microsoftu cloudový biznis, avšak aj segment osobných počítačov a herný rástli dvojciferne.

(CNBC)

Microsoft sa zas premotivoval

Výrobca Xboxu zdvihol a znova skresal cenu svojho kľúčového predplatného v priebehu jedného dňa. Firma spravila rovnakú chybu ako pri štarte Xboxu One. Zle odhadla citlivosť zákazníkov na cenu a príliš uverila v to, že jej vízia je príliš dobrá na to, aby si hráči vybrali lacnejšiu (aj keď možno horšiu) alternatívu.

Viac sme písali v newslettri Herný update. Nižšie je text pôvodného príspevku:

Prečo Microsoft spravil svoj najväčší prešľap v hrách za desaťročie

Microsoft sa na pol dňa pokúsil zdvihnúť cenu predplatného služby Xbox Live Gold. Firma minulý týždeň oznámila, že zvyšuje cenu služby, ktorú majitelia konzol Xbox platia za to, aby mohli hrať hry online. Služba dnes mimo zliav stojí približne šesťdesiat dolárov ročne a po zdvihnutí sa cena mala dostať na viac ako 120 dolárov.

Bez predplatného sa na Xboxe nedajú hrať online bezplatné hry ako Fortnite či populárny Minecraft. Za Live Gold si platí približne sto miliónov zákazníkov. Necelý deň po tom, ako firma zvýšenie cien oznámila, prišlo ďalšie vyhlásenie, v ktorom Microsoft oznámil, že ceny nakoniec zvyšovať nebude a že v budúcnosti už bezplatné hry službu nebudú potrebovať vôbec.

Microsoft si v priebehu dňa nie len spravil hanbu a nič nezarobil. Zároveň zneistil aj súčasných a budúcich majiteľov konzol v čase prechodu na novú generáciu, kedy sa mnohí zákazníci rozhodujú o tom, či investovať do Xboxu, alebo konkurenčnej konzoly PlayStation 5.

Live Gold nikdy nebola dobrá služba. Vždy bola pocitovo skôr daň za to, že vlastníte konzolu. Firma vám v rámci predplatného dávala každý mesiac nejaké hry, ale dobrý alebo aspoň zaujímavých titulov medzi nimi nebývalo veľa.

Podobný pokus o zdvihnutie ceny sa plánuje celé mesiace dopredu a firma ho nerobí ľahko ani rýchlo. No reakcia musela byť taká zlá, že Microsoft vyspätkoval, ale už sa vie, že o podobnom kroku uvažuje a v princípe je len otázkou času, kedy sa cenu pokúsi upraviť znova. A to mení celú optiku konzol od firmy. K najlacnejšiemu next gen Xboxu Series S, ktorý sa predáva za 300 dolárov, zrazu trebalo pripočítať 120 dolárov každý rok. Z lacnej konzoly sa stal záväzok.

Najzaujímavejšie je, že Microsoft k zvýšeniu nedotlačila konkurencia, ale pravdepodobne akási predčasná pýcha. Firma nepotrebuje ďalšiu hotovosť a nie je závislá od zvyšovania ceny predplatného. Cenu Live Gold Microsoft zvýšil kvôli tomu, aby zatraktívnil svoju najdrahšiu ponuku predplatného - službu Game Pass Ultimate, ktorá okrem všetkých funkcií Live Gold odomyká aj veľký katalóg hier za pätnásť dolárov mesačne. Princíp je podobný, ako keď pri vstupe do obchodu s elektronikou vystavia televízor za 6000 eur. Zrazu sa tie za tisícku zdajú byť lacné. Ak už platíte 11 dolárov za službu, prečo nezaplatiť 15 a získať objektívne veľkú hodnotu celého katalógu hier.

Microsoft ale zle odhadol to, koľko ľudí je pripravených na zmenu. Live Gold ešte stále nemá v katalógu najočakávanejšie hry, ktoré by ľudí zlomili. Chýba Halo, chýba nová hra od Bethesdy, chýba šírka aj hĺbka ponuky. Ak by počkali rok, odpoveď zákazníkov mohla byť rádovo menej výbušná.

Boli proste príliš rozradostení a priskoro vykričali, že ak neplánujete mať najdrahšiu verziu predplatného - nekupujte is Xbox. Tvrdenie platí, ale Microsoft ho povedal nahlas príliš skoro.

