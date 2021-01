Zoom: Ukázali, ako dlho vydrží imunita po prekonaní covidu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

27. jan 2021 o 9:19 Tomáš Prokopčák, Michaela Nagyová, Renáta Zelná

Nie je to dobrá správa. Zase máme za sebou rekordný rok, pričom sa planéta otepľuje rýchlejšie, ako hovoria naše medzinárodné záväzky. V skratke, to, čo sme mali dosiahnuť do konca storočia, môžeme už v tomto desaťročí. Znamená to, že boj s klimatickou zmenou prehrávame.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, že aj rok 2020 bol rekordne teplým, dozvieme sa, ako sú šimpanzy mamičkinými maznáčikmi i ako dlho vydrží imunita po prekonaní ochorenia covid-19.

Krátke správy z vedy

Sliny by mohli prezradiť, či bude mať človek ťažký priebeh covidu. Slinové testy by podľa novej štúdie mohli fungovať ako účinná pomôcka pri zamedzení ťažkému priebehu ochorenia.

Vedci zrejme odhalili záhadu ľadovcov na Marse. Zdá sa, že planéta za posledných 300 až 800 miliónov rokov prešla asi šiestimi až dvadsiatkou ľadových dôb - čo môže mať dôsledky aj na prípadné hľadanie stôp života na Marse.

Vedci vytvorili matematický model, ktorý dokáže vysvetliť komplikovanú štruktúru termitísk. Pomôže výskumníkom vysvetliť, prečo tieto stavby vyzerajú tak, ako vyzerajú i ako ich termit budujú.

Astronómovia narazili v kozme na zvláštny mladý hviezdny objekt. Rodiace sa slnko PGIR 20dci pomaly naberá na jasnosti, nachádza sa v ramene Perzea viac ako 9-tisíc svetelných rokov od Zeme.

