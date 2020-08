Test: Nový Note20 Ultra je dokonalý pracovný nástroj

Hodnotenie 9 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Páči sa nám: skvelý displej fotoaparát možnosti práce a zábavy pero podpora pre 5G Nepáči sa nám: výdrž batérie vysoká cena Zhrnutie: Vynikajúci pracovný nástroj, ktorý je predĺženou rukou vášho počítača. Je skvelým poznámkovým blokom, upravíte v ňom rôzne dokumenty, PDF súbory a nudu skrátite pozeraním filmu, alebo hraním moderných hier. Škoda slabšej výdrže batérie a vysokej ceny. Cena: 1 299 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Vo svete technológií nie je veľa konceptov, ktorých jedinečnosť si zachováva len jeden výrobca bez akejkoľvek adekvátnej konkurencie. Patrí medzi ne aj séria smartfónov Galaxy Note- ako jediná už deviatym rokom vybavená špeciálnym dotykovým perom.

Nič podobné na trhu nenájdete a tak by sa mohlo zdať, že sa Samsung o svojich zákazníkov zatiaľ báť nemusí. Jeho najväčším nepriateľom je však extrémne vysoká cena, s ktorou sa v kategórii prémiových smartfónov asi budeme musieť zmieriť.

Za nový Note20 Ultra si totiž výrobca pýta 1299 eur, teda sumu, za ktorú si pokojne kúpite slušný 75-palcový televízor, herný notebook, alebo vybavíte spotrebičmi domácnosť. Pokúsili sme sa preto zistiť, či je novinka hodná svojej ceny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na veľkosť si rýchlo zvyknete

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G nie je smartfón pre nenáročného používateľa. Už roky je synonymom pre mobilný pracovný nástroj, ktorý sa zmestí do vrecka. No z pôvodného kompaktného smartfónu s 5,3-palcovým displejom sa stal hybrid medzi smartfónom a tabletom.

Stále sa síce zmestí do bežného vrecka nohavíc, no 6,9-palcová uhlopriečka vyžaduje odlišný prístup k používaniu. Majitelia vyrastajúci na sérii Note v tom majú jasno, no ak ste doteraz držali v ruke len menšie smartfóny, tak sa musíte pripraviť na veľkú zmenu.

Smartfón ako pracovný nástroj jednou rukou neovládnete, hlavne kvôli veľkým rozmerom. Je vysoký, široký, s hmotnosťou 208 gramov a pri držaní v jednej ruke palcom dosiahnete len na maximálne tretinu obrazovky.

Prečítajte si:

Prečítajte si: Test: Samsung Galaxy Note10+ je najlepší smartfón na trhu Čítajte

Život vám trochu uľahčí ovládanie gestami, nahrádzajúce klasickú trojicu dotykových tlačidiel na spodnej časti obrazovky. Navyše rozloženie hmotnosti nedáva veľa šancí pri neopatrnom používaní.

Pozor si dávajte aj počas chôdze, v hromadnej doprave a pri jazde na bicykli by sme Note z vrecka určite nevyťahovali.

Klasické hardvérové tlačidlá sú tri, jedno na blokovanie displeja a dve na úpravu hlasitosti. Špeciálne tlačidlo pre digitálneho asistenta tu nenájdete, nevadí, firemný Bixby nám nikdy nesadol.

To najdôležitejšie, pero, sa však výrazne zlepšilo a máme k nemu len jednu výhradu. Tou je zmena jeho umiestnenia, keď sa z pravej časti presunulo naľavo. Teda zmena, ktorá poteší jedine ľavákov.