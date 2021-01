Klik: Pandémia, zlyhania Facebooku a zlatý vek hier (rok 2020)

Komentovaný prehľad technologických správ.

2. jan 2021

Témy podcastu

Zhodnotenie roka 2020

Pandémia a technológie

To, ako veľmi sme ako spoločnosť nezvládli pomoc školám pri prechode na vzdialené vyučovanie je jedno z najväčších zlyhaní, aké sme na rozhraní technológií a spoločnosti spravili. Iste, nezvládnutá komunikácie a chaotické lockdowny, ktoré prinášajú zbytočné obete na životoch sú bezprostrednou a aj väčšou tragédiou.

Chýbajúca technická pomoc pre učiteľov a žiakov, z ktorých mnohí už desať mesiacov nemajú takmer žiadny prístup k vzdelaniu je problém, ktorý sme mali riešiť už pred pol rokom. Stálo by to peniaze a snahu, ale náklady by boli rádovo menšie ako škody, ktoré rok bez riadneho vzdelania napácha na generácii detí, ktoré už aj tak začínali preteky za úspechom s veľkým hendikepom.

Dať každému dieťaťu do rúk aspoň lacný tablet a internetové pripojenie počas vyučovacích hodín, či nachystať pre učiteľov návody a podporu pri online vyučovaní nemala byť pre krajinu v Európe nedosiahnuteľná méta. Napriek tomu nevydalo. Následky budeme splácať nasledujúce desaťročia.

Záplata funguje, práca ešte nie tak celkom

Ďalšou výzvou bude vymyslieť, ako budú firmy dlhodobo fungovať, ak bude väčšina ich pracovnej sily robiť z domu. Ukázalo sa, že pre časť firiem bolo prekvapivo ľahké presunúť ľudí na takmer výlučne domácu prácu. Takto dokázali fungovať mesiace a v princípe predĺžiť fungovanie.

Technologické firmy dokázali vydávať nové produkty a nadnárodné korporácie sa nezrútili pod nahromadenou vnútornou byrokraciou.

Problém môže nastať v momente, kedy budú firmy potrebovať inovácie. Dokončovať rozbehnuté sa naozaj dá cez videoporady a email. Problém môže nastať keď budú firmy potrebovať inovácie. Nové nápady a inovácie často vznikajú z neformálnych kontaktov či drobnej spolupráce, ktorá oveľa jednoduchšie vzniká vo fyzickom priestore. Zatiaľ nemáme dobré postupy alebo nástroje, ktoré by ju podnecovali aj v prostredí, kedy si každý človek vo vlastnej bubline vykonáva vlastnú prácu.

Sociálne siete a demokracia

Tá debata beží už roky. Uplynulý rok ale pomerne jasne ukázal, že obchodný model sociálnych sietí je takmer určite nekompatibilný so zdravou demokratickou spoločnosťou.

Platformy systematicky odmeňujú ľudí, ktorí ženú úroveň verejnej či politickej debaty za hranu. V prostredí, kedy sú mnohé praktickým monopolom nie je veľká nádej na to, že by náprava prišla zvnútra. Na človeka, ktorý vymyslí ako umravniť sociálne siete bez toho, aby zdevastoval ich prínos pre spoločnosť čaká nobelovka za ekonómiu. Alebo možno aj za mier.

