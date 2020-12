Dnes zrejme poletí loď Starship. Môže aj vybuchnúť, povedal Musk

Živý prenos zatiaľ nezačal.

8. dec 2020 o 14:27 (aktualizované 8. dec 2020 o 17:22) Renáta Zelná

Text priebežne aktualizujeme. Nejde vám spustiť video? Nájdete ho tu.

Starship od SpaceX sa čoraz viac ponáša na vesmírnu loď. A jej testovacie lety sú stále viac ambiciózne.

Najnovšie má jeden z prototypov vyletieť 12,5 kilometra nad povrch Zeme. V podobnej výške lietajú aj komerčné lietadlá. Doteraz prototypy "poskočili" najviac 150 metrov nad zem.

Testovací let oceľového prototypu SN8 je naplánovaný na dnes. Pôvodne sa mal udiať o 17:00h, no pre dodatočné prípravy ho presunuli na neskorší čas.

"Tímy pracujú na ďalších prípravách testu. Čas štartu oznámime," napísal SpaceX.

Štartovacie okno má SpaceX v utorok povolené do polnoci.

SpaceX bude vysielať štart na svojom youtubovom kanáli. Nájdete ho na tomto odkaze. Živý prenos z testovacej plošiny v Cameron County v Texase má začať pár minút pred samotným štartom. Kanál NASASpaceFlight už má spustený prenos z miesta štartu.

Je možné, že štart sa nakoniec presunie na iný deň. SpaceX má okrem utorka zarezervované na štart aj ďalšie dni - stredu a štvrtok. Štartovacie okno má povolené od tretej poobede do polnoci nášho času pre oba dni.

Let SN8 má otestovať funkčnosť troch motorov Raptor či aerodynamické vlastnosti vesmírnej lode. Päťdesiat metrov vysoký SN8 sa tiež pokúsi o pristátie. Doteraz sa podarilo úspešne pristáť dvom prototypom Starship - oba však boli menšie ako nový prototyp.

Existuje zhruba 33 percentná šanca, že sa podarí splniť všetky ciele misie SN8.

Je možné, že diváci počas testu uvidia aj neplánovaný výbuch. Elon Musk, zakladateľ SpaceX, túto možnosť pripustil ešte na konci októbra v komunikácii na twittri. Nebolo by to prvýkrát, čo prototyp Starship pri teste explodoval.

"Našťastie, prototyp SN9 je už takmer hotový," dodal hneď Musk.

Loď Starship by vo svojej finálnej podobe mala lietať aj s ľuďmi na obežnú dráhu Zeme, ale bude slúžiť aj na dlhodobé lety do vzdialeného vesmíru - k Marsu či iným planétam. Na palubu by sa malo zmestiť až sto pasažierov.

Jeden let Starshipu by mal podľa Muskovho odhadu vyjsť na 2 milióny dolárov, čo by bolo výrazne lacnejšie oproti súčasným systémom. Na porovnanie, štart novej rakety Falcon 9 stojí 62 miliónov dolárov, pri použitej sa cena zníži približne na 50 miliónov dolárov.