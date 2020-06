SpaceX pri teste zlyhal už štvrtý prototyp vesmírnej lode Starship

Prototyp zvládol najviac testov.

1. jún 2020 o 13:31 Matúš Beňo

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/7RPyDPpmDAk

Spoločnosti SpaceX vybuchol prototyp vesmírnej lode Starship. Tá by mala má v budúcnosti vynášať ľudí aj náklad do vesmíru.

K výbuchu došlo uplynulý piatok v testovacom zariadení pri Boca Chica v Texase po krátkom teste raketového motora Raptor. Príčina zatiaľ nie je známa.

Test lode Starship nijako nesúvisel s misiou Demo-2, v rámci ktorej sa dostali do vesmíru prví ľudia na vesmírnej lodi Crew Dragon od SpaceX.

Najviac testov

Zlyhanie zachytávajú zábery webu NASASpaceFlight, ktorý celý test vysielal naživo na YouTube. Ukazujú, ako prototyp s označením SN4 z ničoho nič vybuchol a zachvátili ho plamene. Nezdá sa, že by sa z lode dalo niečo zachrániť.

Je možné, že explózia poškodila aj okolité testovacie zariadenie. Spoločnosť Elona Muska neúspešný test nekomentovala.

Prototyp doteraz zvládol až päť statických štartov motora, čo je najviac z doterajších testovacích modelov lode.

Keby k výbuchu nedošlo, spoločnosť by sa pokúsila aj o krátky testovací let, na ktorý dostala aj licenciu. Starship sa pri ňom mala dostať do výšky 150 metrov.

Prototyp SN4 je už štvrtým v poradí, ktorý vybuchol pri rôznych testoch.

Začiatkom apríla SN3 nezvládol kryogenickú skúšku, pri ktorej mal odolať vysokému tlaku chladných pohonných látok. Dôvodom nehody boli netesniace ventily.

Prototyp SN1 zas koncom februára vybuchol pri tlakovom testovaní. Pri rovnakom teste v novembri minulého roka zlyhal aj vôbec prvý prototyp lode Starship s označením Mk1.

Ďalší prototyp v príprave

SpaceX už v čase testovania budovala druhú rampu a aj ďalší prototyp SN5, pri ktorom majú zúžitkovať doterajšie zistenia. Ten by na rozdiel od predošlých taktiež mohol mať až tri motory Raptor a mohol by sa pokúsiť o let do výšky dvadsať kilometrov.

SpaceX Starship Výška 120 metrov (loď aj raketa Super Heavy).

Priemer 9 metrov.

Hmotnosť 5000 ton.

Prototyp slúži na otestovanie dizajnu budúcej vesmírnej lode Starship, ktorá by mala vynášať posádku a sto ton nákladu na Mesiac a neskôr aj na Mars a do ďalších častí Slnečnej sústavy.

SpaceX navyše plánuje, že loď sa bude dať opakovane použiť, pretože by sa mala vrátiť na Zem a kolmo pristáť.

Do vesmíru ju má vynášať pripravovaná nosná raketa Super Heavy.