Klik: Twitter si zaslúži zhorieť v dizajnovom pekle

21. nov 2020 o 2:55 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Čipy v nových Macoch sú veľká vec

Nová sociálna sieť Yubo

Všeobecné frflanie

Prečo sú nové čipy Applu dôležité

Recenzie na nové Macy hovoria, že čipy od Applu sú malá revolúcia

V čom sa sa recenzenti zhodujú a čo chvália:

výkon procesora, výdrž batérie, tichý MacBook Air a tak trochu hanba pre Intel

softvér aj emulácia fungujú bezproblémovo a v niektorých prípadoch dokonca výkonnejšie ako na pôvodnom Inteli

Chcete si kúpiť Mac? MacBook Air je teraz najlepšia voľba pre väčšinu ľudí - produktivita, light-weight hranie a Photoshop

editovanie audia a videa je úplne fajn

Čo nie je dobré:

webkamera

touchbar na MacBooku Pro

nedoriešené a iOS aplikácie

Prečo je to dôležité:

Apple ukázalo, ako veľmi ostal Intel pozadu pri vývoji procesorov pre prenosné zariadenia. Pomer výkonu a spotreby, ktorý sa roky poriadne nepohol bude teraz na klasických laptopoch s Windows a Intel čipmi vyzerať naozaj biedne.

Výrobcovia laptopov ako Dell či Lenovo budú musieť rýchlo hľadať riešenie, lebo sa nezdá, že by Intel vedel pokúnuť konkurencie čipy v najbližšom roku či dvoch.

Apple v segmente laptopov nie je dosť veľký na to, aby určoval smer trhu, no takto silný rozidel vo výkone bude chcieť konkurencia nejako znížiť.

(The Verge, Daring Fireball)

Nová sociálna sieť Yubo

Nie je nová, ale asi ste o nej nepočuli. Francúzska sociálna sieť Yubo získala ďalšie peniaze od súkromných investorov. V súčasnosti má 40 miliónov používateľov a chváli sa prudkým nárastom času, ktorý na nej používatelia strávia.

Yubo je zaujímavé najmä tým, čo nerobí. Obsah na sociálnej sieti nemôžete odoberať a nemôžete sa stať fanúšikom konkrétneho človeka. V praxi to znamená, že na Yubo neexistujú influenceri, virálne príspevky ani predaj reklamy. Môžete si len niekoho pridať medzi priateľov, a potom sa s ním rozprávať.

Celá sociálna sieť je postavená ako séria chatovacích miestností, v ktorých sa používatelia môžu rozprávať, prípadne sa hrať hry alebo zdieľať video. Väčšina miestností má menej ako desať používateľov, čo je podľa tvorcov žiadané číslo. Výsledkom má byť sieť, na ktorej si nevytvárate fanúšikov, ale intímnejšie kontakty združené okolo spoločného záujmu.

Peniaze chce Yubo zarobiť tým, že bude používateľom predávať ďalšie funkcie v aplikácii. Do reklamy sa vôbec nepúšťa, lebo by to znamenalo, že buduje konkurenciu Facebooku.

(TechCrunch, Sifted)

Twitter :/

Aj na Twitter dorazila pliaga v podobe formátu "Stories". To sú také tie guličky na vrchole aplikácie, kde ľudia pridávajú graficky ohyzdné príspevky.

Pomysleli by ste si, že jediná dobrá vec na tomto formáte, ktorý už zopakovali v každej mysliteľnej podobe asi všetky sociálne aplikácie na svete je, že obsah týchto príspevkov sa za 24 hodín sám zmaže.

Akurát že to nie je pravda. To, že príspevky nemajú žiadnu životnosť spôsobuje len dve veci. Ľudia sa v tom priestore opúšťajú, prispievajú tam mizerný obsah s ešte horším spracovaním a zápornou pridanou hodnotou pre 99% svojich odberateľov. Zároveň to ale vytvára falošný pocit, že ak si ten obsah nepozriete, niečo vám ujde.

Základom dizajnu je umelo vytváraný strach z toho, že premeškáte zaujímavý obsah. To sa samozrejme nikdy nestane, lebo ak by niekto mal čo zaujímavé povedať, napísal by to na miesto, ktoré jeho príspevok samo nezničí.

Ten dizajn neexistuje preto, aby vo vás uvolnil kreatívny blok, ale preto, aby vás sociálna aplikácia motivovala si ju otvoriť aspoň raz za deň.

Guličky na vrchu aplikácie sú elegantný kus používateľského rozhrania so škaredým výsledkom, ešte škaredším obsahom a vyslovene odpornou motiváciou. Vo forme, ktorú používa Twitter by mal zdochnúť.

Správičky

Dorsey a Zuckerberg boli opäť pre senátnym výborom . Šéfovia Twitteru (Jack Dorsey) a Facebooku (Mark Zuckerberg) vypovedali pred súdnym výborom amerického Senátu ohľadom blokovania článkov New York Post o synovi budúceho prezidenta, vtedy kandidáta Joe Bidena, no novinári z iných médií spochybnili tieto obvinenia. Kauza je dnes už stará viac ako mesiac, Twitter nedovolil zverejnenie článku a rovno zablokoval účet NY Post, Facebook len znížil dosah príspevku, avšak aj tak získal tísce zdieľaní. Šéfovia vypovedali viac ako štyri hodiny a opäť sme sa veľa nedozvedeli. Asi najzaujímavejšia otázka padla ohľadom návykovosti sociálnych sietí. Zuckerberg povedal, že neexistujú jasné dôkazy, naopak Dorsey bol skeptickejší. (NY Times)

Vyšlo nové vydanie herného newslettra Herný update. Hlavné správy: Hack v Capcome, Lego buduje vlastnú kóderskú hru, štúdia o vplyve hrania a spokojnosť so životom. (Herný update)

Amazon spustil službu Amazon Pharmacy. V USA umožňuje zákazníkom si online objednať lieky na predpis na doručenie domov, vrátane doručenia zadarmo členom Prime. (CNBC)

100 najväčších inovácii roka 2020 . Magazín TIME pripravil rebríček, prehľad najväčších inovácii uplynulého roka. (TIME)

Nvidia spustila hernú streamovaciu službu aj na iOS . GeForce Now funguje na iPhonoch ako mobilná webová aplikácia, nie natívna aplikácia v App Store. Používateľ pristupuje cez Safari a vytvorí si skratku na ploche, ktorá aplikáciu otvára. Asi najviac ohlasov vyvolala Nvidia oznamom, že cez GeForce Now sa o pár týždňov vráti aj Fortnite na iOS. (The Verge)

Rovnaký vstup na iOS (cez web aplikáciu) plánuje aj Google so svojou službou Stadia. (9to5Google)

123456 bolo aj tento rok najpoužívanejšie heslo. Manažér hesiel NordPass zverejnil rebríček 200 hesiel. "password" skončilo na štvrtom mieste. (NordPass)

