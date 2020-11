Na Slovensku začali predávať PlayStation 5. Aké hry by ste si mali zahrať?

Od hier pre deti až po krvavé súboje.

19. nov 2020 o 14:09 Matúš Paculík

Na Slovensku sa PlayStation 5 predáva od štvrtku 19. novembra vo veľmi obmedzenom množstve.

Ak ste neboli medzi prvými pri objednávkach novej generácie hernej konzoly, tak na svoj kus budete musieť pravdepodobne počkať až do začiatku budúceho roku.

Pre tých šťastných sme pripravili výber niekoľkých hier, ktoré by podľa nášho názoru mali určite vyskúšať. Každá z nich prináša pri hraní na novej konzole krajšiu grafiku, lepšiu plynulosť, prípadne využíva špeciálne funkcie gamepadu.

Astro's Playroom

(zdroj: SCEE)

Malé vtipné postavičky s nezrozumiteľným zvukovým prejavom, zábavná grafika a pre nováčika vo svete PlayStation aj úplne neznáme meno. Je ľahké prehliadnuť túto drobnú technologickú ukážku nainštalovanú na disku hernej konzoly PlayStation 5 priamo od výroby, hlavne, ak si so sebou domov donesiete aj úplne nové hry.

Vtipnou a inteligentnou formou vás zoznámi so všetkými novinkami prepracovaného gamepadu DualSense, ktorý dokáže oveľa viac, ako len reagovať na stláčanie tlačidiel, či jednoducho vibrovať.

Keď sa vám po prvýkrát rozvibruje v ruke, budete prekvapení jeho intenzitou a celkovo novým pocitom. Neskôr si začnete všímať rôzne drobnosti, keď ovládač reaguje skutočne jemnými vibráciami napríklad na chôdzu po piesku.

Inak budete v rukách cítiť vibrácie pri chôdzi po pieskových zrniečkach, inak na normálnej podlahe, tráve, pri korčuľovaní či pri prechode kríkmi.

Zadné tlačidlá L2 a R2 po novom registrujú postupné stláčanie a dokonca dokážu vytvoriť pocitovú odozvu. Takže keď sa vám do rúk dostane zbraň strieľajúca guličky, rozvibruje sa tlačidlo, ktorým budete strieľať. Nový pocit zažijete aj pri streľbe z luku, keď tlačidlá s vami doslova zápasia.

Hra využíva overený koncept akčnej platformovej hry, v ktorej hráč ovládne milú a sympatickú hernú postavu malého robota. Na neho čaká niekoľko rozdielnych svetov, reprezentujúcich konkrétnu časť hernej konzoly.

Pozriete sa do zamrznutého sveta chladenia, budete utekať opreteky v rýchlom SSD disku, loziť po zelenom svete grafického čipu či operačnej pamäte. Každý z týchto svetov je navyše rozdelený na štyri časti, ktoré sa líšia svojim prostredím či potrebnými aktivitami.

Princíp platformovej hry je tu dodržaný ukážkovo. So svojou postavičkou sa pohybujete 3D prostredím, skáčete, bojujete, hľadáte cestu ďalej, lozíte, občas lietate a zase skáčete a beháte.

Tam, kde bežné technologické demo končí, budete pokračovať do druhej časti prvého sveta. Tu sa určite neoplatí súťažiť o najlepší čas, keďže sú po celej úrovni poschovávané zaujímavé bonusy v podobe zberateľských predmetov.

+ zábava, skryté bonusy, je zadarmo

- dĺžka hry

Hodnotenie: 9,0

Sackboy: A Big Adventure

(zdroj: SCEE)

Rovnako ako Astro's Playroom, aj Sackboy svojim vizuálnym štýlom zaujme hlavne mladšie herné publikum. Malá látková bábika z úspešnej hernej série LittleBigPlanet na prvý pohľad klame, nie je totiž vyslovene jednoduchou a nudnou hrou, ktorú by ste kompletne zvládli za jedno odpoludnie.

Pritom úvodné úrovne v prvom svete ostrieľaného hráča môžu svojou jednoduchosťou odradiť. Fungujú síce ako zoznámenie sa s ovládaním a herným mechanizmom, no na náš vkus sú zbytočne nudné.

Hra sa naplno rozbehne približne v polovici prvého sveta, aby sa pred koncom toho druhého stala výrazne náročnejšou a približne od polovice hry sa už budete musieť skutočne sústrediť pri preklínaní tvorcov hry.

Preto ak plánujete hru ukázať malým školákom, ani od nich neodchádzajte. Čoskoro totiž budú potrebovať vašu pomoc v náročnejších častiach a hlavne pri súboji so silnými protivníkmi na konci každého sveta.

Hra je založená na jednoduchých súbojoch a hlavne skákaní s presným načasovaním. Z jednoduchých a veľkých plošiniek sa rýchlo stanú menšie, začnú sa pohybovať, strácať po nohami a v treťom svete zrazu nebudete stíhať sledovať všetky nástrahy.

Navyše v každej jednej úrovni musíte zbierať modré guličky, bez ktorých sa do ďalších svetov nedostanete. Nenájdete ich ale jednoducho, sú umne poschovávané a k ich získaniu budete potrebovať skutočne dobré reflexy.

Grafická stránka hry prekvapí detailmi, farebnosťou a dokonale plynulým zobrazením aj v 4K rozlíšení. Každý jeden svet doslova žije svojou témou, ktorej je prispôsobená hudba, vizuál a aj množstvo jednotlivých prvkov.

Roztomilý svet vás nebude nudiť, nepriatelia sú rôznorodí, niektorí skutočne nebezpeční a finálni šéfovia každého sveta preveria vašu odhodlanosť dokončiť hru do úplného konca. Táto hra je skutočne pre každého.

+ roztomilá grafika, zábava, množstvo bonusov

- kolísavá náročnosť, občas frustrujúce finálne súboje

Hodnotenie: 9,0

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

(zdroj: SCEE)

Overená komixová značka, ktorá konečne našla správneho filmového predstaviteľa a očividne aj dokonalú animovanú verziu. Ťažko by ste síce čakali niečo originálne či už vizuál, hlavného hrdinu, alebo aj samotný herný koncept.

Miles Morales je v tomto ponímaní povinná jazda, ktorá však rozhodne nenudí. Príbeh sa točí okolo hrdinu, presnejšie Spider-Mana, ktorým ale nie je Peter Parker. Obidve postavy sa síce stretnú na začiatku hry, no potom je vo vašich rukách Miles so svojím vlastným životným príbehom a cestou na výslnie super hrdinov.

Na začiatku sa budete klasicky zoznamovať so svojim hrdinom, teda „lietať“ po meste, šplhať sa po budovách, využívať svoje špeciálne schopnosti nielen v súbojoch a hrať sa so svojim technickým vybavením.

Samotné súboje neprinášajú nový koncept, sú overeným systémom, aký poznáme už od prvého Batmana. Preto ak vás bavil predchádzajúci Spider-Man, budete aj pri novinke určite spokojní.

To platí aj o príbehovej časti hry. Tá sa nevymyká zo zabehnutého štandardu a určite by jej prospeli väčšie príbehové zvraty. Spider-Man však vždy bol predvídateľný, no nikdy nie tak jednoduchý, aby urazil.

Hra je aj dokonalou ukážkou grafických možností novej hernej konzoly. Nielen že vyzerá úplne úchvatne, ešte sa to všetko aj plynule hýbe a počas načítania hry sa ledva stihnete napiť vody z pohára.

Keď sme si hru pustili po prvý krát, tak sme neboli pripravení na tak rýchle načítanie. Skutočne len pár sekúnd trvalo, kým sme sa ocitli priamo v hre plnej detailných objektov, postáv a oku lahodiaceho ray-tracingu.

Nový Spoder-Man pre PlayStation 5 je skvelou ukážkou jeho technologických možností, vďaka čomu budete mať skutočne pocit, že sa hráte na konzole novej generácie.

+ zábavné misie, dokonalá grafika, bleskové načítanie úrovní

- málo inovácií, dĺžka, cena

Hodnotenie: 8,0

DiRT 5

(zdroj: Codemasters)

Séria automobilových hier je tu s nami už trinásť rokov (ak si odmyslíme prvé diely pod značkou Colin McRae), konkrétne vo svojej ôsmej verzii prichádza aj na konzole novej generácie. Hneď na začiatku však upozorňujeme, že toto nie je klasická rely pretekárska hra, pri ktorej by sme sa rozplývali nad realistickým fyzikálnym modelom.

Nový DiRT je hlavne o zábave, ktorej je podriadené všetko, od režimu kariéry, cez dostupné trate, automobily až po jazdný model. Ak sa s touto skutočnosťou zmierite, čakajú na vás dlhé hodiny skvelej zábavy pred obrazovkou televízora.

Dokonca nevadí, ak ste si zakúpili klasickú verziu hry pre PlayStation 4. Môžete si (teda skôr musíte) stiahnuť zadarmo dostupné rozšírenie pre novú generáciu. Vyše 47 gigabajtov dát prinesie ešte krajšiu grafiku a hlavne špeciálny 120 fps režim, ktorý je dokonale plynulý.

Ten si dokonca môžete aktivovať aj na starších 100 Hz 4K televízoroch s konektorom HDMI vo verzii 2.0, keďže funguje pri Full HD rozlíšení. Rozdiely v kvalite grafiky tu sú, no počas rýchlej jazdy nebudete mať čas si ich vôbec všimnúť.

Rovnako si nemusíte a asi ani nebudete všímať zbytočný príbeh točiaci sa okolo kampane. Snaha sa síce cení, ale v prípade tejto hry je úplne zbytočná. Drobné odbočenie z adrenalínovej jazdy všakzvládne každý.

Dôležité sú samotné preteky, ktorých je skutočne veľa a vystačia vám na niekoľko týždňov pohodlného hrania. Čaká vás niekoľko desiatok súbojov a k tomu pár špeciálnych udalostí. Pre úspešný postup v hre musíte byť aspoň trochu úspešní, úplná dokonalosť sa nevyžaduje.

Jedna trať strieda druhú, čakajú na vás rôzne disciplíny, rôznorodé (a občas poriadne divoké) autá, odlišné krajiny a poveternostné podmienky s dynamickými zmenami. Od reality to má celé občas poriadne ďaleko, ale ako sme písali na začiatku, táto hra je hlavne o zábave a ide jej to veľmi dobre.

Milovníci presnej simulácie si budú musieť počkať na nejakú inú hru. Dobrou správou je, že za hru nemusíte platiť premrštenú cenu. Namiesto 80 eur ako pri Demon’s Souls si vývojári za DiRT pýtajú rozumných 55 eur.

+ skvelá zábava, 120 fps režim, krásna grafika

- nehľadajte tu realizmus

Hodnotenie: 8,0

Demon’s Souls

(zdroj: Bluepoint Games)

Demon’s Souls nie je nová hra, po prvý krát vyšla už v roku 2009 na PlayStation 3 a zaslúžene sa dočkala chvály. Dnes je už legendou, známou vďaka vysokej náročnosti pri súbojoch a z jej jednoduchej obrazovky pri úmrtí sa stal známy mém.

Verzia tejto známej hry pre PlayStation 5 ale nie je len obyčajným vylepšením klasiky. Je skvelou ukážkou, ako treba pristupovať k starým hrám tak, aby nepôsobili umelo a dokázali osloviť aj skúseného hráča.

Prvou novinkou ktorú si všimnete, je rýchle načítanie hry trvajúce len pár sekúnd. Dlhé čakanie je zjavne nenávratne preč a rýchly vstup do hry sa stáva štandardom. Preč je aj starý vizuál, nový hardvér má dostatok výkonu na to, aby vás počas prvých minút opantala krásna grafika.

A keď sa do sýtosti nabažíte nových grafických efektov, môžete si ich mierne znížiť za účelom zvýšenia plynulosti. Na pomery konzol plynulých 60 snímok za sekundu je pri súbojoch a pohybe výrazným spríjemnením hrateľnosti.

Ak ste o tejto hre nikdy nepočuli, nevadí. Je rovnako zábavná pre starších veteránov pamätajúcich si pôvodnú verziu ako aj pre tých, ktorí ju po prvý krát vyskúšajú práve s PlayStation 5.

Použitý herný koncept aj po dlhých rokoch nestratil nič na svojej príťažlivosti, navyše prepracovanie sa ho vôbec nedotklo. Hra sa však zmenila k lepšiemu svojim výzorom, je hodná novej generácie hardvéru a prvé minúty boli skutočným zážitkom.

Prostredie je bohaté na detaily, vytvára dokonalú atmosféru a keď sa k tomu pridajú RPG prvky so skvelými súbojmi, budete mať postarané o zábavu na dlhé hodiny. Na úplnom začiatku je dokonca aj pomerne ľahká a hráča si rýchlo získa, aby ho následne začala týrať častou smrťou.

Čo sa nám nepáči, je cena hry. Áno, hra je graficky dokonalá, zábavná, je jednoducho skvelo odvedenou prácou. No pýtať si za ňu skoro 80 eur je prehnané, určite sa oplatí počkať si na prípadnú zľavu.

+ krásna grafika, súboje

- vysoká cena

Hodnotenie: 9,0

Devil May Cry 5: Special Edition

(zdroj: Capcom)

Démoni, príšery, démoni a ešte raz dokonale hnusné príšery. Slávna séria akčných hier Devil May Cry dostala najnovší diel len minulý rok, pričom ho stihla graficky výrazne vylepšiť do príchodu novej generácie herných konzol.

Special Edition je úplná verzia tejto hry so všetkými dostupnými doplnkami a technickými vymoženosťami nového hardvéru vrátane ray-tracingu. Zabudnite preto na zdĺhavé načítavanie, všetko je pripravené behom pár sekúnd a vyzerá to úžasne.

Devil May Cry 5 na PlayStation 5 síce má 120 fps režim, no je implementovaný dosť nešťastne. Ak hra zistí, že použitý televízor podporuje 120 Hz obnovovaciu frekvenciu, tak ju berie ako hlavnú a prispôsobí jej nastavenie rozlíšenia.

V praxi to znamená, že pri bežnom 4K televízore so 100 Hz panelom a HDMI 2.0 konektorom hra beží vždy len vo Full HD rozlíšení. Dúfame, že niektorá z budúcich aktualizácií tento problém napraví.

Ak ste ešte nikdy nehrali hru zo série Devil May Cry, tak sa pripravte na poriadnu dávku bojovej akcie s množstvom rôznorodých príšer. Tak, ako nereálne vyzerajú vaši nepriatelia, sú nereálne aj vaše zbrane.

V tomto type hier sa fantázii medze nekladú, robotická ruka jedného z hlavných hrdinov by vás preto nemala zaskočiť. Každá minúta v hre je zaujímavá, zábavná a pre úplného nováčika prináša jedno väčšie prekvapenie za druhým.

Popri tom všetkom odsekávaní končatín a zabíjaní bizarných stvorení sa odvíja miestami komplikovaný príbeh, ktorý sa určite oplatí sledovať. Aj verní fanúšikovia by si však mali nájsť čas na úvodnú rekapituláciu doterajšieho vývoja.

A pozor by ste mali dávať aj pri učení sa nových schopností a kombinácií pri boji. Celý systém súbojov je prepracovaný a akonáhle sa naučíte využívať všetky svoje vymoženosti, uvidíte na obrazovke dokonale zladenú smrtonosnú choreografiu.

+ skvelá grafika, dokonalé súboje, príbeh

- problém so 120 Hz TV

Hodnotenie: 9,0