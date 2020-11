Klik: Google si začína pýtať vaše peniaze, najprv pri fotkách

Komentovaný prehľad technologických správ.

14. nov 2020 o 0:40 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/7wqzRUR9KuC1PjUAKwhKfk

Témy podcastu:

Google ruší bezplatné úložisko fotiek

Apple ukázal počítače Mac s vlastným čipom

Spotify minulo štvrť miliardy na podcastový biznis (znova)

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Google si pýta peniaze

Ak používate službu Google Fotky, ktorá slúži na ľahké zálohovanie a zdieľanie fotiek z mobilov, je to pravdepodobne aj preto, že je bezplatná. Google približne päť rokov umožňuje uskladniť v službe ľubovoľné množstvo fotiek zadarmo každému používateľovi.

Dobré mobilné aplikácie fotky ľahko zálohujú a vďaka prehľadnému rozhraniu na webe je fotky ľahké poslať rodine či známym. Fotky sú jedna z najobľúbenejších aplikácií Google.

Firma teraz oznámila, že ich spoplatní. Od júna budúceho roka začne novo nahrané fotky započítavať do limitu 15 gigabytov online úložiska, ktoré má bezplatne dostupný každý účet. Len málo bežných používateľov na limit narazí krátko po spustení služby. Za dva či tri roky používania sa úložisko, kam sa ukladajú aj dáta v mailovej služby gmail či online súbor Google Docs, zaplní.

Google ponúka pomerne lacné zvýšenie kapacity cez službu s názvom Google One. Za dva dolár mesačne je možné kapacitu online úložiska zvýšiť na 100 gigabajtov, čo by malo pre väčšinu ľudí stačiť na roky dopredu.

Ak potrebujete ešte viac miesta, môžete si priplatiť až po úroveň desať eur mesačne za dva terabyty priestoru.

Na spoplatnení služby sú najzaujímavejšie dva momenty. Bude to prvý raz, čo Google veľmi aktívne tlačí svojich zákazníkov do toho, aby firme platili peniaze.

Google už dnes ponúka predplatné ako YouTube premium, či prémiovú verziu kancelérskeho balíka Google Workspace.

No spoplatnené Fotky budú prvý moment, v ktorom Google začne používateľov aktívne tlačiť do predplatného. Bude zaujímavé sledovať, čo sa bude diať s Google One.

Ak by sme si mali tipnúť, firma sa práve pod touto značkou pokúsi vybudovať naozajstný predplatiteľský produkt a časom do Google One bude pribaľovať ďalšie a ďalšie produkty.

Druhý rozmer je posunutie debaty o trhovej sile Googlu. Najviac cynická intepretácia spoplatnenia služby je taká, že išlo o úplne klasický protitrhový krok.

Veľká, bohatá firma zníži na niekoľko rokov ceny služby hlboko pod reálne náklady (v našom prípade na nulu), čo vytlačí z trhu malých konkurentov.

Keď naberie zákazníkov, ceny začne dvíhať, lebo zákazníci už majú s firmou vzťah, prechod ku konkurencii je bolestivý. To všetko za predpokladu, že nejaká konkurencia roky umelo znížených cien prežila.

Samozrejme, je ťažké povedať, či sa niečo podobné naozaj stalo, lebo rovnako dobré vysvetlenie je, že v Google len niekto hrubo podcenil, ako veľmi budú ľudia využívať bezplatné neobmedzené úložisko. Náklady sa vymkli spod kontroly a teraz vidíme úprimnú snahu dostať službu do čiernych čísel. (BBC)

Článok pokračuje pod video reklamou

Apple čipy

Apple mal tento rok ďalší špeciálny event, na ktorom predstavil roky očakávaný procesor na Arm architektúre pre počítače Mac. Doteraz používala spoločnosť v Armové čipy v iPhonoch a iPadoch a v mobilných zariadeniach ich využíva aj zvyšok trhu.

Už pri porovnaní výkonnosti A14 procesora z nových iPhonov s tým najlepším, čo ponúka Intel a AMD, vychádza čip od Apple ako veľmi výkonný.

Nový procesor M1 by mal byť podľa prísľubov od Apple ako 2-krát výkonnejší a 4-krát efektívnejší (spotrebuje menej energie pri rovnakom výkone) než najnovšie procesory na PC. Toto tvrdenie bude ešte podliehať testom recenzentov a odborníkov, ale ak by sa to ukázalo ako pravdivé, tak ide v istom zmysle o revolúciu.

V prvej vlne transformácie na vlastné čipy v počítačoch predstavila spoločnosť nový MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini.

Vypočujte si aj Klik špeciál, v ktorom sme sa venovali len novinkám od Apple.

(FWIW by David Tvrdon, SME Tech)

Spotify obchod

Spotify oznámilo, že sa chystá kúpiť podcastovú firmu Megaphone za približne štvrť miliardy dolárov. Megaphone dnes hostuje jedny z najpopulárnejších podcastov na svete. Zároveň do nich predáva reklamu.

Ak počúvate anglické podcasty, pravdepodobne aspoň niektoré z nich do vašej aplikácie doručujú servery firmy Megaphone, a takmer určite ste počuli v podcaste reklamu, ktorej umiestnenie jej predajcovia (alebo automatické systémy) sprostredkovali.

Kúpou sa Spotify dostane k dvom veciam, ktoré veľmi potrebuje. Získa na jednej strane analytické dáta o tom, ako počúvajú podcasty ľudia mimo ekosystému Spotify.

Zároveň si kupuje firmu schopnú na jednej strane získavať reklamu do podcastov, a na druhej strane poskytovať vlastné reklamy mimo Spotify.

(TechCrunch)

Správičky

Disney ohlásilo kvartálne výsledky. Asi najdôležitejšou (aj najlepšou správou) bolo dosiahnutie 73,7 miliónov predplatiteľov streamovacej služby Disney+ (pre porovnanie, Netflix má 193 miliónov), ktorá bola spustená presne pred rokom. Pri tržbách 14,7 miliárd dolárov malo Disney stratu 629 miliónov. (CNBC)

TikTok v Spojených štátoch nezakázali. Napriek ultimátu od Trumpovej administratívy a konečnom termíne 12. novembra, dokedy mala aplikácia prejsť z čínskych rúk do amerických, sa 13. novembra nič nestalo. (Wall Street Journal)

YouTube Rewind 2020 nebude. Spoločnosť oznámila, že prvýkrát od roka 2010, odkedy pravidelne publikovala sériu Rewind, v ktorej zopakovala najúspešnejšie videá a trendy uplynulého roka, nepripravila Rewind pre tento rok. (The Verge)

Nintendo Switch je stále najpredávanejšou hernou konzolou . Posledné dva roky sa predáva Switch viac než PlayStation 4 alebo Xbox One. To sa môže zmeniť príchodom nových konzol. Nintendo doteraz predalo viac ako 63 miliónov konzol Switch. (CNN)

Vyšlo nové vydanie herného newslettra Herný update. Hlavné správy: Príbeh série Mass Effect; Ako sa cez vytvorenie hry vyrovnať so životnou traumou; Prečo ďalší Fallout nebude na PlayStation 5. (Herný update)

https://hernyupdate.substack.com/embed

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.