Umelá inteligencia odhalí Covid bez príznakov

Model vyvinuli na MIT.

3. nov 2020 o 10:35 Renáta Zelná

Výskumníci sú blízko vývoju aplikácie, ktorá by odhaľovala prípady Covidu-19 bez príznakov.

Ľudia, ktorí sú nakazení, no nekašľú, necítia bolesti tela, nemajú zvýšenú teplotu ani problémy s dýchaním, môžu tvoriť až štyridsať percent všetkých prípadov.

Výskumníci z Massachusettskej technickej univerzity (MIT) zistili, že aj u ľudí bez príznakov sa nákaza koronavírusom predsa len nejako prejavuje.

Aplikácia tieto nepatrné zmeny odhalí vďaka zabudovanej umelej inteligencii. Na rozpoznanie asymptomatickej nákazy stačí, aby si človek odkašľal do mikrofónu na svojom telefóne.

O úspechu informuje štúdia zverejnená v časopise IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Odkašlite si

U ľudí, ktorí necítia príznaky Covidu-19, je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa pôjdu dať otestovať. O svojej nákaze nevedia a ohrozujú tak svoje okolie.