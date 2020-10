Klik: Apple pravdepodobne pracuje na vlastnom vyhľadávači

Komentovaný prehľad technologických správ.

31. okt 2020 o 0:45 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Šéfovia technologických firiem opäť vypovedali pred kongresom

Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter) a Sundar Pichai (Google) vypovedali pred americkým kongresom ohľadom zákona Section 230 CDA, ktorý oslobodzuje online platformy od zodpovednosti za používateľmi generovaný obsah.

Vypočúvanie trvalo takmer štyri hodiny a nezaobišlo sa bez klasických problémov. Mark Zuckerberg sa napríklad náhle odpojil, a senátorom občas vypadol zvuk aj obraz, pretože viacerí sa pripájali na diaľku.

Avšak to by boli tie menšie problémy vypočúvania. Väčšina politikov využila príležitosť vynadať šéfom technologických firiem a namiesto riešenia zodpovednosti platforiem a reformácie zákona preberali čiastkové problémy, najmä to, prečo Twitter označuje prezidentove Tweety ako nepravdivé.

Výmena medzi šéfmi Facebooku, Twitteru a Googlu a senátormi ukázala veľký názorový rozdiel medzi Republikánmi a Demokratmi. Oba tábory chcú zmenu Section 230 CDA, avšak každý po svojom.

Republikáni chcú úplnú slobodu prejavu, aby si mohol každý písať na platformy čo chce, a Demokrati by radi videli viac moderovania zakotveného v zákone a reguláciu prejavu.

Počas výpovede odpovedali všetci traja šéfovia, že ich algoritmy sú neutrálne a oni nerozhodujú o tom, aký obsah uvidia používatelia. To však nie je úplne pravda. Niekto musel algoritmu povedať, čo sú dôležité parametre a ako sa má správať, a ten sa podľa toho rozhoduje.

Viacerí demokratickí senátori podotkli, že v diskusii bude rozumnejšie pokračovať po prezidentských voľbách, keď to nebude vyzerať ako vyvíjanie tlaku na platformy, aby nezasahovali do kampane, nech už je akokoľvek nečistá.

(FWIW by David Tvrdon)

Kvartálne výsledky: zaujímavosti

Technologické firmy mali lepšie výsledky ako pôvodne očakávali. Za očakávaniami zaostávali len čiastkové ukazovatele. Zhrnuli sme pár zaujímavostí.

Napríklad Apple pre neskoršie uvedenie iPhonov netrafil ich očakávané tržby, ale nahradil to v segmente produktov silnejším predajom hodiniek a Airpodov, Macov a iPadov.

Apple má aktuálne 585 miliónov predplatiteľov svojich služieb.

Amazon má pravdepodobne väčšie tržby z reklamy (5,4 miliardy dolárov tržieb má sekcia "ostatné" vo finančom výkaze, kam sa radí najmä reklama) ako YouTube ( 5 miliárd).

Google opäť rastie dvojciferne a YouTube TV má 3 milióny predplatiteľov.

Microsoft Teams má už 115 miliónov denne aktívnych používateľov, pritom v apríli to bolo 75 miliónov.

Satya Nadella, šéf Microsoftu, oznámil, že Office 365 má 258 miliónov platiacich používateľov.

Facebooku klesol počet aktívnych používateľov v Severnej Amerike o 2 milióny, a firma hovorí, že trend bude pokračovať.

Nedarilo sa zariadeniam Portal a slabý kvartál mali aj zariadenia pre virtuálnu realitu Oculus.

Spotify hovorí, že Rusko je najúspešnejší nový trh, kde spustili službu. Firma je naďalej v strate, ale má 320 miliónov používateľov, z toho 144 miliónov platiacich.

Joe Rogan, ktorého podcast Spotify kúpilo ako exkluzívny obsah, si do šou pozval konšpirátora Alexa Jonesa a bola to opäť hanba, keďže šíril konšpirácie, ako už niekoľkokrát predtým (Spotify predošlé diely s Jonesom ani nepustilo, v archíve ich nenájdete).

(Apple, Facebook, Amazon, WSJ)

Apple pracuje na konkurenčnom vyhľadávači pre Google

Podľa denníka Financial Times existujú v najnovšej verzii operačného systému pre iPhony iOS 14 indície toho, že Apple nahrádza Google vyhľadávač vlastným.

Jedným z dôkazov má byť priame ponúkanie odkazov v internom vyhľadávaní iPhonov a viacerí majitelia webov hlásili, že zachytili Apple bota, ktorý skenuje obsah (Google bot podobne chodí skenovať obsah webov, a na základe toho vylepšuje vyhľadávanie).

Podľa denníka je jedným z kľúčových ľudí v tejto snahe Applu John Giannandrea, ktorý pred dvomi rokmi prestúpil z Googlu, kde bol 8 rokov šéfom vyhľadávania.

To znamená, že Apple má snahu sa o niečo pokúsiť, očividne testuje vlastný vyhľadávač v iOS 14 a má aj človeka, ktorý sa technológii vyhľadávania roky venoval.

Ak by Apple aj pristúpil ku kroku, ktorý Google interne označuje ako 'code red', a predstavil by vlastný vyhľadávač, stále by trvalo roky, aby dobehol kvalitu Googlu.

Okrem toho je ľahko predstaviteľné, že Apple vlastný vyhľadávač nebude ponúkať voľne ako Google, ale bude naviazaný na Apple zariadenia.

(Financial Times)

Covid vs. tech

Technológie začínajú dobiehať pandémiu. Po nápore z prvej vlny sa objavujú praktické technologické riešenie pre niektoré problémy, ktoré pandémia prináša.

Časť je sofistikovaná, ako napríklad umelá inteligencia, ktorá sa naučila rozoznávať zakašľanie zdravého človeka od kašľania človeka s ochorením COVID-19.

Ľudské ucho rozdiel nepočuje, ale umelá inteligencia dokázala vo vzorke rozlíšiť takmer všetkých pacientov pozitívnych na koronavírus len na základe zvukového záznamu zo zakašľania.

Výsledkom môže byť systém, ktorý len na základe zakašlania určí, či sa človek potrebuje otestovať. Samozrejme za predpokladu, že technológiu overia na väčšej vzorke a prejde schválením úradov.

Španielske novine El País spravili skvelý vysvetľovák o tom, ako v praxi funguje prenos vírusu v konkrétnych podmienkach. Teda ukázali, ako sa zmení riziko nákazy ak sa otvorí okno, skráti doba stretnutia či ak všetci nosia masky.

Text je po anglicky, ale odporúčame si ho aspoň prebehnúť.

Je postavený na výskume José Luis Jiménez z Colorádskej univerzity. Ten zozbieral dostupné informácie o nákaze a vytvoril z nich jednu veľkú online tabuľku, do ktorej môžete zadať známe parametre (počet účastníkov, veľkosť miestnosti a podobne) a vyhodí vám riziko nákazy.

Jiménez opakovane zdôrazňuje, že narába s pravdepodobnosťami pri veľkom počte neznámych a nástroj by ste nemali používať na to, aby ste si ospravedlnili cestu na rodinnú oslavu. Má slúžiť na to, aby ľudia dokázali vidieť ako sa mení riziko a ako veľmi môže pomôcť dodržiavanie jednoduchých pravidiel.

(MIT, El País, Google Docs)

Správičky

V USA sa rozbehla séria ransomware útokov na nemocnice. Pri tomto druhu útoku sa hackerom podarí uzamknúť systémy nemocnice, ako napríklad digitálne karty pacientov, a odomknú ich len ak dostanú platbu. Postihnuté nemocnice fungujú "na papieri". (Reuters)

Výrobca čipov AMD kupuje iného výrobcu čipov Xilinx za 35 miliárd dolárov . Kým AMD vyrába čipy pre koncové zariadenia, Xilinx sa zameriava na čipy pre datacentrá a výpočtové jednotky v priemysle. Obchod prichádza po tom, ako konkurent AMD, firma Nvidia, oznámila, že kupuje firmu ARM, ktorá dizajnuje čipy pre mobily za 40 miliárd dolárov. (FT)

Fínsko pokračuje vo svojej snahe naučiť 1% sveta základy AI. Nový otvorený online kurz s názvom Budovanie umelej inteligencie nadväzuje na populárny Elements of AI, ktorý má už viac ako pol milióna absolventov. (Building AI)

Google rekonštruuje mestá z historických máp a fotografií. Nový projekt si kladie za cieľ znovu vytvoriť historické pouličné scenérie pomocou 'hlbokého učenia' (deep learning) a crowdsourcingu. Môžete sa virtuálne poprechádzať napríklad po San Franciscu z roku 1940 alebo si pozrieť ako sa menil New York. (re.city)

