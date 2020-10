Klik: Apple sa novým iPhonom vracia do starej formy

Komentovaný prehľad technologických správ.

17. okt 2020 o 1:34 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/1t1zwXYSM2VnHadJYQC7BO

Apple event

Apple predstavil nové iPhony 12 s veľkým dôrazom na 5G. O celom Apple evente sme nahrali špeciálny diel Kliku, ktorý vyšiel v stredu. A podrobnejšie o novinkách sme písali v utorok počas ich predstavenia.

Nové iPhony majú okrem hranatého dizajnu, ktorý pripomínajú štvrtú a piatu generáciu, prípadne nový dizajn iPadov, niekoľko ďalších zásadných zmien.

Klasický iPhone 12, nástupca 11-ky, má namiesto LCD OLED displej a pribudol iPhone 12 mini s rovnakými parametrami, ale v menšom prevedení.

Oproti minulému roku sú nové iPhony drahšie. Apple dal cenovku minuloročnej 11-ky novému iPhonu 12 mini a priamy nástupca (12-ka) je o viac ako sto dolárov drahší. Základný model na Slovensku stojí až 899 eur.

Najvyššia kategória iPhonov (12 Pro a 12 Pro Max) je tentokrát výraznejšie diferencovaná, s pevnejším telom, lepším displejom, lepšími fotoaparátmi a aj vyššou RAM. Apple si dal záležať, aby smartfón vyzdvihol ako najmä pre profesionálov.

Stále sme sa nedočkali USB-C na Apple telefónoch. S príchodom magnetickej technológie MagSafe na zadnej strane na nabíjanie a prichytávanie najrôznejšieho príslušenstva sa zrejme USB-C nikdy nedočkáme a Apple možno budúci alebo ten ďalší rok konektor úplne zruší.

Spoločnosť predstavila ešte aj nový HomePod mini za prijateľných 99 dolárov.

Facebook si všimol popieranie holokaustu

Sociálna sieť Facebook začne mazať príspevky a skupiny, ktoré popierajú holokaust.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg oznámil zmenu firemnej politiky v pondelok. Tvrdí, že sa posunul v uvažovaní o tom, ako nastaviť hranice voľného prejavu po tom, ako videl nárast antisemitizmu v spoločnosti a na jeho sociálnej sieti.

Po oznámení Facebooku obmedzila šírenie falošných správ o holokauste aj sociálna sieť Twitter.

Sociálne siete sú často na začiatku cesty používateľov ku konšpiračným teóriám. Ich automatizované systémy raz za čas ponúkajú používateľom konšpiračné príspevky, ktoré sa na sieti rýchlo šíria. Ak človek s príspevkom príde do kontaktu a venuje mu pozornosť, systém mu začne podobných príspevkov ponúkať viac.

Neberie pritom veľký ohľad obsah príspevkov. Hľadá obsah, pri ktorom človek strávi najviac času, prípadne taký, ktorý vyvolá silnú reakciu. Analýza britského think tanku Institute for Strategic Dialogue napríklad ukázala, že algoritmus Facebooku aktívne pomáhal šíreniu správ popierajúcich holokaust. Je preto veľmi dôležité, ako si veľké sociálne siete nastavia hranice prejavu.

Facebook aj Twitter okrem iného sprísňujú aj pravidlá pre správy o voľbách. Začali zasahovať proti neovereným informáciám, ktoré sa v kampani šíria a obe už teraz oznámili, že bezprostredne po voľbách nebudú prijímať platenú politickú reklamu. Chcú tak zabrániť tomu, aby sa cez ich siete šírili vymyslené správy popierajúce výsledok volieb.

Veľmi nelichotivá interpretácia tohto celého by bola, že gro hodnoty pre občiansku spoločnosť získavajú sociálne siete tým, že vypnú niektoré svoje časti.

Správičky

Vyšli prvé recenzie na nové Pixel telefóny. Recenzenti Google viacmenej chvália za jednoduchosť a prístupnosť smartfónov. Avšak viacerí vyčítajú, že Pixel citeľne nevylepšil fotoaparát. (The Verge, Engadget)

Facebook je najväčším šíriteľom dezinformácií ohľadom Covid-19 . Je to výsledkom nového prieskumu International Center for Journalists (ICFJ) a Tow Center for Digital Journalism na Kolumbijskej univerzite, ktorý robili medzi novinármi. Twitter, YouTube a vyhľadávanie na Google tiež často šíria dezinformácie o Covid-19, zistil prieskum. (The Guardian)

Beats potichu oznámil 50-dolárové Beats Flex . Spoločnosť hovorí o svojich „doteraz najdostupnejších prémiových bezdrôtových slúchadlách“. Nové slúchadlá Beats Flex sú pokračovaním modelu Beats X. Nabíjajú sa cez USB-C, výdrž batérie je uvádzaná na 12 hodín, a mali by mať lepší výkon mikrofónu. Dostupné budú od 23. októbra v čiernej, žltej, modrej alebo šedej farbe. Budú tiež obsahovať Apple W1 čip, vďaka ktorému sa budú vedieť automaticky pripojiť k iPhonom. Apple kúpil Beats v roku 2014. (The Verge)

Prudký záujem o lacné notebooky a Chromebooky spôsobil výpadky ich dodávok. S problémom, že jeden počítač v domácnosti nestačí počas pandémie sa potýkajú aj v Spojených štátov. The New York Times dokumentuje, ako ovplyvňujú oneskorené dodávky lacných laptopov výučbu na viacerých školách. (NY Times)

