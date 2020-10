Klik: Americký kongres ukázal, ako chce oklieštiť Amazon, Apple, Facebook a Google

Komentový prehľad technologických správ.

10. okt 2020 o 1:46 Dávid Tvrdoň, Jana Maťková, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Témy podcastu:

Americký kongres ukázal, ako chce obmedziť veľké tech firmy

Google Workspace

NVIDIA Maxine

Nová generácia poznámkových aplikácií: Notion a Roam Research

Big Tech report

Počas týždňa americkí kogresmani zverejnili protimonopolnú správu o štyroch veľkých technologickýh firmách – Amazon, Apple, Facebook a Google.

Správa nazvaná ‘Vyšetrovania hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch’ má 450 strán a približne rovnomerne sa venuje praktikám jednotlivých spoločností.

V podcaste relácieSquawk Box na CNBC zo 7. októbra hodnotil bývalý šéf Microsoftu Steve Ballmer správanie kongresu a vydanie správy ako politické divadlo a vravel, že napriek tomu, čo sa v reporte píše o rozdelení firiem (napríklad Google a YouTube, Facebook a Instagram) a neverí, že dôjde o rozdeleniu firiem.

Skeptický voči reálnym dôsledkom správy je ajanalytik Ben Thompson, ktorý si myslí, že kongres v správe zabudol spomenúť aj dôvody, prečo mnohé z veľkých technologických firiem majú stovky miliónov až miliardy zákazníkov.

Podľa Thompsona Amazon, Apple, Facebook a Google poskytujú svojim používateľom veľa pozitív a uľahčujú im život v niektorých ohľadoch, a preto ich používajú a narástali do aktuálnych rozmerov

Výber najdôležitejších obvinení z reportuspísal napríklad denník The New York Times a nie je v ňom nič prekvapujúce ani nové.

Zaujímavejšie sú ale návrhy kongresu na zakročenie voči technologickým firmám,niektoré spísal portál Axios:

obmedziť spoločnosti, aby nemohl nespravodlivo súťažiť ani na ich vlastných platformách / trhoch s tretími stranami,

požiadavka interoperability sociálnych sietí: aby ľudia mohli komunikovať naprieč platformami a prenášať svoje údaje z jednej platformy na druhú,

považovať akvizície dominantných tech firiem automaticky za protimonopolné, ak sa nepreukáže opak.

Všetky štyri spoločnosti zverejnili svoje reakcie, ktoré si pripravili na kritiku správy.

Google Workspace

Google upratuje svoj kancelársky balík pod jednu značku. Nástroje združujúce email, chat, videohovory a nástroje na tvorbu dokumentov začlení pod značku Google Workspace.

Firma tiež začína všetky nástroje hlbšie prepájať. Napríklad Gmail aplikácia dostala výrazný odklik na rozbehnutie skupinového hovoru v službe Google Meet. Podobné funkcie sa objavia naprieč všetkými aplikáciami.

Google sa snaží vytvoriť zrozumiteľný balík aplikácií na produktivitu, ktorým bude vedieť konkurovať ponuke Microsoftu a Applu.

Zároveň mení grafický dizajn ikoniek všetkých produktov. A teda skôr nie k lepšiemu.

Nižšie porovnanie predošlých ikon a nových:

Redizajn ikon Google aplikácií. (zdroj: Google)

Nvidia Maxine

Výrobca grafických čipov Nvidia odhalil technológiu pre videohovory Maxine. V princípe ide o špecializovanú umelú inteligenciu, ktorá dokáže vylepšiť kvalitu videohovoru, alebo doň pridať nové funkcie. Vývojári môžu technológiu prevádzkovať v cloude (samozrejme s využitím hardvéru Nvidie).

Umelá inteligencia sa naučila napríklad vymazať ruky z pozadia (štekajúci pes či vŕtajúci sused), zlepšiť kvalitu hovoru, či dramaticky znížiť objem dát nevyhnutný na udržanie videohovoru.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/eFK7Iy8enqM

Poznámkovacie aplikácie

Internetom sa širia fanatické recenzie a odporúčania na dve nové poznámkovacie aplikácie.

Roam a Notion. Obe si vyžadujú od používateľa, aby sa ich cielene naučil používať, ale ukazujú, že s kombináciou hyperlinkov a databáz sa aj dnes dajú robiť nové veci. Odporúčame si obe preklikať.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aA7si7AmPkY

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vxOffM_tVHI

Správičky

Apple predstaví nové iPhony 13. októbra . V utorok večer o 19:00 bude virtuálna konferencia spoločnosti. Podľa únikov informácií by mali mať nové smartfóny hranatý dizajn, podobne ako mali iPhony 4. a 5. generácie. Apple by mohol ešte predstaviť nové slúchadlá a hovorilo sa aj o ďalších produktoch. (Apple Events)

Instagram má 10 rokov. Reportérka Bloomberg Sarah Frier, ktorá napísala o histórii sociálnej siete knihu No Filter, k výročiu Instagramu povedala, že aplikácia sa stáva čoraz zložitejšou. A dodala, že fukcia Reels je napríklad ukážkou toho, že nerieši potreby používateľov, ale potreby biznisu (v tomto prípade materskej firmy Facebook) a to nie je dobrá výhliadka do budúcna. (Platformer)

Microsoft si nepriamo vysmial Apple a Google. Spoločnosť zverejnila svojich 10 pravidiel pre nový Windows 10 App Store. Patria medzi napríklad povolenie iných obchodov s aplikáciami (Apple v pravidlá App Store vyslovene zakazuje, aby niekto pridal aplikáciu, ktorá umožní sťahovať iné aplikácie), deklarácia, že ich vlastné aplikácie sa budú riadiť rovnakými pravidlami alebo možnosť využívania aj iných platobných metód než ponúka Microsoft. (Axios)

TikTok bol aj v septembri najsťahovanejšou aplikáciou na svete. Tento rok ho len v apríli predbehol Zoom. (SensorTower)

Nový Crash Bandicoot. Náš kolega Matúša Beňo recenzoval nový diel populárnej hry a napísal takéto zhrnutie: Nový Crash sa rozhodne vydaril. Nestratil nič zo svojho ducha ani zábavy. Navyše prináša veľa nových a dobrých nápadov, ktoré dotvárajú pôvodnú hrateľnosť a posúvajú ju do súčasnosti. (SME Tech)

