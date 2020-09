Klik: Amazon ukázal autonómny dron, ktorý má strážiť váš dom

Komentovaný prehľad technologických noviniek.

26. sep 2020 o 2:44 Jana Maťková, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/7566xm9670MyDfp8cJbQvN

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

https://klik.substack.com/embed

Témy podcastu:

Amazon novinky (vrátane autonómneho drona do domácnosti)

Prečo Microsoft kúpil veľké herné štúdio Bethesda

Čo je nového ohľadom predaja TikToku

Amazon novinky

Amazon cez týždeň predstavil nové produkty, vylepšenia hlasového asistenta Alexa aj vlastnú hernú streamovaciu službu Luna (o nej viac nižšie).

Produkty Amazon Echo s Alexou dostali nový sférický tvar s lepším zvukom a funkciou Amazon Sidewalk, ktorou chce spoločnosť vybudovať novú zdieľanú sieť medzi zariadeniami.

Amazon ďalej predstavil novú generácia Echo Show s otáčacím displejom, ktorý automaticky sleduje človeka pri telefonovaní, nové wifi Eero a niekoľko nových kamier Ring.

Najväčší rozruch vyvolal však autonómny lietajúci dron nazvaný Ring Always Home Cam, ktorý má strážiť domácnosť v prípade neprítomnosti.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/i2jFN_QEcS4

Dron sa aktivuje pri nepovolenom vstupe, vzlietne zo svojej stanice, zapne kameru, začne snímať, pošle notifikáciu so živím obrazom majiteľovi domu a poletí naproti páchateľovi.

Amazon hovorí, že takto chce chrániť domácnosť a odohnať zlodejov. Dron sa nedá ovládať, lieta iba autonómne. Najprv sa naučí rozloženie domu alebo bytu, podobne ako napríklad robotický vysávač, a potom sa aktivuje len v prípade potreby.

Medzi dôležité oznámenia patrila aj nová schopnosť asistenta Alexa viesť prirodznejší dialóg a zapájať sa do konverzácie s viacerými ľuďmi bez neustáleho používania oslovenia "Alexa".

Celkový prehľad všetkých noviniek spracoval portál CNET v tomto 10-minútovom videu:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8BOqRmER7hI

(Amazon blog, The Verge)

Microsoft kúpil herné štúdio Bethesda

Po poslednom týždni vieme takmer všetko o nových konzolách od Sony a Microsoftu. Technické podrobnosti boli známe už dávnejšie, ale fakt, že Microsoft kupuje veľkého herného vydavateľa s titulmi ako Fallout, Elder Scrolls či Doom a Wolfenstein nám umožňuje dokončiť obraz o podobe obchodných modelov firiem.

Microsoft minul 7,5 miliardy dolárov na to, aby mohol budúce veľké tituly od Bethesdy začleniť pod vlastné predplatné Game Pass. Je to najväčšia stávka na predplatné v hernom biznise. Ukazuje, že Microsoft to s hrami po rokoch myslí opäť vážne a aj to, že celý biznis pravdepodobne čaká konsolidácia pod veľké dáždnikové značky.

Xbox už nebude konzola, ale katalóg hier, ktoré budete zhodou okolností môcť hrať aj na hernej konzole s rovnakým názvom. Microsoft pochopil, že priemysel sa v najbližších rokoch preklopí do stavu, v ktorom budú technické parametre a zariadenia až druhá vec v poradí. Firam verí, že vyhrá ten, kto bude mať lepší katalóg s čo najmenšou bariérou pre vstup.

Pomerne skoro sa ukáže, či má firma pravdu. Stačí sledovať počet predplatiteľov služby Game Pass, ktorú si dnes platí 15 miliónov hráčov. Ak sa do pár rokov dostanú na 50, budú v Microsofte spokojný.

Naopak Playstation pôjde tradičnou cestou konzoly a exkluzívneho obsahu a úspech bude merať v množstve predaných konzol.

Do celého biznisu naviac vtrhol Amazon, ktorý oznámi vlastnú streamovaciu službu Luna. V princípe ponúkne technológiu na streamovanie hier a vlastný malý katalóg. Zároveň bude vydavateľom hier ponúkať možnosť pridať svoj katalóg ako samostatný predplatiteľský balíček. Podobne ako ste si kedysi mohli k televízii doplatiť HBO.

Nápad je to skvelý. Amazon má technológiu a ponúka predplatiteľom pravidelné tržby v podobe predplatného, čo sa odmieta ťažko. Bude otázne, či vydavatelia hier pristúpia na to, aby odovzdali kontrolu nad svojim vzťahom so zákazníkmi Amazonu. Predajcovia fyzického tovaru to spravili a nezdá sa, že by si veľmi pochvaľovali.

Vždy a znova sa ale debata o hernom biznise vracia ku katalógu hier.

(NPR)

Čo je nového ohľadom predaja TikToku

Dohoda čínskej spoločnosti ByteDance, ktorá vlastní TikTok, s americkými firmami Oracle a Walmart stále nie je finálna. Situácii nepomáha prezident Trump, ktorý dáva odlišné vyhlásenia od oficiálneho znenia dohody.

Podľa nej má Oracle s Walmartom vlastniť 20% novej spoločnosti TikTok Global a ByteDance 80%. Avšak prezident Trump hovorí o tom, že TikTok bude najmä v americkom vlastníctve bez čínskeho vplyvu.

Okrem toho sa čaká stále na reakciu Číny, ktorá musí dohodu schváliť. Spoločnosť ByteDance požiadala čínsku vládu o vývoznú licenciu, ale zatiaľ nedostala odpoveď.

Čína totiž pred niekoľkými týždňami uvalila tarif na export algoritmov.

Cez víkend 27. septembra má uplynúť predĺženie uvedenia platnosti Trumpovho nariadenia, ktorým zakáže TikTok v Spojených štátoch, pokiaľ nebude v rukách amerického majiteľa.

Federálny sudca ale požiadal vládu USA, aby odložila nadchádzajúci zákaz aplikácie alebo cez víkend preukázala pred súdom, akým spôsobom je TikTok bezpečnostnou hrozbou.

Viacerí analytici sa zhodujú v tom, že TikTok môže byť pod čínskym vplyvom zneužitý (ByteDance vyvíja aplikáciu v Číne, napriek tomu, že dáta sú mimo krajiny). Avšak Trumpova administratíva zatiaľ nedokázala dôveryhodne dokázať, že ide o hrozbu pre Spojené štáty.

Na druhej strane takéto zasahovanie vlády do diania okolo súkromnej firmy vytvára aj podľa šéfov amerických technologických spoločností nebezpečný precedens.

(CNBC, FWIW by David Tvrdon)

[Kliknite a prihláste sa na odber newslettra FWIW by David Tvrdon]

https://fwiw.substack.com/embed

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.