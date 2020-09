Klik: Ako zabezpečiť technológie v rodine

Bezpečnostný špeciál podcastu.

10. sep 2020 o 18:47 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4uhkKRYY2uFnKopvN8A9zt

Témy podcastu:

Ako by mala vyzerať debata o technológiách v rodine

V akých situáciách sú členovia rodiny viac zraniteľní

Čo sa dá zabezpečiť technicky

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

https://klik.substack.com/embed

Technológie dokážu zabezpečiť čoraz väčšiu časť digitálneho aj fyzického sveta. Cez telefón dnes možno sledovať nie len obsah a využívanie zariadení, ale aj ich polohu. Rodič tak získava veľkú kontrolu nad tým, ako dieťa trávi čas.

Akokoľvek dobré sú nástroje na ochranu či monitorovanie aktivít, ochrana je účinná, len ak dieťa rozumie rizikám.

Rodičia by preto mali o rizikách s deťmi hovoriť a dávať ich do kontextu. Debatu o tom, prečo a ako obmedzujú či sledujú zariadenie dieťaťa by mali začleniť do kontextu toho, prečo je niektoré správanie rizikové, či prečo je obsah nevhodný.

Dobrým začiatkom pre debaty o bezpečnosti je debata o tom, ako je si digitálne a fyzické prostredie podobné. Dieťa by malo vnímať, že citlivé informácie by nemalo odovzdávať cudzím ľuďom a malo by byť pozorná na sociálnych sieťach či pri zdieľaní fotiek a názorov.

Hosťami špeciálneho vydania podcastu Klik boli Peter Košinár, samostatný výskumník a odborník na škodlivý kód spoločnosti ESET, a Ján Markoš, lektor krotického myslenia.

Viac informácií nájdete v podcaste alebo na webe Bezpečnenanete.sk.

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky podcasty denníka SME

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.